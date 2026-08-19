點解食甜嘢會皮膚發炎生暗瘡、易生痰？中醫教您全方位調理脾胃

現代人嗜甜，街頭巷尾的開心果蛋糕、流心撻、朱古力曲奇，總叫人抵不住誘惑。但註冊中醫師、中醫內科博士李灼珊提醒，甜食若吃得過量，不單止會致肥，更會令你「痰濕」纏身，甚至心口背脊長滿暗瘡！下文會為大家拆解食甜嘢皮膚發炎原因，濕熱型暗瘡的特徵以及如何調理脾胃。

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甜品是「生濕」元兇

李醫師指出，中醫所講的「肥甘厚味」，涵蓋高脂肪、高糖分及濃味食物。許多人以為只有油炸、辛辣才「熱氣」，其實甜品更是「生濕」元兇。「糖分本身黏滯，容易阻礙脾胃運化；加上近年流行的開心果甜品、芝士撻等，堅果經炒製後性質偏燥熱，再配以大量牛油、糖，濕熱程度加倍，食得多就會損傷脾胃，令水濕內停，化成痰濁，上攻於皮膚。」

她舉例，近日門診有位二十多歲少女，心口及背部長滿紅色針尖大小的小瘡，皮膚油光滿面，有時更帶有刺痛，經診斷為濕熱體質引發毛囊炎。「病人說自己不吃薯片、煎炸，為何會咁濕熱？追問下才知，她半年來迷上開心果甜品，日日食唔停，結果熱量和油脂超標。」

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食甜嘢會令皮膚發炎生暗瘡？

李醫師解釋，《黃帝內經》早有「膏粱厚味，足生大疔」之說，長期貪甜，脾胃消化不及，濕濁內生，化痰上擾，不單止皮膚油膩、暗瘡頻生，更會令人喉嚨多痰、頭身重墜，甚至大便黏爛、白帶增多。「若本身屬熱底，又捱夜虛火旺，再食甜點就等如火上加油，熱毒更易鬱結毛孔，毛囊紅腫發炎，久久難癒。」

她補充，開心果只是其中一個例子，任何高糖甜品如蛋糕、朱古力、夾餅、珍珠奶茶等，都有同樣殺傷力。「尤其現時市面很多『流心』、『爆漿』甜品，額外加入大量忌廉、煉奶，濕熱程度更甚，食完當日已可能喉嚨痕、生飛滋，就是身體發出的警號。」

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濕熱型暗瘡有什麼特徵？

由甜食（甘味過度）引起的暗瘡，在中醫臨床上屬於典型的「濕熱蘊結型」暗瘡。由於甜食既會「助濕」又會「化熱」，這種暗瘡在外觀和位置上都有非常鮮明的特徵：

外觀特徵



紅腫與膿頭並存：「熱」的表現為暗瘡基底明顯紅腫、發熱、摸上去有疼痛感；「濕」的表現為極易形成大顆的黃白色膿頭，裡面包裹著黏稠的膿液或油脂。

油脂分泌旺盛：整張臉（尤其是T字位）油光滿面，毛孔粗大，暗瘡周圍的皮膚質感較為厚重、黏膩。

囊腫與結節：若濕熱長期鬱積，暗瘡會演變成深層的囊腫型或結節型（即俗稱的「無頭暗瘡」），摸起來硬實、按壓劇痛，且許久不消退。

生長位置



面部：集中在嘴唇周圍、下巴（對應脾胃區域）及雙頰。

身體：前胸、後背及頸部也極易同步爆發（因為胸背亦是脾胃經絡與濕熱易聚之處）。

中醫有「濕性重濁黏滯」的說法。這類暗瘡非常頑固，一顆未平一顆又起，且傷口癒合速度慢，癒合後極易留下深色（紫紅色或暗褐色）的印痕。

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脾胃對皮膚健康的重要性

在中醫理論中，脾胃被譽為「後天之本」與「氣血生化之源」，是決定皮膚狀況最核心的內臟器官。當脾胃功能強健時，氣血充盈且水液代謝順暢，皮膚自然能獲得足夠養分而維持紅潤光澤、緊緻有彈性，同時也能高效修復傷口與代謝毒素。相反地，若脾胃虛弱，氣血生化無源，皮膚便會失去滋養，出現面色萎黃、乾枯無光及鬆弛下垂等早衰現象。

另一方面，脾胃亦主宰著體內的水濕運化，一旦脾胃受損，最直接影響的就是肌膚的排毒與平衡機制。當飲食不節（如過食甜嘢、油膩）導致脾胃運化失職，體內無法排出的水液就會停聚成「濕」，進而發酵「化熱」，形成脾胃濕熱。這些濕熱毒素循經絡上蒸於面部，便會引致油脂分泌過盛、毛孔粗大，甚至爆發紅腫膿頭暗瘡與濕疹。

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以上情況要斷尾，不單止要戒口，更要從調理脾胃入手。

李醫師建議，濕熱體質者應暫時戒食所有甜點、煎炸及奶類製品，改食清淡易消化的食物，如白粥、蒸魚、烚菜。「平日可多用薏米、赤小豆、扁豆煲湯，幫助祛濕；亦可用陳皮、生薑焗水，醒脾化痰。」

若皮膚已長瘡，可配合中藥清熱解毒，例如金銀花、連翹、蒲公英，但必須經中醫辨證處方，切忌自己亂服涼茶，以免損傷正氣。李醫師特別提醒，調理期間要早睡，避免熬夜，因為夜間是肝膽排毒時間，捱夜會令虛火更盛，影響康復進度。

李醫師調理脾胃的總結圖

「總之，食甜可令人開心，但過量則成負擔。都市人生活壓力大，脾胃本來就偏弱，若再放縱甜癮，只會令痰濕纏身，皮膚反覆發炎。與其依賴外用暗瘡膏，不如由內而外調理，戒甜、早瞓、袪濕，三管齊下，才是根治之道。」李醫師總結表示。