眼部保養｜眼部問題成因全分析　眼紋、黑眼圈、淚溝統統都有救！

眼部皺紋、黑眼圈、眼袋、淚溝、魚尾紋等一出現就超級顯老，而且不管用什麼化妝手法都無法遮住。想回復到水汪汪的大眼睛狀態，了解到這些眼部問題的成因，對症下藥對少不了。除了自然的衰老，長時間的用眼過度、紫外線傷害及電子產品影響等，都是容易加速眼周老化的重要因素。



一旦眼部皺紋、黑眼圈、眼袋、淚溝、魚尾紋等一出現就超級顯老。（ 《荼靡》劇照）

眼部皮膚本身缺乏皮脂腺和汗腺，厚度更只有臉部其他部位的三分一至十分一左右，相比起手腳肌膚約厚1.5毫米，眼周最薄位置只有約0.05毫米。雙眼每日眨動近萬次，加上皮脂分泌量少易乾燥，因此會比其他臉部肌膚更容易因為乾燥而出現細紋；加上隨著年齡增長，人體的膠原蛋白會自然流失，20歲後真皮層上的膠原蛋白會以每年1%的速度減少，再加上缺少了肌肉的支撐，因此最先出現衰老的部位大多都是從眼部開始。

雙眼每日眨動近萬次，加上皮脂分泌量少易乾燥，因此會比其他臉部肌膚更容易因為乾燥而出現細紋。（視覺中國）

青色黑眼圈只是血管？

日本醫生山屋雅美表示，當皮膚白晢的女生見到自己眼周出現青色黑眼圈，會誤以為是因為眼底皮膚過薄而令血管浮現出來，但其實青色黑眼圈是因睡眠不足而造成。而茶色黑眼圈則是因經常揉眼睛的不良習慣而形成。揉眼睛會令眼角四周的皮膚角質層變厚，造成色素在角質層中變厚。

黑眼圈的問題相信困擾不少愛美的女士。（GettyImage）

表情過大易生眼紋

平時經常大笑、表情過於誇張、習慣抬頭、習慣皺眉等等，都會令肌肉經常被拉扯，皮膚彈性下降從而產生細紋，加上平日沒有做好眼部防曬，在紫外線照射下，皮膚內的細胞失去活性或喪失功能，使得膠原蛋白減少和彈力纖維斷裂，讓令眼角皺紋增多。

平時經常大笑、表情過於誇張、習慣抬頭、習慣皺眉等等，都會令肌肉經常被拉扯，皮膚彈性下降從而產生細紋。（《JOKER小丑》劇照）

眼部肌膚薄弱，塗護膚品不需要過多，重要的是我們要給予時間讓產品發揮功效。除了補濕產品使用後可能即時看到細紋有改善，大部份產品都需要六星期至三個月時間，才能看到效果。

用眼過度

長時間使用電子產品，不單會造成視力提前老化，亦會造成眼睛周邊肌肉緊繃，原本就薄的皮膚組織更容易因此而出現皺紋，不僅會出現細紋，還會導致眼部肌肉鬆弛變成眼袋。

長時間使用電子產品，不單會造成視力提前老化，亦會造成眼睛周邊肌肉緊繃，原本就薄的皮膚組織更容易因此而出現皺紋。（資料圖片）

利用眼霜及按摩，可以提拉緊緻眼周肌膚，並延緩眼袋的生成，同時也可以幫助保養更好的吸收。日本醫師日比野佐和子推介用按摩穴位的方法，在眼睛周圍其實有5個重要穴位，每日按摩有助消除眼袋、魚尾紋，同時也有護眼的作用。

承泣穴



功效：袪風散火、疏邪明目位置：瞳孔直下方，眼球與眼眶下緣之間

睛明穴



功效：通絡明目、治目赤腫痛位置：內眼角上方，眼眶內側壁凹陷中

攢竹穴



功效：消除眼晴疲勞位置：眉頭凹陷中

陽白穴



功效：主治頭痛、目眩、目痛、外眥疼痛位置：瞳孔直上方，眉上1寸處

瞳子髎穴



功效：袪風、泄熬、明目位置：外眼角外側0.5寸凹陷中

方法：按壓時，可以用手指依次按摩，也可以用五指同時按壓五個穴位：大拇指按承泣穴，小指按睛明穴，無名指按攢竹，中指按陽白，食指按瞳子髎。一共按摩二十一次。