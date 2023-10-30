「波仔」可以「通定先」？ 符合一條件 「通定先」可減心臟病風險

冠狀動脈介入手術，又稱「通波仔」，是用於打通心臟冠狀動脈栓塞的手術。心臟科專科醫生吳基恩指出，通波仔技術不斷進步，最新的支架除了可釋放藥性，更薄至只有60微米（即0.06毫米），已足夠支撐手術後的血管壁不再塌下引致栓塞。而近年較多病人關注的其中一個問題是：「波仔」可否「通定先」？



心臟科專科醫生吳基恩表示，「波仔」是否可以「通定先」，其實是一個醫學界辯論了多年的問題。

「意思是一些症狀不多但冠狀動脈栓塞相對嚴重的病人，先行通波仔，會否對病人帶來好處？辯論了多年，後來有一個大型的隨機對照研究，發現若冠狀動脈栓塞位置屬於關鍵位置，即該位置負責超過5%心臟範圍的供血，出現相對嚴重栓塞的話，先行通波仔可以減少將來出現自發性急性心臟病的風險，至於對病人的壽命則沒有明顯改變。」

「有見及此，『通定先』應有一定好處，也可以避免將來在緊急的情況下通波仔。因為緊急通波仔的風險較高，有時亦有困難，例如在外地旅遊期間，或病人身體有其他毛病需要進行緊急手術，亦難以同時進行通波仔。」吳醫生續道，「但『通定先』亦非必須，而且通波仔本身有一定風險，病人應向醫生詳細了解，再作出衡量和考慮。」

至於若非「通定先」，現時病人在什麼情況下會被界定為需要通波仔呢？吳基恩醫生表示須考慮一籃子因素，主要包括：

1. 冠狀動脈栓塞程度: 一般來說栓塞五成以下大多無需即時進行通波仔，栓塞七成以上則有較高機會需要考慮通波仔。



2. 栓塞的位置: 若屬於供血予心臟的關鍵位置，也有較高機會需要盡快進行通波仔手術。



3. 病人的冠狀動脈栓塞情況有否急速惡化: 「例如數星期前上樓梯沒什麼問題，這幾天走一會平路已氣喘；或一向沒有心口翳痛，最近突然出現心口翳痛等，都可能代表冠狀動脈的栓塞出現急速惡化。相反，若症狀輕微而平穩，而檢查結果栓塞程度又不太厲害，有機會可以先服藥及觀察，留意栓塞情況的變化。」吳醫生說。

他表示，現時通波仔所需時間較過往短，而且過往很多通不到的位置，由於技術與導絲等工具不停進步，又能以新科技例如超聲波擊碎血管內的鈣化物，及選擇最佳放置支架位置等，一些過往比較難「通」的位置現時都可以進行手術。「通波仔並不是一勞永逸，通波仔後血壓、膽固醇、血糖等都要好好控制。但從另一角度看，只要依照醫生建議服藥和注意飲食、運動等，大部分個案都不會再度栓塞而需要再做手術。」

新技術解決微細血管栓塞

心臟並非只有大血管才會出現栓塞，吳基恩醫生表示，若懷疑微細血管栓塞，有兩種較新的方法可處理：

1. 最新的導絲技術，可經由動脈進入心臟微細血管，然後計算出微細血管有否出現栓塞，以及栓塞的程度，有助決定治療方案。



2. 現時的支架要求血管直徑最少有2毫米才可以有足夠空間放置，若微細血管栓塞而無法放置支架，也有口服藥物可以提升心臟運用氧氣的成效，以抵消心臟供血不足的影響。

