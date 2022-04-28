私處保養｜「妹妹」痕癢傳出異味兼色素沉澱？改生活習慣即可解決

香港夏天炎熱又潮濕，濕熱的環境除了會產生讓人困擾的汗臭味外，也會讓女生下體特別容易感到悶熱不適，甚至會因此而產生異味及痕癢感；甚至因為汗水而導致胯下有色素沉澱及紅疹困擾。其實不少女生都曾出現過以上狀況，千萬別因為害羞而任由情況持續！除了與先天遺傳基因有關，隨著年紀增長及生活習慣等也都會影響到私處健康，因此生活習慣及內褲的清潔都很重要！



香港夏天炎熱又潮濕，濕熱的環境加上貼身衣物，也會讓女生下體特別容易感到悶熱不適。（Getty）

由於女生的身體結構與男生不同，陰道與尿道口相當接近，容易因小便殘留在外陰部分尿液，或因夏天出汗而引致潮濕，繼而滋生細菌及痕癢不適，亦會產生難聞如魚腥、金屬，甚至是腐臭的異味。隨著氣溫日漸上升，味道就會越發濃烈。

運動後仍然穿著貼身的瑜珈褲，會令汗水較難散發及排走，下體私密處就會處於潮濕及悶熱的環境中，令細菌容易滋生。(圖片：canva)

勤換衛生巾及護墊

無論你是平常使用薄裝的護墊，或是經期使用一般的衛生巾，都要緊記每隔兩小時就要更換，避免因為相隔太久而令細菌在衛生巾及護墊上滋長，從而產生難聞異味。

有些女生即使不是月經前後，還是會使用護墊防止弄髒內褲，但卻令陰部整天處於潮濕悶熱的環境，增加感染機會。（VCG）

選用全棉內褲並清洗乾淨

衣着或選用的內褲材質是導致陰道發出異味的其中一個原因，穿着緊身褲或非純棉質地的內褲會容易因為不透氣而產生異味；加上內褲未有徹底清潔乾淨，都會導致異味產生及發炎痕癢。內褲最好是跟一般日常衣服分開洗，以暖水加入適量海鹽開水浸泡10分鐘後搓洗會比較乾淨。

內褲最好是跟一般日常衣服分開洗。（示意圖／資料圖片）

注意生理期的清潔

健康的陰道是酸性的，而一般沐浴乳是鹼性的，因此不可用平常使用的沐浴乳清理陰道，會導致陰道PH值被破壞。女生們可選擇專業的清潔液，用以清理私密處。此外，定期給下體做除毛，也是避免色素沉澱以及細菌滋生，改善異味的好方法。

一般沐浴乳是鹼性的，因此不可用平常使用的沐浴乳清理陰道，會導致陰道PH值被破壞。女生們可選擇專業的清潔液，用以清理私密處。（Timothy Meinberg／Unsplash）

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