減肥｜BLACKPINK Jisoo無需節食減肥法　每日8杯水一個月可減十磅

韓國女團BLACKPINK除了歌精舞勁外，團內每位成員都擁有令人稱羨的纖瘦但健康的身形，加上腹肌更突顯出她們的線條美。其中「門面擔當」的Jisoo（金智秀）在首度擔任女主角出演電視劇《雪降花》後，話題持續高企。原本身材就勻稱的Jisoo也特別管控身材，務求展現最好的一面，雖然她的演技備受爭議，但筆直長腿、纖細腰圍和高顏值仍然令人羨慕。到底她的減重秘方是什麼，一起從她的飲食和運動習慣出發！



女團BLACKPINK除了歌精舞勁外，團內每位成員都擁有令人稱羨的纖瘦但健康的身形，加上腹肌更突顯出她們的線條美。

不刻意節食 但少量多餐

由於BLACKPINK人氣高企，排山倒海的工作量必需要有高能量支撐，所以BLACKPINK一眾成員都非常貪吃，曾在節目上表示三餐從未減少過，甚至有時還會吃宵夜，更會在網路上訂購美食。雖然愛食，但Jisoo會控制進食份量來管理身材，例如每種食物只吃一小口。

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另外，在沒有工作行程時Jisoo會以一個蘋果當作早餐，晚上再以減少熱量吸收、不吃澱粉、多吃水果的輕斷食來瘦身，當中青木瓜沙拉更是Jisoo的最愛。青木瓜內含的豐富營養，包括維他命Ａ、Ｂ雜、維他命Ｃ等，還有鎂、鉀、鈣、磷等元素。另外還有豐富的纖維素。熟木瓜跟青木瓜比較起來，青木瓜甜度較低，膠質較多，能幫助分解脂肪，促進蛋白質吸收的木瓜酵素含量較高。

▼木瓜酵素是什麼？▼

8杯水減肥法

身高162公分的Jisoo雖然說不是特別高挑，但拍照看起來身材比例卻特別好，維持纖細身材的祕訣就在於「勤喝水」透過8杯水減肥法，提醒自己每2小時就要補水一次，不知不覺就能養成喝水習慣，促進身體代謝。台灣營養師高敏敏在網誌上教授「8杯水減肥法」，每天在8個固定的時間，喝一杯約250毫升的水，能幫助身體代謝與排毒，甚至是燃燒脂肪。要注意的是每杯飲用的必需是不含糖份的飲料，而且不是每個人都適合8杯水減肥法，如果是腎臟病患並不適合以這方法減肥，而胃潰瘍、消化不良則不應在飯前飯後喝水，至少需相隔1小時。

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多做有氧運動及空中瑜伽

飲食節制之外，運動當然不可缺少。身為女團成員，Jisoo幾乎每天都有練舞，每次練習最少2小時，在「回歸」前更會有大半天時間都在跳舞。跳舞算是有氧運動，長時間練舞也能很好的燃脂和消耗熱量。另外，Jisoo也會和團員Jennie一起去上空中瑜珈，因為空中瑜珈有助打造出身形曲線，比起減脂更有助鍛練線條，所以她日常靠排舞消脂，以瑜珈結實線條。曾經Jisoo被粉絲發現在晚間到健身房健身， 雖然她甚少在社交媒體分享自己的健身照，但她私底愛吃之餘也努力擠出時間運動。