脫毛愈脫皮膚愈差？使用脫毛膏、剃毛刀、蜜蠟貼這些DIY脫毛方式，不但要脫完又見，不能永久脫毛，還有機會因磨擦和拉扯皮膚，以致毛嚢發炎、毛孔粗大，皮膚起了一個個疙瘩，形響外觀和皮膚健康。



脫毛五大好處

脫毛好處一: 外觀整潔

脫毛以後，肌膚會顯得更為光滑、整潔，在外觀上給予人更年輕的感覺。

脫毛好處二: 衛生清潔

香港天氣潮濕，尤其在春夏時，天氣特別濕焗炎熱，流汗時黏著濃密的毛髮，難以清理乾淨，就很容易產生細菌滋生的問題，脫毛後去除了毛髮，減少的汗水積聚的情況，更為衛生。

脫毛好處三: 妝容貼服

面部的毛髮過多會影響妝感的整潔度及貼服度，光滑的肌膚可令臉部肌膚看起來更白滑，並避免毛孔堵塞，對經常化妝的女性十分重要。

脫毛好處四: 避免出現異味

香港天氣反覆，在天氣悶熱時，經常流汗的位置正是腋下，如果衣服緊貼腋下且有濃密毛髮，就大大增加腋下出現異味的機會，脫毛後就能避免出現異味。

脫毛好處五: 穿搭衣著更美觀

天氣炎熱時，女士們都想穿著背心之類的清涼裝束，或是穿着比堅尼到沙灘暢泳，如果腋下或敏感部位露出毛髮，就會顯得尷尬，亦令穿搭服裝款式大大減少，脫毛後能使穿搭衣著更為美觀。

新型激光脫毛技術GentleLase PRO-U®755nm

美國 Candela 指定認可授權治療中心，採用全球 NO.1 GentleLase PRO-U®755 激光脫毛科技，榮獲美國 FDA 及歐盟 CE 國際安全及功效認證，針對性追擊毛囊黑色素，不傷及周邊皮膚。採用對亞洲人皮膚最有效755nm激光波長，醫學證實最有效安全解決毛髮問題，備有不同大小療程機頭，精準追擊毛囊黑色素，由表層毛髮直擊底層毛囊破壞毛髮再生能力，達至理想效果。

GentleLase PRO-U®755nm相比其他光學技術，其能量更集中地深入毛囊深處，更有效根除黑色毛髮，達致理想脫毛效果。每次療程可根除大約20%含黑色素毛髮（療程效果取決於毛髮的顏色、粗幼、數量及生長週期），1年4-6次療程，可杜絕毛髮再生，達至永久脫毛效果，締造白滑幼嫩肌膚。

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