保養｜Coffee林芊妤每日必做清單　10個習慣逆齡變美、維持好身材

俗語有云：「沒有醜女人，只有懶女人」，即使本身天生麗質，但伴隨著年紀增長、結婚生子都會慢慢走樣，想保持年輕一定要自律。就算工作生活再忙碌，也絕對不能放棄護膚變美。瑜珈界KOL林芊妤（Coffee）向來對自己外觀要求非常嚴謹，而最近她就在社交平台跟大家分享每日必做的10個保養習慣，提醒女生不能鬆懈之餘，更表示「絕對值得投資自己，因為我們自身就是身上最昂貴的名牌」。

瑜珈界KOL林芊妤（Coffee）分享每日必做的10個保養習慣。（圖片：coffee89921@Instagram）

保養習慣一：確保進食足夠的營養食物

Coffee林芊妤十分注重從飲食中攝取豐富的營養，她鼓勵多吃蔬果，如：牛油果、奇異果等，吸收足夠的維他命及纖維素；腸道健康，皮膚、身體就自然會變好。

保養習慣二：按摩頭皮

梳頭目的不只是把頭髮梳順，也是為按摩整個頭皮。頭部有許多重要的保健穴位，經絡暢通自然看起來更年輕有活力。記得挑選有氣墊的梳具，不單舒適，更有助通氣血，減低脫髮及改善睡眠。

保養習慣三：敷保濕面膜

面部保養非常重要，尤其是進行高能量美容療程後，Coffee會選擇每日敷保濕面膜為皮膚注滿水分，保持緊緻彈性。但要視乎個人皮膚狀況，去挑選適合面膜種類、以及決定敷面的頻率才可發揮最大功效，絕不可一概而論。

（圖片：coffee89921@Instagram）

保養習慣四：穿戴2至3小時腰封

不少網民都有留言問Coffee戴腰封的原因，她表示「單靠腹部運動訓練肌肉的話，有可能會練成H腰，看起來會沒有線條。如果每天戴2至3小時腰封，配合運動可塑造S腰形。」不過每個人的身體結構不同，效果也因人而異，但以她真人實測的經驗之談，堅持絕對有效。剛生育完的媽媽也適合，有助修復腹直肌。

（圖片：coffee89921@Instagram）

保養習慣五：15分鐘全身拉筋

早上起床後花15分鐘進行全身拉筋，可促進血液循環，喚醒身體更醒神。由頭部依序伸展到下半身，舒緩肌肉緊張，增強柔軟度及靈活性，長期訓練可美化身體線條。

（圖片：coffee89921@Instagram）

保養習慣六：10分鐘平板支撐訓練

平板支撐的動作可在家能隨時練習，對於各位女生而言也易上手。過程中會運用到大量核心肌群，有效增強肌肉力量，長時間可改善慢性腰背痛。同時提高身體的基礎代謝率，消耗卡路里，有燃脂效果。 姿勢正確比訓練時間長短更重要，所以一開始時可設定較低的目標，如： 每組一分鐘，每次三組，循序漸進。

（圖片：coffee89921@Instagram）

保養習慣七：2分鐘以任何形式倒轉

倒立不單是瑜伽「呃Like打卡」動作，而且好處非常多。除了消除雙腳水腫，改善新陳代謝外；亦能加速血液循環，令面色變紅潤、減少黑眼圈形成等。同時刺激腸胃蠕動有助排毒，早上做更有醒神提腦的作用。倒立需要持之以恆的訓練才做到，初學者可先以梳化作輔助，手撐住地下，抬腿靠牆。

（圖片：coffee89921@Instagram）

保養習慣八：在鏡前檢視自己身形

Coffee鼓勵女生們每天在全身鏡前檢視一次自己的身形，找出自信之處，同時可更客觀地分析有甚麼需要改進的地方，作針對性的修身及鍛鍊。

保養習慣九：洗澡後身體塗Body Lotion

很多女生往往嫌麻煩，忽視身體肌膚的保養。Coffee曾表示，她每晚洗澡後一定會全身塗上乳液，腋下位置也不會放過；冬天時更會用上緊緻油防止出現乾燥脫皮。

保養習慣十：6分鐘胸部按摩

胸部按摩要配合精華油，除了令胸部變得集中堅挺之外，也可刺激穴位及淋巴，有助再次發育「升Cup」。同時更能發現一些乳房疾病，過程中可特意觸摸乳房邊界及周圍組織，如果不痛不癢，胸部基本上是健康無問題。