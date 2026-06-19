脫髮｜醫生解構「頭等大事」深入剖析３大常見脫髮危機、治療方法

每天早晨起床，看著枕頭上散落的髮絲；洗澡時，看著排水口漸漸被頭髮堵塞；照鏡子時，忍不住撥了撥前額，擔心著髮線是不是又往後退了一公分……在生活節奏快、壓力如影隨形的香港，脫髮早已不再是長輩的專利。 愈來愈多年輕上班族，甚至還沒滿二十歲，就已經開始為日漸稀疏的頭頂感到無比焦慮。

坊間生髮偏方百百種，美容院的療程廣告更是鋪天蓋地，到底哪些才是真正有醫學實證、能幫你留住秀髮的方法？



有幸邀請到皮膚科專科醫生馬少鵬醫生，幫大家深入淺出地了解醫學上對脫髮的定義、常見脫髮類型、最新治療技術，以及日常護髮的正確觀念，帶你一步步找回頂上的自信與健康。

只是正常新陳代謝，還是身體在求救？

看著梳子上的頭髮，你是不是也曾暗自驚慌？馬少鵬醫生安慰大家，先別自己嚇自己，因為「掉頭髮」其實是生命的正常循環。

「我們的頭髮是有壽命的，」馬醫生解釋，每根頭髮都會經歷生長期、退行期與休止期（靜止期）。當頭髮老去進入休止期，就會自然脫落，並由毛囊重新孕育出新的生命，如此生生不息。

那麼，怎樣才算是不正常的脫髮呢？

正常的「生理性脫髮」： 健康的成年人，每天掉落大約 50 至 100 條頭髮都屬於正常範圍。在這樣的新陳代謝下，我們的秀髮整體密度不會改變，更不會出現光禿的區塊。



異常的「病理性脫髮」： 如果你發現自己每天掉髮遠遠超過 100 條，或者雖然沒細數掉髮量，但頭頂明顯變得稀疏、前額髮線出現M字形後移，甚至頭皮禿了一塊，這就是毛囊健康亮起紅燈的訊號。



簡單自測 2 招，在家就能做！

如果你不確定自己的掉髮情況是否已達病理程度，不妨透過以下兩個簡單的居家測試，初步評估毛囊的健康狀況：

1. 「收集計算法」： 連續2至3天收集一整天掉落的頭髮。如果平均每天都超過100條，建議找醫生檢查。



2. 「拉髮測試」： 用手指輕輕捉住大約50至60條頭髮的根部，慢慢用力向外拉。如果一次掉落的頭髮超過10%（即 5 至 6 條以上），代表頭髮正處於極易脫落的狀態。



脫髮也有分門別類？３大常見脫髮危機逐個捉

馬少鵬醫生透露，現在前來求診的患者確實 愈來愈年輕。很多二十幾歲的年輕人，因為工作壓力大而加速了遺傳性脫髮的發生。

在醫學上，脫髮可以分為「疤痕性」與「非疤痕性」。疤痕性脫髮是因為毛囊受到永久破壞並長出疤痕，最終形成「永久性」禿髮的狀況。而我們日常最常遇到的，主要是以下三種「非疤痕性脫髮」：

1. 雄禿

病因： 與基因遺傳及男性荷爾蒙 DHT 有關。DHT 會令毛囊逐漸萎縮，使長出來的頭髮變得 愈來愈幼細，最後不再生長。



病徵： 男生多從前額兩側開始失守，形成M字額、髮線後移或地中海；女生則通常髮線維持原狀，但頭頂分界線漸漸變寬，呈現「聖誕樹」般的稀疏外觀。



大家可能也會好奇，為什麼許多脫髮患者即使頭頂光禿，後腦勺和兩側的頭髮卻依然茂密？馬醫生解釋，後腦勺和兩側的毛囊天生對 DHT 具備「免疫力」，不容易萎縮，這項生理特性，也正是為什麼植髮手術都需要從後腦勺提取健康毛囊，再移植到前額或頭頂的原因。

2. 斑禿（俗稱「鬼剃頭」）

病因： 屬於自體免疫系統「作反」。免疫細胞突然誤將毛囊當成敵人攻擊，導致頭髮在短時間內成片脫落，通常與精神壓力和作息失調有關。



病徵： 頭皮突然出現一個或多個邊界清晰、像 5 元硬幣大小的圓形光禿位置。



3. 休止期脫髮

病因： 身體或心靈經歷巨大衝擊（如媽媽產後 3 個月、大病發高燒、手術、長期熬夜或藥物影響），使大量生長期的頭髮提前進入休止期。



病徵： 在遭受刺激的 2 至 3 個月後，出現鋪天蓋地的大量掉髮。



不過，休止期脫髮只是暫時性的。只要讓身體好好休息、找出背後的壓力源，通常在一年內，毛囊就會自己「醒過來」，重新長出濃密的頭髮，基本上是不需要特別吃藥治療的。

馬醫生提醒，脫髮有時不會單獨出現。有些媽媽在生完寶寶後經歷「休止期脫髮」，本以為一年後會自己好轉，卻發現頭頂再也回不到從前的濃密。這很可能是因為她本身也帶有輕微的「雄性禿」基因。因此，當情況牽遲遲沒有改善時，還是要請專科醫生幫忙看診。

