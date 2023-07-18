擊敗新垣結衣！新木優子接任女神　4招養成透明感肌膚+完美身材

29歲新木優子 (Yuko Araki) 憑著清新脫俗的氣質、精緻甜美的混血長相，被封為「透明系美人」。由小五就被星探發掘出道，參演過大大小小的作品；後來成為《non-no》雜誌專屬模特兒，逐漸走紅。她的人氣一直急升，現時在IG已坐擁超過400萬粉絲。早前也在「日職球員至愛女藝人」選舉中，擊敗長年穩坐冠軍的新垣結衣，接任新一代國民女神。不少女生都相當好奇她的保養方法，原來僅靠4招就可維持零毛孔的光滑肌及完美身材！

新木優子 (Yuko Araki) 憑著清新脫俗的氣質、精緻甜美的混血長相，被封為「透明系美人」。（圖片：Instagram@yuuuuukko_）

首度擔正電影女主角來港宣傳

新木優子在最新作品《看不見聽不見也愛你》中演繹「樂天聾啞女」，全片幾乎沒有對白，只靠手語及表情，簡直是演技大爆發。她最近更與超人氣男神山下智久旋風式襲港，出席電影宣傳，拍照時大派心心。

透明感肌膚+完美身材保養術大公開

保養法則一：分區仔細卸妝+根據膚況洗臉



想要擁有零毛孔肌膚，卸妝步驟絕對不可馬虎！不管工作多累，新木優子回家後首要任務就是卸妝。她會使用專用產品，在臉上以分區的方式來卸除妝容，以化妝棉或棉花棒作輔助。

而且，她亦會根據不同膚況來決定洗臉產品和方式。如果早上起床時肌膚較乾燥，就只會用清水洗臉；當肌膚有點出油黏膩就會配搭洗面乳，帶走多餘油脂。她還提醒洗臉力道應盡量輕柔，最好用「中指和無名指」慢慢搓揉；每週使用1-2次酵素洗顏，可有助深層清潔毛孔和老廢角質。

想要擁有零毛孔肌膚，新木優子認為卸妝和清潔的步驟非常重要。（圖片：Instagram@yuuuuukko_）

保養法則二：日常著重保濕+防曬



新木優子屬於乾性肌，因此特別注重保濕；臉部清潔後，乳液絕對不能少。不僅塗一層，她會反覆、大量的塗抹，直到感覺皮膚不再吸收，有時還會搭配加濕器使用。重要活動前一晚，會敷面膜加強滋潤肌膚，令妝容更加服貼自然。

雖然新木優子擁有令不少女生羨慕的透明感美肌，但她其實超容易曬黑。她表示，外出一定會塗防曬，臉部要每30分鐘補一次，耳後及後頸的位置也不能忽略；身體的話則每小時補一次，還會戴帽子和傘進行物理防曬。

（圖片：Instagram@yuuuuukko_）

保養法則三：泡澡按摩助放鬆+運動維持好身材



新木優子曾表示非常重視睡眠，每天至少要睡滿7-8小時。另外，她喜歡在是睡覺前90分鐘泡澡，不但幫助來放鬆身體、促進血液循環，也能提升睡眠品質。泡澡後，她亦會進行腿部按摩促進淋巴流動，幫助消除水腫；讓小腿看起來更加筆直纖細。

她會定期到健身房加強核心肌群的訓練、增加肌肉量，運動有助提算新陳代謝外，也可以讓整體看上去更加結實緊緻。而平時她在工作空檔亦會單腿站立或練習深蹲來舒展身體。

保養法則四：控制飲食助排毒瘦身



飲食方面，新木優子為了管理身材，會在每次吃飯前先喝一點「氣泡水」來增加飽足感，避免暴飲暴食，減少攝取過多的熱量。而且會盡量避免喝冰的飲料，就連沙律也習慣吃溫的。此外，她還會選擇健康的蔬果汁、不只減少對腸胃的負擔，也有排毒、改善肌膚狀況的效果，更能幫助瘦身！