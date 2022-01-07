秋冬護膚｜室內紫外線會導致皮膚癌變？醒目防曬保障肌膚健康

1月天色經常陰暗，就算有太陽都只有很短時間，加上衣服穿得又多又厚，以及大多留在家中投疫，自然以為紫外線的威脅遠比盛夏為低，不需要搽防曬。然而冬天的紫外線其實不比夏天少，加上冬日看到陽光的機會不多，於是一看到陽光就會主動去曬一曬，於是慢慢造成肌膚光老化，最終影響表面的皮膚，形成色素沉澱、皺紋或鬆弛，甚至皮膚癌的現象。根據醫院管理局2017年的資料，顯示皮膚癌已大幅躍升至十大常見癌症的第七位，發病確診的數字更高達1,101人，情況實在值得關注。



冬日看到陽光的機會不多，於是一看到陽光就會主動去曬一曬，於是慢慢造成肌膚光老化，最終影響表面的皮膚。（Aiony Haust/unsplash）

談到防曬，必定不可忽略UVA和UVB。前者約佔照射到地球紫外線總量的95%，穿透力強，會透過表皮直達真皮層，研究已經證實，長時間暴露紫外線下會傷害到肌膚深層，引發皺紋、黑斑或肌膚鬆弛等皮膚光老化現象。剩下來的5%就是UVB，UVB會曬傷皮膚，引起紅腫、脫皮等症狀及引起患皮膚癌的風險。

拯救紫外線帶來傷害 全靠四樣法寶

由於UV的傷害是會從小累積，只要減少日常曝曬量，預防日光帶來的損傷，進而減緩可見傷害的產生。在年紀較大時，保護我們的肌膚不受UV侵害也一樣重要，這代表著不只要多使用 SPF 30以上的各式防曬產品，也要採用避開陽光的行為模式，如在清晨或傍晚從事戶外運動、穿戴防曬服飾、以及待在陰影中，都可預防紫外線帶來的影響。

紫外線會對皮膚造成不同的傷害，不但令黑色素增加，而且還會加速皮膚的老化。（curel_official_jp）

至於已經造成的皮膚損傷，視黃醇是非常好的配方，它會協助撫平細紋及 UV造成的色素沈澱。另外，隨著年齡增長，肌膚也會變得比較無法留住水分，越來越乾燥。使用具神經醯胺 (ceramides) 與甘油 (glycerin)、玻尿酸等濕潤性保濕劑的優質保濕產品能讓肌膚保持水嫩柔順。

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皮膚癌成因與暴曬相關

皮膚癌發生於表皮層，人體進行新陳代謝時，舊細胞會被推至頂層及剝落，由健康的新細胞取代。整個過程受DNA控制，一旦受損，皮膚的新細胞或會異常失控地增生，形成疣、痣和雞眼等良性問題。如判斷為惡性腫瘤，即屬於癌症。

皮膚癌會生長於身體上的不同位置，如：面頰、耳朵和嘴唇，甚至四肢等。其早期徵狀多數為出現墨痣，不痛不癢。主要分成兩大類型，包括：非黑色素瘤及黑色素瘤。常見的可再細分為以下三種，依照出現癌變的細胞來命名。

1.基底細胞瘤



屬於最常見的皮膚癌，佔總體個案約六成。發病位置的面積不大，多數呈珍珠狀或鱗狀。患處時常會出血、嚴重的話會潰瘍，結焦後可再復發。

由於癌細胞增生的速度較慢，擴散的機會亦較低，若在早期治療可痊癒。若坐視不理，腫瘤會進入皮膚內部，侵害鄰近組織。

2.鱗狀細胞瘤



發病率約佔總數的三成，腫瘤大多發生於陽光照射的位置，患處一般會呈紅斑、小結節或者潰瘍。

3.黑色素瘤



屬於最嚴重的種類，僅佔全部病例的一成。腫瘤初起時，皮膚的痣可能上會產生變化，如：擴大範圍、顏色及形狀改變，甚至是冒出新斑點。這個過程持續數星期至數月不等。由於癌細胞生長得十分迅速，通常在早期已出現擴散的跡象。黑色素瘤的形狀不規則，表面凹凸不平。顏色不均勻，驟眼看似是污迹。

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罹患皮膚癌的高危一族

根據過去的統計，指出白種人的發病率是最高的。但任何人種、膚色也有患皮膚癌的風險。如符合以下類別的人士，則要多加留神。

多痣



身上有色斑，包括：雀斑、太陽斑及老人斑等



皮膚白皙、容易灼傷但不會曬黑



經常長時間曝曬至脫皮



皮膚曾燒傷，或接受其他皮膚病的治療，如：濕疹：、牛皮癬等



家族成員曾罹患黑色素瘤癌



免疫系統較弱，如：曾接受器官移植、愛滋病患者等



以上的高風險族群，最好做足防曬措施，從而降低患癌機會。外出時，謹記於身體每個外露位置塗上 SPF 15或以上的防曬產品，分量要足夠，隔兩到三小時補塗。盡量不要在陽光猛烈的時候進行戶外活動，則早上10時到下午4時，避免被陽光直接照射皮膚。保護衣物，例如：長袖衣服、太陽眼鏡等，則視乎個人需要而定。

皮膚出現異常，是最容易能觀察到。一旦發覺有上述提及的症狀，應及早求醫以尋找病因，亦有助增加治癒的機會。

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