回歸實證醫學：主流且安全的治療藥物

1. 醫學實證治療雄性禿的主流藥物

獲得美國食品藥物管理局（FDA）批准、臨床公認對抗雄性禿最有效的方案主要有以下兩大藥物：

口服藥： 限男性使用。其原理是抑制體內的「 5α 還原酶」，阻斷荷爾蒙轉化為萎縮毛囊的元兇 —— DHT。當 DHT 水平下降，原本受壓的毛囊便能重新呼吸，使細幼頭髮變回粗壯，主要用作保護和復原前額、頭頂等高危受災區的毛囊。



外用生髮水： 男女適用（以 5% 濃度效果最顯著）。將生髮水塗抹在頭皮上能擴張微血管、增加血液流量，為毛囊輸送氧氣與養分，從而延長頭髮的生長期並刺激生長。



馬醫生指，在臨床治療上，醫生經常會建議男性患者將口服 藥與外用生髮水聯合使用，一邊從源頭阻截破壞（減少 DHT），一邊從外部施肥（增加微循環），兩者相輔相成，效果遠比單一用藥理想。

2. 斑禿（鬼剃頭）的抗炎與新型免疫療法

斑禿的本質是自體免疫細胞「叛變」攻擊毛囊，治療的核心在於消炎與平息免疫反應，臨床方案主要依嚴重程度而定：

輕微患者： 醫生會將消炎效果極佳的類固醇藥水，使用極細針頭直接注射到光禿的頭皮（通常每月一次）。由於針劑能穿透頭皮、精準作用於受損毛囊周圍，其生髮效果比外塗類固醇藥膏更快、更徹底。



嚴重患者： 針對脫髮範圍逾一半（50%）以上的嚴重患者，臨床會使用最新的口服小分子藥物（JAK 抑制劑）調節免疫系統。療程通常需服藥半年以上。由於藥物會微調免疫力，服藥前及治療期間必須配合醫生定期進行抽血檢查（監控肝腎功能、血脂及潛伏的乙型肝炎、肺結核等病毒），確保安全。



3. 休止期脫髮的治本方案

休止期脫髮（如產後脫髮、大病或手術後脫髮）一般不需要口服藥物治療。最關鍵的是找出並解除背後的「病因」（如調整壓力、補充足夠營養、等待發燒大病痊癒）。



當誘因消失後，毛囊通常會在3至6個月內重新進入生長期，大約一年內便能回復原本的髮量。



避開護髮誤區！ 日常護髮４大迷思

迷思一：生薑擦頭皮、吃何首烏能生髮？

生薑： 醫學上並無生髮實證。生薑帶有強烈刺激性，直接摩擦頭皮極易引致「急性接觸性皮炎」，嚴重的發炎反而會直接殺死毛囊！



何首烏： 自行服用何首烏有傷肝風險，醫學界近年已錄得多宗因服用何首烏導致「急性肝衰竭」的個案。



迷思二：頭皮深層清潔能減少脫髮？

脫髮源於毛囊深處的荷爾蒙或免疫問題，而非表面污垢。過度進行「深層清潔」反而會破壞頭皮屏障。只要平時洗頭方法正確，維持頭皮在清爽健康的狀態就足夠了，無需刻意追求「深層毛囊清潔」。

迷思三：生髮洗頭水真的有用？洗頭頻率要多密？

生髮功能： 洗頭水在頭皮停留一般只有約 1 分鐘，生髮成份根本來不及被毛囊吸收，其主要作用是「維持頭皮健康」而非治療。



洗頭頻率： 應根據頭皮性質決定。



油性頭皮： 建議每天洗 1 至 2 次，維持毛囊清爽。



乾性頭皮： 建議每星期洗 2 至 3 次即可，過度去油反而會使頭皮乾裂，令髮絲更脆弱易斷。



迷思四：經常染髮會導致禿頭嗎？

染髮劑中的化學物質主要會損傷髮絲、使其容易折斷，但一般不會直接傷及毛囊。然而，若對染髮劑產生過敏並引致嚴重的「接觸性皮膚炎」，則有機會波及毛囊。因此，馬醫生建議盡量減少染髮頻率，染髮時若感刺痛紅腫應立即停止。

防止脫髮，從善待身心開始

馬醫生最後提醒，頭髮的新陳代謝非常旺盛，是身體健康的鏡子。想要擁有一頭茂密的秀髮，必須給予它充足的養分。雖然港人很少營養不良，但日常飲食中確保攝取足夠的鐵質、鋅、維他命D、維他命B及蛋白質，依然是健康的基石。

很多人會特意購買含有「生物素」（Biotin）保健品來吃。其實，只有當身體缺乏生物素時，補充它才有用；對於飲食均衡的都市人來說，我們體內的生物素早已足夠，再多吃也只會自然排出，並不會讓頭髮變得更濃密。

他強調，「壓力」是所有脫髮問題最可怕的催化劑。學會放鬆心情、充足睡眠，並且在發現異常脫髮時，及早尋求皮膚科專科醫生的協助。因為雄性禿一旦拖延到晚期，當毛囊徹底萎縮、演變成「不可逆轉」的荒蕪狀態時，再多的藥物也無力回天了。