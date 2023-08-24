哮喘｜夏天悶熱濕度高容易誘發哮喘！5個秘訣助控制病情避免惡化

夏天易哮喘（又稱氣喘）發作，病患也容易在這個季節輕忽病情，醫師提醒，哮喘發作情況會隨時間慢慢加劇，也可能在幾分鐘內突然惡化。



「哮喘」是一種慢性呼吸道發炎的疾病，誘發哮喘急性發作和接觸特定過敏原有關，如：塵蹣、蟑螂、花粉…等。氣候變化，如：溫差改變或是濕度變化等因素。台灣桃園醫院胸腔科主任李世偉提醒民眾，哮喘發作情況會隨時間慢慢加劇，也可能在幾分鐘內突然惡化。症狀開始有喘、悶、咳或呼吸急促等，使用急救型氣管擴張劑頻率增加仍無法改善者需立即就醫。

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台灣哮喘個案管理師林麗萍發現今（2023）年的夏天很不寧靜，規則在胸腔科回診用藥的陳阿姨和王伯伯都哮喘發作住院了，訪視時陳阿姨說：「今年太熱啦﹗我只是貪嘴吃了冰就發作了，哎呀﹗嚇死我了。」另一位王伯伯也說：「今年太熱啦﹗天氣好悶熱濕度又高，喘不過氣來用了幾次急救用的擴張劑壓不下來，所以就來住院了。」

以前的夏天大家都說是胸腔科哮喘病的淡季，病人也容易在這個季節輕忽疾病的控制，畢竟天冷時做好保暖動作是那麼的自然，但是…面對酷熱的夏天呢﹖要能矜持到完全不喝冷飲，實在是太難了呀﹗

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控制夏天的哮喘五秘訣

- 第一步：定期回診，規則用藥，具有哮喘發作自我照護能力。

- 第二步：手搖飲料點去冰或稍等變常溫才喝，避免呼吸道過度刺激。

- 第三步：吃消暑食物如：絲瓜、蓮藕、綠豆湯、仙草等，但仍需注意適量飲食。

- 第四步：注意室內外溫差，若溫差超過5度，要小心氣道痙孿收縮。

- 第五步：同住家屬也要清楚吸入劑存放位置和緊急使用方法。



掌握上面五秘訣，哮喘患者也能保持良好疾病控制，共同渡過炎炎夏日喔。

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