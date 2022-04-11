護膚｜4種生理鹽水隱藏用法　低成本好物舒緩泛紅過敏皮膚更細緻

氣溫日漸升高，皮膚油脂增多，加上美容院停業近三個月，臉上角質過厚就容易令皮膚出現閉合粉刺、過敏等狀況。出盡法寶都無法有效解決問題？有沒有想過看似不起眼，平日只用作清洗傷口或沖洗隱形眼鏡的生理鹽水都可以有護膚功用？有韓國皮膚科醫生分享生理鹽水的隱藏用法，一解女生生活上的煩惱，方法既有效也低成本。想養成無瑕肌的女生們，可以試試生理鹽水的神奇功效！



平日只用作清洗傷口或沖洗隱形眼鏡的生理鹽水，都可以有護膚功用。(資料圖片)

生理鹽水一般都用作清洗傷口或沖洗隱形眼鏡，其實生理鹽水還有隱藏的皮膚保養功用！韓國美女皮膚科醫生李藝恩（Dr.meili）指，濕敷生理鹽水（0.9%Nacl）可有效解決粉刺、舒緩肌膚，更可以護理頭皮、去除長期戴口罩引致的口臭，而且約HK$40便有1公升容量，可謂CP值極高！

濕敷生理鹽水（0.9%Nacl）可有效解決粉刺、舒緩肌膚。(hlju_hlju@Instagram)

減少粉刺形成 冷敷可鎮靜肌膚

李藝恩在小紅書分享，想減少臉上粉刺形成，需要在使用含「氨基酸」成分的潔面產品後，使用在一般藥房都可以買到的「無菌生理鹽水」浸濕無菌棉，作一個全臉濕敷。先將無菌棉裁剪到貼近臉型，以「木乃伊式」方式包裹全臉濕敷15分鐘。天氣炎熱時，更可以預先將生理鹽水放到雪櫃冷藏，可以舒緩敏感或肌膚容易泛紅的皮膚問題。

韓國美女皮膚科醫生李藝恩不時在小紅書分享護膚方法。(李藝恩Dr.meili@小紅書)

她提到無菌生理鹽水能為皮膚提供無菌環境，外加濕敷更有消炎、鎮定去腫作用。不過千萬不能敷過長時間，而且敷完要使用清水清洗全臉，避免鹽分殘留。

去除長戴口罩而產生的口氣

在新冠疫情影響下，口罩成為僅次於身份證的外出必需品，一整日長時間佩戴口罩會令口腔内細菌滋生，並產生難聞氣味。若本身已經有口氣問題，戴口罩只會令口臭情況更嚴重。李藝恩提到，受口氣問題困擾的人，除了可以多喝水和勤換口罩外，也可以試用生理食鹽水漱口，減少口腔內的細菌。

長時間佩戴口罩會令口腔内細菌滋生，並產生難聞氣味。（視覺中國）

清潔頭皮減頭皮痕癢

眾所周知，鹽具有消炎、殺菌的功用，將鹽開稀洗頭，可以頭髮上的灰塵、污垢油脂去除，令秀髮更加乾淨健康。李藝恩建議可以在噴霧瓶中倒入生理鹽水，混合數滴茶樹油製成噴霧。於乾髮時噴在頭皮上，用指腹輕輕按摩頭皮幫助吸收，可以減輕頭皮的痕癢。