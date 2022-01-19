透明質酸｜楊茜堯鼻樑透光？台女藝人分享整形走位致鼻大如蒜頭！

楊茜堯（前稱楊怡）在網劇《家族榮耀》中，因一幕鼻樑透光而再被質疑是整容。事實上，透明質酸是常見的鼻子整形材料之一，皆因它除了可有為皮膚保濕，只要直接注射到臉部皮膚底層，更可以袪皺，甚至有塑形效果。不過，以透明質酸微整形的方法並非永久性。當效果消失時，更可能要熬過一段「變醜」的日子，台灣女藝人蘿莉塔就曾分享她鼻子走位的驚嚇情況。聽來可怕，但原來也有解決辦法。



透明質酸是護膚品常見的成份，具有為皮膚保濕的作用，直接注射到臉部皮膚底層，更可以袪皺，甚至有塑形效果。（圖片：Canva）

透明質酸隆鼻非永久 鼻子在流失過程時會短暫變大

蘿莉塔在綜藝節目中分享自己曾透過注射透明質酸微整形的經驗，由於她希望將鼻子變高，但隆鼻手術價格昂貴，因此選擇相對便宜的透明質酸。注射後效果令她滿意，但原來透明質酸並非永久，而是有「時限」。

她指出，當注射進皮下的透明質酸逐漸流失，不但整形效果會逐步減退，而且透明質酸流失的方法是往旁邊擴散，令她的鼻子變寬大如同蒜頭。不過，這個情況同樣並非永久。她的鼻子隨時間逐步恢復正常，無須進行縮鼻手術，之後也可再次注射透明質酸，重現微整形的效果。

當注射進皮下的透明質酸逐漸流失，不但整形效果會逐步減退，而且透明質酸流失的方法是往旁邊擴散，令女藝人的鼻子變寬大，如同蒜頭。（圖片：影片截圖）

透明質酸的多種用途 用於微整形的劑型較濃縮

透明質酸（Hyaluronic Acid，簡稱HA）又稱玻尿酸，是人體皮膚組織內的成分之一，也是維持皮膚水份和彈性的重要角色。人體能自行產出透明質酸，但隨著年齡增長，透明質酸流失的速度比生成快，令皮膚失去原有的水份和彈性，形成皺紋。於是便出現了外塗或注射的透明質酸，從而減淡皺紋並重新提升皮膚的鎖水能力。

後來更出現用作微整形的透明質酸，注射用的透明質酸較為濃縮，並有更強的「不容水性（water insolubility）」和「粘稠性（viscosity）」。注射在臉部特定位置時，有修飾臉型、使注射部位更豐潤的效果。這類透明質酸可分為大分子、中分子和小分子，代表黏稠度。大分子較黏稠，質感較硬，適合打進皮膚深層，用作塑形和大範圍填充；小分子質感柔軟，適合打在皮膚較薄的位置，用作淺層填充，例如針對皺紋。

用於微整形的透明質酸較為濃縮，可充當填充劑，有修飾臉型、使注射部位更豐潤的效果。（圖片：today.line.me）

早期的透明質酸是從牛眼、雞冠等動物中提煉出來，但現時市面上所用的是以生物科技製造為主，透過細菌發酵培養而生成，具有較高穩定性，能減少過敏、排斥等不良反應。

未定形時按壓會導致移位 多個因素會加速自然流失

透明質酸有兩大特性，就是有機會移位及會自然流失。移位方面，由於透明質酸注射進皮膚初期，需要時間和皮膚融合並定型。因此注射後的24小時黃金時間內應避免按壓或撞擊注射位置，否則有機會令填充物移位或變形，令臉部會變得凹凸不平。一旦這個情況發生，解決方法是注射溶解酶（Hyaluronadase），將這位置的透明質酸溶解，再重新注射。

透明質酸經一定時間會流失，被人體分解並吸收，而持久性是取決於其分子大小。 一般來說，分子越大愈長效，分子越小愈快流失；時效短則三個月，長則達半年至一年以上。注射位置也會影響流失速度，由於鼻子的皮膚較緊，而東方人的鼻骨偏軟，注射劑量過多的話會令透明質酸的結構鬆散，容易向兩邊走散，出現上述台灣女藝人的情況，令鼻子短暫變大。

注射位置也會影響流失速度。注射在嘴唇、嘴角、眼袋等通常活動較多的位置，流失的速度較快。（圖片：Shutterstock）

而透明質酸在初次注射的人士身上時效也會較短，因為身體有機會將填充物當作外來物質而加速新陳代謝去分解它。所以年紀較小和運動量較高等新陳代謝速度較快的人士，透明質酸維持的時間也會較短。

另外，在透明質酸還未完全定型的情況，一旦接觸高溫，有機會加速流失，因此注射後一星期內不應進行高溫瑜伽、蒸桑拿、浸溫泉等高溫活動。此外，捱夜、喝酒、喝水量不夠也是加快流失的因素。

在透明質酸還未完全定型的情況，一旦接觸高溫，有機會加速流失，因此注射後一星期內不應進行高溫瑜伽、桑拿、溫泉等高溫活動。（圖片：mac69）

注射次數通常沒有上限，主要視乎醫生建議和自身要求，但以少量多次為佳，以免面部腫脹，令效果不自然。如果不停重複注射在同一位置，有機會令該位置的透明質酸變形。這時便要注射溶解酶，溶解累積過多的透明質酸，並在數天後再重新注射塑形。

注射在蘋果肌和嘴唇可使位置飽滿豐潤，提升立體感；而注射在下巴則可使下巴變尖，並拉長臉形。（圖片：Canva）

雖然注射透明質酸不用像外科整形手術般開刀，而且較容易回復原狀，但將外物注射進皮下畢竟涉及一定風險，因此消費者應交由有信譽的診所或美容院及有經驗的醫生執行。

除了楊怡之外，其實亦有不少內地、台灣和韓國的男女藝人都一樣在鏡頭前曾經被捕捉到鼻子透光的畫面！

▼被指鼻樑透光的藝人▼