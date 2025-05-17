着高踭鞋誘發靜脈曲張是迷思？即睇女神美腿養成兩大攻略！

擁有一雙美腿是每位愛美女士的渴望，不少上班族平日慣常穿上高跟鞋，務求令腿部線條更顯優雅。然而在美麗的背後往往帶來肌肉痠痛甚至長期不適，引起廣大女性對足部健康的隱憂。到底高踭鞋真的易誘發靜脈曲張嗎？平日有什麼養生方法改善足部疲勞？小編以此文為大家解惑，美腿養成沒難度！

靜脈曲張是什麼？

靜脈曲張是一種常見的疾病，多數發生在下肢部位。腿部的靜脈瓣功能受阻而引致靜脈出現曲起的現象，除了腿部有痛感，外觀亦往往浮現一條條微絲血管，嚴重者甚至出現小蟲般扭曲粗大的「青筋」，皮膚出血腫脹等症狀。靜脈曲張成因通常由於長時期坐或站使靜脈一直處於受壓狀況，令靜脈瓣沒法正常維持血液回流作用，最終患上靜脈曲張。

靜脈曲張早期症狀

靜脈曲張早期未必會有明顯症狀，充其量下肢會浮現細微藍色的血管紋路，或感覺小腿搔癢、腿部酸痛腫脹、沉重、疲勞。由於初期實在難以察覺，若果您屬於久站、久坐、家族遺傳等高風險族群，就應多加注意，及早預防，以降低患病機率。

而穿高跟鞋會令足踝活動範圍大大受限之外，令肌肉疲勞加劇及增加受壓狀況，如加上長時間站／坐的話， 將會使患上靜脈曲張的機會大大增加。所以大家如持續維持同一姿勢大約三小時後，應盡量有至少十分鐘左右的休息。如開始出現腿部不適時最好及早檢查及找尋求改善方法，甚至前往合資格的醫療機構求醫。

如何預防與改善？

預防靜脈曲張主要有幾個辦法，包括避免長時間久坐久站、適度運動、穿著壓力襪。不少人因工作關係，必須長時間站立或坐著。想要緩解不適症狀，及預防靜脈曲張，日常穿上合適的醫療級壓力襪也能減少腿部負擔，促進靜脈回流。

壓力襪之所以有用，其實是透過為下肢提供壓力，讓下肢的靜脈血液能往上回流至心臟，減輕下肢靜脈及靜脈瓣膜所承受的壓力，從而預防靜脈曲張或阻止惡化。

女神美腿養成兩大攻略

而平日大家可以透過適當的養生方法改善足部疲勞，讓美腿重回女神般活力狀態：

足浴

在中醫說法一般指足浴可促進血液循環，而因為腳的底部分佈着多個人體重要的穴位，故此也有改善內臟的健康看法。

泡腳時間

最佳時間大約在15至30分鐘左右，並要以水溫狀況加以配合。泡腳時間不應該過長，否則會對心臟以及血管會造成不必要負擔。另外進食前後亦不宜進行足浴，因為足浴會加快血液循環從而影響血量供給及消化系統運行。

按摩器可以舒緩足部疲勞

按摩

坊間不少按摩器可以舒緩足部疲勞以增強肌肉健康，其中EMS技術在醫美及運動界亦廣泛採用， 其原理是以微電流來刺激肌肉，從而有按摩的功效。

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▼同場加映，靜脈曲張改善方法：（按圖了解👇👇👇）

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