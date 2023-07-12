皮膚敏感｜化妝品加「防腐劑」會影響膚質？ 專家:無添加不一定好

在選擇化妝品上不能馬虎。隨著消費者意識抬頭，愈來愈多消費者會注意到化妝品的成份，不少女性在選購化妝品時都傾向於不含「防腐劑」的產品，害怕「防腐劑」會影響膚質、導致健康問題，但無添加防腐劑的化妝品真的比較好嗎？早前，台灣靜宜大學化粧品科學系吳姵萱副教授，為大家破除關於防腐劑的迷思。



防腐劑於化妝品起到什麼作用？

所謂的防腐劑，包含天然成份或合成的化學成份，會添加於食品、藥品、顏料、生物標本等，以延遲微生物生長或因化學變化所引起的腐敗。

食藥署指出，由於多數的化粧品是由油、水和功能成份所組成，在製造過程無法全程處於無菌狀態，當產品到了消費者手上，更是需要每天反覆開關瓶蓋使用，而這樣重複的動作，很容易使環境當中的微生物進入產品內。此時，若加入適當的防腐劑，可避免產品因為微生物增殖造成成份腐壞，確保產品的穩定性和安全性，也可維護消費者的健康與使用權益。

吳姵萱副教授指，防腐劑主要具有兩大作用：

1. 為直接破壞微生物的細胞壁或細胞膜，使其失去正常生理功能，進而影響微生物生長



2. 是製造對細菌不利的環境，以減緩其繁殖和生存能力，導致微生物的數量下降，達到防腐的效果。



至於會不會讓人長痘痘？吳姵萱副教授表示，青春痘的形成原因有很多，除了皮膚油脂分泌過多而阻塞毛孔之外，也有可能是痤瘡桿菌不平衡所造成，因此，防腐劑與青春痘的形成並無直接關聯。

破除防腐劑會危害皮膚的謠言

食藥署提醒，防腐劑為維持產品穩定性的重要原料，只要符合國內法規可使用的防腐劑，民眾就無需太過擔心。吳姵萱副教授亦建議，若是擔心過敏的問題，建議選擇無色無味，且先試用商品於耳朵後面，確保商品不會導致過敏情形的發生。

吳姵萱副教授表示，市面上的確是有無添加防腐劑的化粧產品，例如無含水的產品，就可以不使用防腐劑。其實低過敏系列的產品也會加入防腐劑，一般而言，只要含水的產品就需要加入防腐劑，而低過敏產品主要是成份配方可紓緩外來物對於皮膚的刺激，和是否添加防腐劑並無直接關係。

食藥署叮嚀，各國化妝品法規對於防腐劑都有一定的規範，只要使用防腐劑的劑量在安全範圍內，化妝保養品就能維持在理想的狀態，消費者也能安心使用。不過，若上妝後有任何皮膚問題且無法解決，仍建議立即求診皮膚科醫師做治療。

消委會亦曾提醒 選購化妝品時要小心！

早前，消委會曾檢查市面上30款氣墊粉底。當中發現16款樣本檢出重金屬鎘及／或鉛，其中3款樣本鎘含量超出德國指引規限，攝入過量鎘會增加患腎臟疾病及令骨骼脆弱的風險；鉛則有毒性，對神經系統、血液、肝臟和腎臟皆有影響。另有4款樣本防腐能力欠佳，或會導致皮膚過敏。

消委會建議消費者在使用氣墊粉底前，留意以下４點：

1. 使用前仔細檢查產品，若已過期、變色或出現霉菌，應即時停用。



2. 使用後徹底卸妝，以免妝垢堵塞毛孔，引致粉刺、暗瘡等問題。



3. 每次使用氣墊粉撲後，應簡單清潔，用掌心隔著紙巾輕按粉撲，讓紙巾吸收粉撲上的油脂或髒物，並每星期用卸妝產品徹底清潔粉撲。



4. 保持鏡子和盒蓋的清潔。

