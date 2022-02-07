雀斑｜IT狗陳漢娜晒自然雀斑　易長斑與皮膚白體質有關？

ViuTV原創劇《IT狗》已播映完畢，自播放以來口碑不俗，一眾網民在回味當中的爆笑金句之餘，亦盛讚一眾演員好戲，其中飾演蒙玲的陳漢娜Hanna更人氣急升，平日走型格日系路線的她曾獲金像獎提名，又獨自去過日本旅居。其精警對白和無懼雀斑現形的妝容，相信會繼鄭秀文及舒淇後，又帶起另一輪雀斑妝熱潮。



相比既定的女神模樣光滑無瑕俏臉，天然雀斑有著與別不同的味道。（Chermiti Mohamed/Unsplash）

過往不少女生聽到「雀斑」二字就會避之則吉，但近年來不少女星都無懼素顏及雀斑現形，紛紛晒出自己的雀斑。相比既定的女神模樣光滑無瑕俏臉，天然雀斑有著與別不同的味道，就連英國薩塞克斯公爵夫人梅根，大婚當日也毫不掩飾面上的雀斑，引起雀斑妝容熱潮，甚至有人會透過紋身而自製雀斑。

英國哈里王子的妻子、薩塞克斯公爵夫人梅根。（AP）

雀斑分先天及後 與個人體質有關

雀斑是由於黑色素細胞過度活躍及沉澱所致，如果在幼童階段已經出現雀斑，代表這些斑屬先天性；而踏入青春共過後才出現的斑點，就是後天形成。而後天形成的因素包括，體質或基因因素、疾病影響、紫外線照射時間、化學品刺激、環境影響等。不想被斑點困擾，可以透過進食含豐富維他命A的食物，如紅蘿蔔、蕃茄、番薯等，對於預防及修復雀斑有相當大的幫助。

雀斑妝容要點

化妝師 Daniel Martin 指，雀斑女孩如果想展現自然的一面，重點是要選擇適當的粉底，因為雀斑一般會在鼻翼旁邊、蘋果肌的位置，相對會與其他部分的膚色不一致，所以不應只用一個色號的的粉底，避免出現「死白」的情況，他建議先用調色底霜調均勻膚色，再在重點位置上粉底及拍上碎粉會比較好。，最後可以用偏橙的胭脂掃在顴骨最凸出的位置。

不應只用一個色號的的粉底，避免出現「死白」的情況。

由日常生活預防長雀斑

除了透過PICO、excel V、彩光等雷射治療方式，也可透過日常生活做起。台灣皮膚科醫師趙昭明建議女生應該少吃甜及油炸食品，另外還可以多吃一些含維他命C的食物，如有「維他命C之王」之稱的番石榴、奇異果、柑橘類，及含維他命E的各式堅果、芝麻、杏仁、核桃，由內而外保持皮膚色澤與光滑。

按圖睇15種水果的維他命C含量

