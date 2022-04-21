指甲護理｜做完Gel甲要點護理?隔幾耐先可以再做?指甲保養小貼士!

隨著美容院重開，不少人都會立即預約美甲服務，務求為缺乏護理三個多月的指甲打扮一番，不論是做光療指甲（Gel甲），或可隨時卸除、更換款式的指甲油，兩者在護理上都要需要特別注意的地方，否則長期塗抹，指甲不單容易時常斷裂，更有增皮膚癌風險。



長期塗抹指甲油，指甲不單容易時常斷裂，更有增皮膚癌風險。（UnSplash@Chelson Tamares）

Gel甲搽甲油會令指甲死亡？

一般來說，指甲油中常添加皮膜形成劑、増塑劑、溶劑、著色劑等成分，而這些化學成分雖然可以增加指甲油的光澤感、持久度及著色度等，但同時都會對指甲造成傷害，例如令甲色變黃，甲質變脆弱等；而Gel甲所用的指甲油比傳統的要多，這些化學成份留在指甲表面的時間也更長，加上做Gel甲事前需打磨甲面，令傷害性更大，可能會引發灰指甲，甚至導致指甲死亡。

愛美是女生天性，不少女生都會搽指甲油或Gel甲。（資料圖片／龔嘉盛攝）

Gel甲與傳統指甲油最大的分別之一，就是會使用UV燈或LED燈。Gel甲所用的指甲油經照燈後可快速凝固硬化，比傳統自然風乾快捷，方便設計細緻圖案。美甲師每次塗上一層或一部分，都會照一次燈；圖案愈複雜，照燈的次數就愈多。

Gel甲所用的指甲油經照燈後可快速凝固硬化，比傳統自然風乾快捷，方便設計細緻圖案。（資料圖片）

Gel甲美甲之前 學識護甲秘訣保護指甲

指甲是由蛋白質、維他命等組成的角質組織，沒有「呼吸」或新陳代謝的功能，但不能因此而忽視護甲的重要性。Gel甲或搽指甲油前，應避免過度修剪死皮或甘皮；不應太過頻密地Gel甲，讓指甲有至少一個月的休息期。平日應勤做手部護理，例如做家務、洗手後都需塗健甲油、硬甲油、潤手霜等，以免細菌黴菌在指甲油與指甲之間滋生。

雖然Gel甲的製作過程繁複，女士通常都希望保留較長時間，但最好也不要配戴超過一個月。而且一旦發現有異常情況，便應立即狠心卸甲。（圖片：xanhcn）

另外，為減低防照燈時的紫外線影響，Gel甲時建議採用防曬霜或露指手套等保護措施。Gel甲後，日常要注意避免盡量擠壓、碰撞或搬移重物，減低甲床分離的的風險。

Gel甲後應避免盡量搬移重物。（Getty Images）

最好選擇信譽良好的美甲店，避免過度修磨指甲；而且衛生程度更高，亦會採用較優質的美甲產品，例如使用不含酸的固定劑，減低對指甲健康的傷害。