維他命A｜袪皺抗衰老用A醛定A醇?用錯隨時甩皮爆瘡！即睇使用秘訣

最近在美妝圈吹起一陣維他命A旋風，被視為抗衰老和抗暗瘡產品中不可或缺的重要成分！而整個維他命A家族中，更有分為A酸、A醛、A醇、A酯，它們都能夠將老化的角質代謝，促進膠原蛋白增生，令皮膚回復光澤。不過，一旦不正確地使用維他命A家系列產品，隨時會有甩皮、爆瘡、皮膚泛紅等副作用。不想弄巧反拙，立即看清楚到底四者在使用上有何分別？又有什麼地方需要注意！



維他命A除了可預防眼睛疾病，可可促進皮膚和骨骼健康。（PublicDomainPictures/Pixabay）

維他命A是脂溶性的維他命，是視網酸( retinoic acid, A酸)、視網醇(retinol, A醇)、視網醛(retinal, A醛)與視網酯(retinyl ester, A酯) 的總稱。維他命A能幫助我們維持正常視覺、基因表現、上皮粘膜的完整、生殖、胚胎發展、生長與免疫功能等，日常可以如乳製品、魚類、肉類、綠葉蔬菜、橘色與黃色的蔬菜、番茄、水果等中攝取。

A酸常用以治療暗瘡唯需醫生處使用

用在皮膚上，最常聽見的是皮膚科醫生用A酸，治療如成人暗瘡等皮膚問題。因為A酸可以將患處的老化角質剝離，讓肌膚看起來很光滑，同時可以平衡肌膚表面，令痤瘡桿菌不易生存；淡化細紋增加製造膠原蛋白等等。不過長時間使用會令皮膚變得乾燥痕癢，所以需要醫生處方。

A酸常被處方用作治療如成人暗瘡等皮膚問題。（圖片：beauty-place）

A酯成份溫和唯需時數年發揮功用

之前有許多護膚品會加入較溫和的A酯成分，務求取得當中對肌膚的有效成份，但業界慢慢發現，A酯太溫和以致要在肌膚內轉變成A酸的過程耗時數年，才能發揮效果，這個過程太慢太久，因此沒幾年A酯就被淘汰。

A酯成分溫和，但需數年時間才能見效。

A醇可抗衰老撫平細紋

而A醇同A酸同樣可以刺激皮膚細胞和更新角質代謝，由於它的強度無A酸大，因此可以用在一般護膚品上。保養品裡面添加的A醇，然後進入皮膚之後，會轉變成為A酸，在肌膚上發揮作用。曾有研究指出，長時間使用含有0.1%A醇的護膚品，皺紋會明顯被淡化。

長時間使用含有0.1%A醇的護膚品，皺紋會明顯被淡化。

A醛轉換率最好 成抗老新趨勢

A醛則是近年抗老保養熱潮，台灣美容達人Kevin老師指出，不論是A醇、A醛是A酯，都會經皮膚吸收後轉換成A酸，其中A醛的轉換率最好，能快速轉化成有效抗老的活性成份，並作用於肌膚達到顯著改善深淺紋、延緩肌膚老化的效果。只不過以往是被品牌註冊專利，因此市面上較鮮聽見含A醛的護膚品。

由於紫外線會造成維他命A的分解，且肌膚在使用維他命A產品後，會因對紫外線敏感而出現泛紅等反應，因此不論是使用含那種維他命A的護膚品，最好都是在晚間使用；如果必需要在日間使用，及後必需要使用防曬系數達SPF 30以上的產品，以加強防曬。

日間使用含維他命A護膚品，必需要使用防曬系數達SPF 30以上的防曬。（資料圖片）

最後，在使用含維他命A的護膚品時，肌膚可能在初期會有不適應的情況而出現乾燥、輕微泛紅等現象，因此需建立肌膚耐受性，建議初期2～3天使用一次，待肌膚適應後，再增加使用頻率。