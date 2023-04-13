身體檢查Q&A丨如何選擇體檢計劃？套餐貴等於好？了解3大揀選準則

隨著大眾健康意識提高，許多人會定期進行身體檢查檢視自己的健康狀況；但體檢項目林林總總，套餐價錢由數百元至數萬元不等，大家到底應如何選擇？即刻了解3大揀選準則。

準則一：了解自己的需要及高危因素

面對五花八門的選擇，大眾普遍會揀最便宜，或涵括最多項目、看似全面的體檢套餐。但其實身體檢查合適與否，並非單靠價錢、項目數量而定，而是針對個人自身需要。如果體檢未能反映自己實際的健康狀況，浪費金錢之餘，更有機會阻礙治療的時機，絕對是得不償失。

選擇體檢時不知道如何入手，應先了解自己的高危因素再作考慮。例如：都市人平日飲食習慣喜歡煎炸油膩、多菜少肉，加上缺乏運動，較容易患上脂肪肝；而肥胖人士則多數與「三高」有關連；建議一般可先驗血和驗小便（泌尿情況）兩方面。若報告結果數字有異常，再作進一步檢查。

選擇體檢前應先了解自己的高危因素，例如：多數中央肥胖人士容易出現「三高」問題。 （圖片：Shutterstock）

血液檢測可在病徵不明顯時，驗出身體潛在的疾病風險，例如：糖尿病、部分癌症、過敏、貧血、冠心病、白血病，甚至是性病等；方便醫生更準確評估整體健康狀況。驗血早已在各項常規身體檢查中，成為必不可少的步驟之一。

至於驗尿，可檢查到腎臟在其年齡是否運作正常；肌酐、尿素、鈉、鉀等出現異常可能表示腎臟或身體機能出現問題。

莊柏醫療提供的黃金健康檢查涵蓋基本檢查，亦包含甲狀腺、尿液常規、痛風、肝腎功能等檢查項目，適合想了解自己健康風險的人士。而腎功能檢查就可得知腎臟、泌尿系統及男士生殖系統的情況，從而發現諸如腎臟衰竭、糖尿病或腎結石等病症的嚴重程度。

➤黃金健康檢查

➤腎功能檢查

準則二：年齡考量

不同年齡層，潛在的疾病風險也相對不同。因此在選擇身體檢查時，也必需考慮年齡因素。20-30歲正值事業拼博期，較容易因工作壓力過大而患上甲狀腺疾病；常見病徵包括：心悸、焦慮、失眠等，嚴重更會併發凸眼症、心血管疾病及骨質疏鬆；經常出現以上症狀人士，可以針對選擇甲狀腺血液檢查，以預防相關風險。

➤甲狀腺血液檢查

男士方面，會較女性早出現心血管疾病，即使家族沒有相關病史，都建議於30歲開始進行包含血壓、糖尿、膽固醇等全身檢查體檢項目。

➤高血壓恆常檢查（1次）

➤血脂及膽固醇檢查（1次）

➤基本糖尿檢查（1次）

若你家族中有多人患上這類病症，便可提前於30歲左右，即身體機能過了高峰後，便開始做相關全身檢查。另外，雖然大部分癌症並不會遺傳，但有些癌症如乳癌、卵巢癌、大腸癌、鼻咽癌等都有家族傾向，所以要特別留意。

➤皇牌健康檢查 – 女（1次）

➤皇牌健康檢查 – 男（1次）

根據衛生署數字，出現子宮頸癌前病變年齡約為40歲；而近年更加有年輕化跡象，所以建議30-40歲女士必須定期檢查。至於踏入40-50歲的男士，心血管疾病、癌症的發病比例較高，尤其是大腸癌、肝癌、肺癌等，因此可將體檢重點放在「心血管疾病」和「癌症篩檢」方面。

➤女士全方位癌症指標檢查（1次）

➤男士全方位癌症指標檢查（1次）

➤卓越健康檢查組合（1次）

此外，50歲後步入更年期，身體機能會逐漸衰退，癌症指標及超聲波檢測便變得更為重要。而女性也要留意患上骨質疏鬆症，就可以針對性選擇三高一鬆驗身計劃。

➤三高一鬆驗身計劃

50歲後步入更年期，身體機能逐漸衰退，癌症指標及超聲波檢測便變得更為重要。（圖片：Shutterstock）

準則三：家族病史傾向

在進行體檢前，宜先了解自己的家族病史，再選擇檢查項目；因為不少疾病與家族、生活習慣相關。其中心臟病、糖尿病、中風、乙型肝炎、高血脂等雖然不是遺傳病，但同一家族的飲食和生活習慣甚至基因都是相近的，會有較高患病風險。特別是大腸癌，一般建議從50歲開始照大腸鏡，如有家族病史，便應最少提早5年就接受大腸內窺鏡檢查。

➤大腸內窺鏡檢查

定期體檢預防勝於治療 視乎自身需求揀選項目

即使體檢後所得出的結果是正常，之後也需要定期進行身體檢查，健康會隨著不同的因素而有變化，某些疾病更會以超乎想像的速度發展，因此大約隔1-2年進行一次健康檢查最為放心。

莊柏醫療的基本周年驗身計劃幫助了解並更新自身的健康狀況，及早發現潛伏身體的大小毛病，加以預防及治療。大眾亦可根據以上3大準則，篩選出最為適合自己的身體檢查計劃，避色浪費時間金錢之餘，也能達至最高效益。

➤基本周年驗身計劃