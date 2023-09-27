夢遊｜睡夢中走出街怎麼辦？ 醫生：成年才開始有夢遊要小心

夢遊，一般人的認知是半夜起床，無意識地在家中遊走，過一會便回到床上繼續睡覺，第二天睡醒對自己曾經夢遊全無記憶。但夢遊的場景絕非這樣單一！若發現家人夢遊跑出街，很可能有危險，在這些時候又該怎麼辦？



精神科專科醫生張漢奇指出，當一個人夢遊，他並不清楚自己發生什麼事，「再誇張啲，即使旁人叫他也不會有反應。但他就會在夢遊期間做出一些行為，例如『裝香』，而更常見的是夢遊時到廚房烹調食物、切水果，吃完再回床上睡覺，第二天早上完全記不起，會堅持說沒有發生過這樣的事。」

如果夢遊期間跑到街外，甚至去酒吧「飲嘢」，之後完全忘記，張醫生提醒：有機會是受藥物影響，例如安眠藥。「常見的個案是服食安眠藥後，睡眠改善了，但來覆診時說：『醫生我好驚，因為醒來看見我的手機，昨晚半夜打了很多電話給其他人，甚至是視像電話，但我完全不記得！而且那些人我都不很熟，沒可能半夜和他們視像通話的。』這些就有可能是服食安眠藥後引起的情況。」

若發現家人有夢遊的情況，由於他的意識就像熄機一樣正在休息，身體卻在活動，所以想叫醒他是很困難的，但可以做以下幾件事：

當發現疑似夢遊，可盡量幫助他有安全的環境，例如鎖上露台門不讓他出去，移開廳中有危險的物品等。

若夢遊者開門走到街上，不建議攔著他不讓出門口，因為他是無意識地向前行，強行阻止他亦未必能做到，反而會有危險。所以唯一可以做的，就是跟着他，小心避免他受傷，待他夢遊完畢回家睡覺，第二天才處理這問題。

因為夢遊往往不止一次，而是會重複發生的，所以應嘗試找出原因，張漢奇醫生表示，「例如若和安眠藥有關，就可和醫生商議轉換其他安眠藥；又或和飲酒有關，會建議病人暫停飲酒。」

安全性方面，可在家中的大門加上密碼鎖，在睡前鎖好，而密碼並不讓夢遊者知道，令他無法在夢遊期間外出，也是可行的方法。

張醫生又提醒，大部份夢遊都是從小開始的，「小朋友夢遊例如會半夜起來穿上校服，一般在長大後夢遊的行為會愈來愈少，大約三分之一會完全消失，原因我們相信有可能是因為他們腦部發育未成熟導致夢遊出現，長大後腦部發育成熟就會有所改善。相反，若小時候並沒有夢遊，長大後才有，就要注意了，例如會否有腫瘤問題影響至夢遊，此外還有很多其他問題，所以值得諮詢醫生檢查一下。」