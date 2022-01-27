面膜｜洗面後不可以敷面膜？立即揭開敷面膜４個最佳時機

最近天氣忽冷忽熱，令面部肌膚變得敏感乾燥，有些人會選擇敷面膜，特別是「片狀面膜」可以方便快速加強保濕，成為急救肌膚之選，有部分人更會選擇每天敷面膜，甚至早晚都敷面膜。但原來並不是敷得越多越好，而且敷面膜要選對時機，才可發揮面膜中最大的護膚成效，一旦用錯甚至會得不償失，令皮膚狀態變差。



定期敷面膜可以讓水分和精華成分滲透到皮膚的深層。

日本美容大學（ハリウッド大学院大学）的客席教授篠崎功曾分享，基本上一周敷一次面膜就足夠，但可就季節及肌膚狀態有所調節，如天氣較乾燥時可增加多1至2次，亦可選用滋潤度較高的保濕面膜。

一般清潔後敷面膜竟是錯？

很多人都習慣晚上洗面後立即敷面膜，但原來這個做法不是最理想。因為一般的潔面未能清潔肌膚表面積聚的灰塵及老化角質，令面膜精華未能完全滲入肌底，發揮最大效用。最佳的面膜保養順序是卸妝及深層清潔後、噴上化妝水疏通毛孔，再敷上面膜才可有效將養分滲透肌底，發揮更大效用。而拿下面膜後，再以指腹畫圓方式輕輕按摩幫助吸收就可以。

最佳的面膜保養順序是卸妝及深層清潔後、噴上化妝水疏通毛孔，再敷上面膜才可有效將養分滲透肌底，發揮更大效用。（Instagram@ittencosmelnc_officia）

面膜敷越久越好？

台灣皮膚科醫師趙昭明指出，太密集為肌膚提供營養反而會加重肌膚負擔，每次敷面膜只要敷15至20分鐘，最多不超過25分鐘為佳，因為當面膜表面的水份被蒸發，更易「倒抽」肌底的水份；加上面膜屬於封閉性的保養，需要緊貼臉部肌膚，才能將精華液滲透到角質層，同時亦因為過於緊貼肌膚而有機會造成皮膚炎或敏感。

太密集為肌膚提供營養反而會加重肌膚負擔。（微博圖片／范冰冰）

生理期結束後敷面效果更好

女性的生理期變化不止影響月經的來臨，賀爾蒙的分泌及波動都會令保養方式有所不同，例如在生理期結束的第一週內，雌激素分泌旺盛，新陳代謝加快，正是肌膚吸收力最佳的時機，此時敷上保濕面膜更能讓養份滲透至肌底。

生理期結束的第一週，最適合保濕面膜。（VCG）

洗澡後趁毛孔張開敷面膜

洗澡後的毛孔在蒸氣及高溫下會張開，這個時候就最適合敷上保濕面膜，為肌膚補水滋潤，微張的毛孔也能讓面膜中的精華更完整的深入吸收，讓保養效果加倍。