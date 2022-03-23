飯後擦嘴會變醜？用再多護膚品都無用　即睇4個「慢性毀容」習慣

有沒有發現，有時與好友使用同一系列的護膚品，但大家的膚質仍然差很多？除了先天條件的影響外，後天的習慣都會影響外表，以下4個習慣是不少人都會做，但卻是會令人「慢性毀容」的壞習慣。一旦有這些壞習慣，就要盡快改正，否則買再貴的保養品、花再多的錢在臉上，都是事倍功半。



除了先天條件的影響外，後天的習慣都會影響外表。(ahc.official@IG)

經常捽眼

很多人在使用電腦、電話時，一旦感覺雙眼疲倦或眼睛有異物時，就習慣捽眼讓異物排出眼睛或提神，殊不知這個動作不僅會因為拉扯眼部肌膚，而導致鬆弛下垂及加速出現細紋及眼袋；如果眼中真的有異物，捽眼更可能會令異物刮傷眼睛，眼睛出現傷口並受到感染，會出現紅腫發炎等問題。所以當眼部不適或疲累時，應該閉起雙眼讓淚水沖走異物，或用乾淨柔軟的紙巾輕輕擦拭。

我們機不離手的壞習慣，一旦感覺雙眼疲倦或眼睛有異物時，就習慣捽眼讓異物排出眼睛或提神。 （Paul Hanaoka／Unsplash）

飯後用力擦嘴

每頓飯後我們都會擦乾淨嘴角，然而擦嘴時的大力摩擦也會引起唇周暗沉；加上平日感覺嘴唇乾就會舔嘴唇，其實這個動作會讓嘴唇上的水分流失得更快，會越舔越乾，亦會造成唇部起皮、加深唇紋，感覺乾燥最好就是擦潤唇膏或多喝水。加上如果有搽唇膏的女生，如果卸妝不徹底，唇膏都會卡在唇紋裡，就更容易色素沉澱。

每頓飯後我們都會擦乾淨嘴角，然而擦嘴時的大力摩擦也會引起唇周暗沉。（資料圖片）

不塗或塗防曬份量不夠

許多人在陰天或是沒有太陽時，出門就會不擦防曬，但其實紫外線一年四季一直都會存在，紫外線不只會刺激皮膚底層的黑素細胞增生，還會加速肌膚老化及膠原蛋白流失，所以最好在出門前的半小時塗抹防曬，而且用量要足夠才有效。假如進行戶外活動，基本上每兩小時就要補擦一次，若有大量流汗或是進行水上活動，補擦的次數就要更密。

進行水上活動，補擦防曬的次數就要更密。（圖片來源：IG@ selfmade.athletes）

長期保持同一髮型

每個女生都會有習慣的髮際分界線，可能是左邊，也可能會是右邊，有的人分的較偏，有的人則是習慣中分。可能自覺頭型不夠好看，或是頭髮越來越稀疏，因而堅守那條髮際分界線，但是如果分界線好多年都沒變，反而會讓髮際線愈來愈向上移，分界線越來越闊，而且髮根會變得扁塌、髮量變少！髮型師建議最好每2至3個月更換分界線位置，髮際分界線多年不變的女生千萬要留意。