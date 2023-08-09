41歲張韶涵每天護膚3小時？被封「凍齡女神」靠戒糖　4大保養原則

張韶涵近年重心移往內地發展，活躍於歌唱及綜藝節目，再度累積超高人氣。出道至今21年的她，臉上完全看不出歲月痕跡，被封為「凍齡女神」。她經常在小紅書大方分享自己的保養心得；為了養出白嫩少女肌，更表示每天堅持護膚至少3小時。

一天不保養就會有罪惡感！

出道至今21年的張韶涵，臉上完全看不出歲月痕跡，被封為「凍齡女神」。（圖片：angela_zhangshaohan@Instagram）

與16歲舊照無差別

張韶涵曾在微博上公開一張1998年的舊照，引起熱議。相中外表幾乎與現時零差別，讓網民紛紛大讚「童顏」、「不會老」。

張韶涵曾公開過一張1998年的舊照，引起熱議。（圖片：張韶涵@微博）

凍齡保養一：堅持戒糖＋精製澱粉

曾經無甜不歡的張韶涵，以往喝咖啡都要加3至4包糖。但她其實明白攝取過多糖份不但影響身材，更會令肌膚提早老化，導致細紋、暗啞、鬆弛等問題；所以由2015年開始，她決心戒掉所有含糖飲料及加工類的甜食，口痕時最多以「蜂蜜水」取代。

另外，她亦表示已完全戒掉麵包、蛋糕等令人發胖的精緻澱粉；改為「無麩質飲食」，多攝取蔬菜、肉類、豆類和燕麥等，營養健康之餘，而且有助排毒、維持好身材。

攝取過多糖份令肌膚提早老化，張韶涵由2015年開始決心戒糖。（圖片：張韶涵@微博）

凍齡保養二：徹底清潔＋全套保養

結束全天行程，張韶涵必做第一件事就是「徹底卸妝」。先用卸妝水輕輕擦拭、再用卸妝油按摩卸走全臉殘留痕跡；接著敷上熱毛巾打開毛孔後再卸一次確保乾淨，才進行潔面步驟。

洗淨臉後，便敷上補水功效的軟膜，靜待15分鐘。依次序適量塗抹清潔控油型化妝水、加強保濕型化妝水、保水+抗老+修復精華、眼部精華、美白精華 、妹妹自製的複方精油、最後以眼霜及面霜作結。步驟相當繁雜，可見她在護膚保養方面真的下了不少苦功。

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凍齡保養三：補充適當營養素

膠原蛋白保持肌膚緊緻彈性的關鍵，還有益於頭髮和指甲的健康。張韶涵在20歲左右就開始積極進補，平日會盡量多吃花生豬腳湯、花膠燕窩等；如果太忙的話，也會直接喝膠原蛋白營養飲品。

此外，她會隨身攜帶保溫杯，確保自己補充足夠水分，有助促進身體新陳代謝。嫌味道太寡太無聊，她更會自製超級食物果汁；多數以百香果、檸檬、雪梨及藍莓等做出不同搭配，有時也會直接將石榴榨成汁喝，不但具有超強抗氧化功效，成分中的鞣花酸還可幫助美白。

張韶涵會自製有抗氧化功效的超級食物果汁。（圖片：張韶涵@小紅書）

凍齡保養四：勤做運動

張韶涵身材多年維持纖細，擁有腹肌馬甲線，離不開勤做運動。她曾透露，「流汗能促進新陳代謝，一整天都會有好精神、皮膚也會越變越好」，所以每天至少花5分鐘運動。當空閒時，更會交叉進行30分鐘至1小時的深蹲、瑜珈、有氧運動、普拉提等，有助鍛鍊核心、雕塑曲線、放鬆身心靈。