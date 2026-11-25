在第 63 屆金馬獎頒獎典禮上，香港演員袁澧林（Angela）憑藉電影《第四幕》中的突破性演出，首度榮膺最佳女主角寶座。典禮當晚，她以一頭搶眼金髮造型驚豔紅地氈，在高清特寫鏡頭與強烈舞台燈光下，其水潤通透、緊緻無瑕的膚質成為全場焦點。一向崇尚自然、自言奉行「佛系保養」的她，究竟如何在緊湊的電影拍攝與宣傳行程中，依然維持令人羨慕的「水光肌」狀態？馬上拆解袁澧林的內外兼修保養秘訣！



(IG：@angela.yuen)

金馬影后「佛系保養」哲學：不靠繁複步驟，專注基礎鎖水

面對層出不窮的護膚潮流，袁澧林向來不盲目追求過於繁複的塗抹程序，反而將重點放於「精準補水」與「減輕肌膚負擔」。這種化繁為簡的護膚習慣，在皮膚科醫學角度下正正符合維持角質層屏障穩定的核心原則：

1. 妝前關鍵一步：化妝師「濕敷保濕水」軟化角質

在拍攝電影或出席大型頒獎典禮前，長時間帶妝容易令底妝出現浮粉或乾紋。袁澧林曾分享，化妝師在正式上妝前必定會為她濕敷一層保濕水，而她亦發現這個看似簡單的步驟相當關鍵——透過短時間局部濕敷，能迅速軟化乾燥的皮膚角質層、提升表皮含水量，令後續底妝更為貼服自然，即使面對近距離鏡頭亦不易卡粉。

2. 勤敷面膜密集修護，維持皮膚水潤度

在日常及重要活動前夕，她習慣透過勤敷面膜為肌膚進行密集補水。在皮膚科學上，面膜所形成的短暫封閉環境能減緩水分蒸發，促使保濕精華滲透角質層；惟日常使用時亦應控制時間（一般約 10 至 15 分鐘），避免敷至面膜乾透反而倒吸皮膚水分。

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171 公分高挑體態背後的「運動美肌力」：權威實證規律運動如何改善膚質？

除了外在保濕，袁澧林一向熱愛運動，自幼熱愛排球且曾是校隊代表，即使赴台拍戲及宣傳，亦會相約球友切磋，工作再忙仍堅持定期訓練。此外，她曾學習芭蕾舞、拉丁舞、太極及瑜伽，至今仍保持瑜伽習慣，持之以恆的運動正是成就其 171 公分勻稱身形的重要關鍵。 事實上，規律運動不僅能雕塑身體線條、促進血液循環與淋巴排毒，近年多項皮膚科臨床研究更證實，長期保持運動習慣能直接提升皮膚角質層的保水機能：

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1. 臨床對照試驗：規律運動 8 星期顯著提升角質層含水量

一項發表於皮膚科期刊《Dermatology Reports》的成人規律運動對皮膚保濕功能影響臨床試驗（PMID: 38196897），追蹤了原本缺乏運動習慣的成年人在展開規律健身訓練 8 星期後的皮膚生理變化。

具體研究數據： 結果顯示，規律運動組的皮膚角質層含水量（Stratum Corneum Hydration）顯著高於無運動對照組（P=0.009），有效預防皮膚乾燥與粗糙問題。

2. 活動量越高、肌膚越水潤（《Dermatology Reports》另一項觀察研究）

另一項發表於同期刊《Dermatology Reports》一項觀察研究的日常活動水平與皮膚保濕功能關聯研究（PMC8018252），比較了不同運動量成年人的皮膚角質層含水量中位數：

具體研究數據： 數據指出，高運動量組別的角質層含水量中位數高達 46.5，顯著優於中等運動量組（39.9）及低運動量組（34.4，P<0.001）。研究人員解釋，耐力與規律運動能刺激體內細胞因子（如 IL-5）分泌並促進粒線體生物合成，從而改善皮膚組織結構與鎖水能力。

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由內而外的「零成本」生活習慣：早睡與多喝水

除了運動與保濕，袁澧林亦十分重視「早睡」與「多喝水」這兩項最基本卻最難堅持的生活自律：

1. 早睡把握夜間黃金修復期： 皮膚細胞在夜間深層睡眠期間的更新與修復速度最為活躍；長期熬夜會令壓力荷爾蒙（皮質醇）上升，導致暗啞、水腫及油脂分泌失衡。維持規律早睡習慣，有助穩定內分泌與微循環，讓肌膚自然透出健康光澤。

2. 充足飲水維持代謝循環： 每日攝取足夠清水能支援全身細胞代謝與體液循環，配合運動排汗後的及時補水，有助減少身體因缺水而產生的代償性浮腫，令輪廓在鏡頭前更顯立體緊緻。

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實踐影后保養法的安全提醒與護膚禁忌

雖然「濕敷、敷面膜、規律運動與早睡飲水」屬於安全度極高的日常保養策略，但不同膚質與體質在實踐時仍需留意以下細節：

• 敏感肌及玫瑰痤瘡患者慎防「過度濕敷」： 頻繁敷面膜或長時間濕敷（過度水合，Over-hydration）可能令角質細胞過度腫脹、削弱皮膚屏障功能，誘發泛紅、刺痛或接觸性皮炎；敏感膚質應選擇成分單純、無酒精及無香料的保濕水，每週濕敷或敷面膜次數建議控制在 2 至 3 次以內。

• 運動後清潔與防曬： 戶外運動時應做足廣譜防曬以防紫外線引致光老化；運動出汗後宜盡快以溫和潔面產品清洗汗水與油脂，避免汗液鹽分刺激皮膚或堵塞毛孔。

• 切忌短時間內狂飲過量清水： 飲水應採取「少量多次、全日平均分配」的原則，患有腎臟疾病或心臟功能不全人士則需遵照醫生建議控制每日飲水量。

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從青澀文青形象蛻變為第 63 屆金馬獎最佳女主角，袁澧林在《第四幕》中的演技突破令人驚豔，而她在舞台上散發的透亮光采，正源自這套不浮誇卻極具科學邏輯的「佛系自律」——以妝前濕敷與面膜穩固表皮水分，用規律運動激活深層代謝與鎖水力，再以早睡與飲水守住生活節奏。對於追求健康美態的現代人而言，無需盲目堆砌昂貴護膚品，從今天起建立運動習慣與基礎保濕規律，同樣能養出經得起考驗的透亮好膚質。