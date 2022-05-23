去斑｜日曬後易出雀斑？盤點美白淡斑３類方法　到底邊種最有效？

近年一眾女星如鄭秀文、陳漢娜、隋棠等都不介意在鏡頭前展示臉上雀斑，以行動宣揚自然美。然而臉上長出雀斑、太陽斑、荷爾蒙斑、黃褐斑等斑點時，不但會影響外觀，更是肌膚老化的警號，絕對不能坐視不理！坊間一般將美白淡斑方法分為醫美、飲食及護膚三種方法，一起看看以下那種去斑方法最見效。



近年一眾女星如鄭秀文、陳漢娜、隋棠等都不介意在鏡頭前展示臉上雀斑，以行動宣揚自然美。(資料圖片)

隨著臭氧層變得稀薄，紫外線對皮膚所造成的傷害日漸浮現。由日曬造成的淺層雀斑，最常集中在眼角到顴骨之間，因這個位置是臉部最凸出的部分。年輕時曬黑，假如不是天生「黑底」，只要遠離陽光紫外線一段時間，或可以慢慢變白。但事實上黑色素是潛藏在皮膚底層，到了30歲左右就會明顯地爆發出來，斑點會略微凸起及向下「生根」；加上受到外在環境及荷爾蒙分泌影響，原本長斑的部位會誘發更多黑色素漫延開去，令情況變得一發不可收拾。

受到外在環境及荷爾蒙分泌影響，原本長斑的部位會誘發更多黑色素漫延開去，令情況變得一發不可收拾。（電視畫砷）

美白淡斑方法：激光去斑

激光是以高強度及集中能量，擊碎指定範圍內的黑色素，及透過新陳代謝排出體外，達致美白淡化的功效。而近年大熱的皮秒激光(PICO Laser)的則是以選擇性光感熱 (selective photothermolysis) 的原理，將光能量轉化為熱能，可在短脈衝時間內產生強大的光震波，減緩熱效應與組織傷害，不但能夠有效率的破壞皮膚的色素與斑點，將色素擊碎，使肌膚更容易代謝，又不會過度產生熱能，不像以往傳統激光容易造成的皮膚熱傷害，可改善皮膚質地、皺紋和色素沉著。

激光是以高強度及集中能量，擊碎指定範圍內的黑色素，及透過新陳代謝排出體外，達致美白淡化的功效。（圖片：gettyimages）

一般以激光等醫美療程去斑，只需約3至6次療程就可看到效果。不過由於費用較高，不是人人花得起錢，或捨得花費去斑。

美白淡斑方法：美白天然食物

眾所周知，食用含豐富維他命Ｃ的食物能令皮膚變得白皙。而除了檸檬，奇異果同樣含有豐富的維他命Ｃ；而根據《本草綱目》記載，冬瓜瓤更有潔白皮膚，去除肌膚表面色斑的作用，令膚色柔潤光潔白皙。

另一方面，番茄營養豐富，不但含有茄紅素、維他命C、維他命A等，能幫助身體消除自由基，對抗細胞老化，當中更有可以抑制皮膚酪氨酸酶（Tyrosinase）的活性，能有效減少黑色素（Melanin）形成，使皮膚白晳嫩滑，有助消除斑點。

美白淡斑方法：護膚

除了內在飲食美白斑外，從外在保養都不可缺少。台灣美容達人牛爾就教授可以用打圈方式將美白化妝水塗全臉，將臉上的老舊角質抹去，令之後的美白產品能更吸收。

以用打圈方式將美白化妝水塗全臉，將臉上的老舊角質抹去，令之後的美白產品能更吸收。(primera.official@IG)

之後將美白精華塗滿全臉後，用沾滿美白化妝水的化妝棉濕敷在重點區域約10分鐘，就可以快速淡斑！