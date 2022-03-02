毛囊角化｜3大錯誤致手臂粒粒「雞皮」 KO毛囊角化重現白滑肌有法

二月底本港連日多場大雨，加上風寒效應，迎來入冬以來最低溫度後，天氣逐漸變得明朗，春天已經悄然降臨。天氣轉暖自然需要換上春夏衣物，然而有沒有發現手臂、大腿、背部、甚至臀部出現一顆顆紅色或無色，就像是雞皮疙瘩？如果遇上天氣乾燥時，更會痕癢難耐！想知道如何解決這這些一粒粒的「雞皮」，在盛夏來臨前重現白滑美肌？立即看下去！



這些貌似「起雞皮」的顆粒，其實正確的名稱是「毛囊角化症」。（圖片：Dare's Skincare提供）

這些貌似「起雞皮」的顆粒，其實正確的名稱是「毛囊角化症」，它是一種相當常見的皮膚問題，雖然此症一般對身體健康並無影響，但因影響外觀，對女性患者造成不小程度的心理困擾，瑞士曾有一研究團隊發現，50%的毛囊角化症患者曾出現過抑鬱症，更有高達30%患者有重度抑鬱，情況不可忽視。

毛囊角化症元兇是「毛孔堵塞」

毛囊角化症大多與先天遺傳基因有關，有些人的毛孔內部天生就更容易堆積陳舊角質，形成黑頭暗粒。

當毛髮生長時便會堵塞在毛囊內，無法正常生長，繼而形成一粒粒蜷曲的凸起物。雖然毛囊角化症無法完全根治，但有皮膚科醫生表示，只要避免以下三個錯誤護膚方法，就可有效改善症狀。

當毛髮生長時便會堵塞在毛囊內，無法正常生長，繼而形成一粒粒蜷曲的凸起物。（圖片：Dare's Skincare提供）

錯誤護膚方法1：過度清潔肌膚

毛囊角化症患者多數有長期的皮膚乾燥問題，而他們一般都正在使用，或曾經使用過具強大清潔力的沐浴露，使皮膚皮脂腺及天然保濕屏障被洗去，令皮膚越來越乾。皮膚科醫生建議患者應盡量避免塗抹沐浴露於患處，只用清水清潔便足夠。

Cherie整個大腿都中有一顆顆紅色或無色，就像是雞皮疙瘩的「毛囊角化」。（圖片：Dare's Skincare提供）

錯誤護膚方法2：錯誤使用磨砂膏

而磨砂膏是利用微細顆粒與肌膚摩擦的原理，達到去角質的效果，實際上為皮膚製造了無數的輕微刮傷，對皮膚破壞性大，而且無法滲入毛囊中，嚴重者更會造成反效果。

錯誤護膚方法3：隨意擠壓粒粒

有部分患者以為毛囊角化症的顆粒是由閉口暗瘡，於是以處理暗瘡的方法，不斷擠壓或摳抓患處，但其實這只會誘發更嚴重的毛孔發炎和感染，導致黑色素沉澱，更有機會擴大傷口範圍，大大增加康復的困難程度。

３大有效治療方法及成分

使用含果酸、水楊酸、尿素的身體產品



以上成分可有效幫助去除死去及硬化的皮膚細胞及角質，達到煥膚效果，改善皮膚乾燥粗燥問題，同時改善皮膚黑色素沉澱問題，令肌膚回復光滑幼嫩。不過需注意酸類產品的濃度，太高濃度會令皮膚受損，太低濃度則無法達至理想效果。

Cherie使用滑嘟嘟噴霧及琉璃苣身體油兩星期後，情況有明顯改善。（圖片：Dare's Skincare提供）

使用外用維他命A



醫院治療毛囊角化症都會經常使用外用維他命A，維他命A能夠增強表皮肌膚新陳代謝，促進肌膚再生，避免毛囊堵塞。然而即使要使用類固醇或口服A酸作治療，亦需按醫生指示使用，否刖可以導致嚴重的副作用。

為肌膚補充「好油」



毛囊角化症經常會於出油少的部位，例如手臂、腿部、關節等地方發生，因此為皮膚補充優質、高親和力的植物油分，例如琉璃苣油、有抗炎作用的蓖麻油，荷荷巴油等滲透性好，能夠深層滲入和滋養皮膚的油分，可保護肌膚，避免出現症狀。

產品推薦：Dare's 雞皮膚滑嘟嘟噴霧

Dare's Skincare雞皮膚滑嘟嘟噴霧專門針對毛囊角化、粗糙暗沉及身體暗瘡問題。配方含有水楊酸、果酸、維他命A及尿素，這些常用於改善治療毛囊角化的成分。可有效疏通毛囊堵塞，去除死去的皮膚細胞及角質，加速表皮新陳代謝及修復，改善黑色素及粗糙暗沉問題。

（圖片：Dare's Skincare提供）

維他命A（視黃醇）更能滲入表皮活化細胞，刺激改善皮膚彈性，使皮膚質化正常。配方師同時加入維他命B3、維他命B5、維他命E、琉璃苣油、角鯊烷等保濕吸水成分，令皮膚維持滋潤，幫助角質修復。

➤Dare's Skincare 滑嘟嘟身體噴霧 - 蠶絲 · 羊胎盤身體去角質噴霧 100ml $198。

（圖片：Dare's Skincare提供）

產品推薦： Dare's琉璃身體魔法油

Dare's Skincare琉璃身體魔法油採用純植物配方，與人體皮脂結構相近、純到高達99%的植物油和植物精油，配方專門針對痘痘、毛囊問題肌膚，重點成分包括：

（圖片：Dare's Skincare提供）

琉璃苣油



含有的Omega 6必需脂肪酸GLA是在油中發現的最高水平之一，可維持細胞膜的健康，並使細胞保留較多的水分，恢復光滑度及修補損傷，更有抑制發炎杏擴張血管的作用，對於皮膚發炎敏感問題，如濕疹和乾癬等有特殊療效。

沒藥精油



殺菌力強，對於身體上的紅色小點點有著顯著的功效。能促進傷口結疤，明顯減輕發炎的狀況。

蓖麻油



具有抗真菌、抗病毒對毛囊炎有特殊效果，同時改善毛囊血液循環，確保毛囊營養，其超高滲透性，就像導入劑，能幫助成分導入。

➤Dare's Skincare 琉璃冬日身體魔法油 300ml $368。

以琉璃身體油配合滑嘟嘟噴霧使用，既能保持肌膚滋潤，更能幫助有效成分導入皮層，一起使用會有事半功倍的效果！

毛囊角化套裝使用步驟

在皮膚乾淨時（尤其洗澡後身體未完全乾透時），將滑嘟嘟噴霧噴於患處，每處大約噴2-3下，輕拍幫助吸收。隨即抹上琉璃身體魔法油，每處一泵，均勻按摩幫助導入。每天重複步驟1-3次，情況改善後便可逐漸減少使用頻率。大多連續使用兩個多星期便有明顯改善。

Koni在使用產品前，小腿明顯佈滿大量「雞皮」。（圖片：Dare's Skincare提供）

使用毛囊角化套裝兩星期後，毛囊角化便有明顯改善。（圖片：Dare's Skincare提供）

此身體護理套裝對輕度至中度毛囊角化症的非常有效，但非常嚴重的毛囊炎，建議及早尋找醫生作專門諮詢！

*水楊酸、果酸成分等去角質成分均含有一定刺激性，有需要可於購買前個別諮詢商家。

（資料由客戶提供）