銀髮健康｜每日一次的藥該早或晚服用？血壓、哮喘5種藥各有不同

當你去領藥時，發現處方籤上寫著「每天1次口服1片」時，這是否意味着每天早上8點吃藥？或者是哪個時間吃比較好呢？



《哈佛健康》（Experts at Harvard Health）的專家表示，這要看情況。為了獲得最大的藥效，以及避免一些可能的副作用，應在一天當中的特定時間服用某些藥物，這種方法稱為「時間療法」。以下是一些類別的藥物以及有關何時服用的建議，不過，還是要諮詢您自己的醫療保健從業人員或是藥師，以確保人身安全。

5種藥物的最佳服用時機（按圖了解）

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1. 血壓藥

吃血壓藥的時間取決於服用的藥物類型，威斯康辛州 Summit市Aurora Wilkinson醫療中心內科醫師Junwei Liu博士表示，一般來說，如果服用利尿劑來控制血壓，應在當天的早些時候服用，因為利尿劑往往會讓人更頻繁地小便，早點吃才不會在晚上因為藥物而擾亂睡眠。另外，晚上服用其他類型的降血壓藥，例如ACE抑制劑和ARB，都會降低中風或心臟病發作的風險。

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2. 甲狀腺藥物

Junwei Liu博士指出，最好在早上空腹的時候服用甲狀腺藥物。由於甲狀腺藥物會與其他藥物有相互作用，因此務必空腹服用，且不要和其他藥物併服。

3. 骨質疏鬆症藥物

哈佛TH Chan公共衛生學院醫學副教授Joshua Gagne說明，雙膦酸鹽是用來預防骨質疏鬆症患者骨質流失的藥物，最好在早上服用，並最好在早上搭配一大杯白開水來服用，且在吃或喝任何東西或服用任何其他藥物之前的30分鐘。

4. 膽固醇藥物

Junwei Liu博士說，如果是服用降他汀類（Statin）藥物的降膽固醇藥物，最好在晚上服用。他汀類（Statin）藥物的作用是減緩身體製造膽固醇的過程，所以當你有一段時間沒有吃東西或睡覺時，膽固醇的產生就會增加。

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5. 哮喘藥物

根據統計，凌晨4點到6點之間，是１天當中哮喘最容易發生做的時間點，發作的頻率是１天中任何其他時間的50到100倍，有十分之四的人每晚醒來時都會呼吸困難。如果是口服藥建議在中午服用，若是使用吸入類固醇，最佳時間是下午晚些時候，這會使得藥物有時間來減少發炎狀況，並且能在睡前放鬆呼吸道。

Junwei Liu博士建議，不管服用哪種類的藥物，最好每天都在同一時間服藥，以便更容易記住什麼時候服藥。

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