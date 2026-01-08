暗瘡｜女生擠痘致肺部嚴重感染　醫生提醒注意「臉部危險三角區」

近期一名年輕女性因隨手擠壓臉部痘痘，細菌竟沿著血液逆流進入肺部，導致嚴重感染，肺部出現多個破洞，部分組織甚至已經壞死，必須接受長期治療才能逐漸康復。這起案例並非個案，全因患者忽略臉部有個「危險三角區」，一旦在此處擠痘，後果往往超乎想像。



血管直通大腦 感染風險極高

台灣耳鼻喉專科醫師張進芳指出所謂的臉部危險三角區，指的是從鼻根到兩側嘴角連線所構成的倒三角形區域。這個範圍內的靜脈血管構造特殊，不像身體其他部位擁有防止血液逆流的瓣膜，血液可以直接回流至顱內的海綿竇。當擠壓痘痘時，不僅可能將膿液往深層組織推送，更危險的是手部或空氣中的細菌會趁機入侵，隨著血液循環直達大腦周圍，引發海綿竇血栓、腦膜炎甚至敗血症等致命併發症。

張進芳醫師呼籲大家避免自行處理這個區域的痘痘，因為即便是看似簡單的擠壓動作，都可能讓原本的小發炎演變成全身性感染，嚴重時甚至危及性命。

正確處理痘痘 從日常保養做起

面對惱人的痘痘問題，張進芳醫師建議最安全的方式是讓它自然代謝消退，或使用含水楊酸、過氧化苯等成分的痘痘藥膏輔助治療。若出現大範圍發炎或囊腫型痘痘，應直接求助皮膚科醫師，透過口服藥物、局部注射或專業引流處理，才能在不留疤的前提下有效改善。

日常生活中，保持充足睡眠、減少高油高糖飲食、避免頻繁觸摸臉部，都是預防痘痘生成的關鍵。張進芳醫師提醒，臉部肌膚比想像中更脆弱，千萬別因一時手癢而造成終身遺憾，畢竟健康的代價遠比一顆痘痘來得珍貴。

