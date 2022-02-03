脫髮｜無矽洗頭水可防脫髮？用錯洗髮護髮次序隨時導致頭皮發炎！

很多人習慣每日洗頭髮，近年市面上很多洗頭水流標榜「無矽」成份，聲稱不會堵塞毛囊，能有效減少脫髮，但有專家表示「無矽」的功效似乎沒商家所稱的神奇，消委會更曾指出，部分標有「無矽」洗頭水的測試樣本，被檢出可致敏防腐劑。想好好呵護一頭秀髮，不妨參考日本髮型師的三個護髮貼士，看看如何可以清潔乾淨秀髮，同時減少掉髮。



消委會指，「無矽」洗頭水不代表較優勝，部分標有「無矽」洗頭水的測試樣本，被檢出可致敏防腐劑。（Getty Images）

洗頭水最基本的作用是清潔頭皮和頭髮上的油脂污垢，不過只作清潔的洗頭水會被指不夠順滑，於是慢慢就會加入矽化合物（silicones），用以填補髮絲表面角質層（cuticle）之間的空隙，令手感變得順滑和減少髮絲之間磨擦，令頭髮較容易梳理和具有光澤感。

矽不會殘留在頭髮上 部分洗頭水更含致敏防腐劑

有消費者擔心矽化合物會殘留在頭髮上，從而加速頭髮掉落。然而香港專業教育學院應用科學系講師周卓峰表示，一般洗頭水與頭髮的接觸甚短，而洗頭時已大量稀釋洗頭水，故黏附在頭髮上甚至頭皮的程度十分有限，所以用後所感到的順滑感只有短暫時間，並不能真正修復受損髮絲；加上矽化合物尺寸大，並不會被皮膚吸收，不會進入或者堵塞毛孔，以及過度積聚在髮絲上。

洗頭時已大量稀釋洗頭水，故黏附在頭髮上甚至頭皮的程度十分有限。

消委會又曾發表報告指，過去研究未有證實「無矽油」可減少脫髮，並提醒消費者，「無矽」洗頭水不代表較優勝，部分標有「無矽」的洗頭水測試樣本，亦檢出可致敏防腐劑。

皮膚科專科醫生陳厚毅指，脫髮成因眾多，包括遺傳因素、飲食轉變、體內荷爾蒙變化、疾病、急速體重轉變、服用藥物、生活壓力、懷孕等成因複雜，建議求醫診治，找出成因以對症下藥。而中醫方面同樣認為不單止腎虛會影響髮量，壓力大、經常捱夜、先天不足、遺傳性、過分減肥、經期、更年期女士、孕期、接受電療化療期間，甚至在大手術後，都可能會出現脫髮問題。因此市面標榜可以「防斷髮」、「防掉髮」的洗頭水，部分所指只是可預防因梳理所引致的斷髮或掉髮問題，而非部分消費者所期望的預防脫髮。

脫髮成因眾多，生活壓力都可導致脫髮。

做對正確洗髮護髮次序 修護效果更好

日本節目《くりぃむしちゅーのハナタカ！優越館》早前專業髮型師ARATA，分享護髮貼士及正確洗髮方法。他表示正確的洗頭方法是，先用35℃左右的溫水把頭髮徹底沖洗1分鐘以上，去除汗和灰塵，然後把洗頭水倒在掌心，搓揉至起泡才塗上頭部。

先用35℃左右的溫水把頭髮徹底沖洗1分鐘以上，去除汗和灰塵，然後把洗頭水倒在掌心，搓揉至起泡才塗上頭部。

而如果有需要使用髮膜，深層滋潤秀髮修復受損的髮絲，則應該在使用洗頭水後、護髮素前使用；但如果曾使用定型產品，則應先用護髮素，然後使用洗頭水及髮膜。髮膜因為滋潤性高，因此應避免塗在頭皮上，避免頭皮發炎。另外，由於用手塗抹的效果欠佳，建議可使用洗髮梳，能讓髮膜更容易滲透髮絲，修護效果更持久。