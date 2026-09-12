拯救油痘肌！成臉暗瘡點算好？皮膚科專科醫生指一物可消炎抗菌！

今年濕熱的程度比往年有過之而無不及，人人要防汗臭之餘，「油痘肌」人士更深陷爆瘡之苦。萬一成臉暗瘡點算好？本文訪問了皮膚科專科醫生陳厚毅拆解治療暗瘡的方法。



油痘肌的定義

陳厚毅醫生指出，所謂「油痘肌」，簡單來說就是油脂分泌旺盛、容易長暗瘡的膚質。「暗瘡的成因主要有四點：油脂分泌旺盛、細菌滋生、發炎，以及毛孔角化。很多人以為暗瘡是年輕人的『專利』，但其實不然。青春期因為荷爾蒙影響，油脂分泌特別多，所以暗瘡長得最厲害。不過，如果你本身是『油痘肌』，即使到了四十、五十，甚至六十歲，仍然有機會長暗瘡。」

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暗瘡為何大爆發？

他表示，可誘發暗瘡的因素很多，荷爾蒙變化是重要原因之一，「例如女性在月經前後，暗瘡往往會增多。精神壓力也是常見元兇，很多學生在考試期間會爆發『壓力瘡』，常見於下巴、嘴邊等位置。此外，經常熬夜、飲食失調都會令情況惡化。值得一提的是，潮濕溫暖的天氣會加劇暗瘡問題，所以夏天暗瘡特別容易爆發。另外，家族遺傳也是重要因素，如果父母有嚴重暗瘡問題，子女有同樣問題的機會也會較高。」

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醫生拆解治療暗瘡方法

治療暗瘡要視乎嚴重程度，分為不同階梯。輕度的暗瘡，可先從改善生活習慣入手，例如保持充足睡眠、作息定時、適當洗面。適當洗面對於改善暗瘡十分重要，「面油控制得好，對一些輕微的暗瘡絕對有功效，黑頭白頭也會減少。但並不表示洗面次數愈多愈好，基本上一早一晚各一次徹底清潔面部已可，洗太多的話反而會令皮膚更多面油，弄巧反拙。」

如果情況沒有好轉，就要考慮外用藥物。醫生通常會處方抗生素藥膏或維他命A酸藥膏，有助控油和殺菌消炎。對於中等至嚴重的暗瘡，可能需要口服藥物。最常用的是口服抗生素，例如四環素，能減少毛囊裏的細菌數目，並有消炎作用，一般需服用三至六個月才見效。女性患者亦可考慮服用荷爾蒙藥來調節。

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維他命A酸神奇功效

至於非常嚴重的暗瘡，例如範圍廣泛、開始有疤痕增生，或使用抗生素後無效，就可能需要考慮服用維他命A酸。陳醫生解釋表示，「維他命A酸具消炎和抗菌功效，能有效減少油脂分泌、粉刺形成，治療暗瘡並減少復發。不過，服用維他命A酸有機會令嘴巴和眼睛乾燥，亦可能影響血脂和肝酵素。女士懷孕期間絕對不能服用，因有機會引致畸胎。」

陳醫生最後提醒，暗瘡並非小事，若處理不當，很容易留下永久疤痕。暗瘡疤痕主要是外觀問題，但常見暗瘡疤痕嚴重人士會增加焦慮、情緒抑鬱的機會，所以千萬別掉以輕心。