白內障成因｜症狀不只老花！手術費/資助/預防/7類人高危一文看清
白內障成因｜白內障症狀｜看東西開始覺得「濛查查」，甚至老花眼鏡愈配愈深，隨時是白內障（英文：Cataract）先兆！「香港01」《金齡》頻道已為大家整理懶人包，白內障成因、白內障症狀、手術須知及各項資助計劃等細節，讓各位老友記及早察覺，重拾清晰視力！
白內障是什麼？
不少長者誤以為視力變差只是單純「老花」，但其實很可能與白內障有關。白內障是指眼睛內原本透明的水晶體變得混濁，導致光線無法正常聚焦在視網膜上，進而造成視力模糊的眼疾。白內障可單眼或雙眼發病，兩眼情況獨立，之間不會互相傳染或擴散。
若長者出現以下4個情況，便應及早進行眼科檢查：
白內障症狀
白內障症狀【1】視力模糊
眼前景象如同隔著一層磨砂玻璃，擦去淚水也無法改善。
白內障症狀【2】畏光及眩光
在陽光下或望向街燈時感到刺眼，甚至出現光暈。
白內障症狀【3】顏色變暗淡
眼中世界猶如褪色相片，難以分辨深淺顏色。
白內障症狀【4】度數反覆改變
短期內需要頻繁更換老花或近視眼鏡。
白內障成因是什麼？
長者患上白內障，最主要與身體機能退化有關，但日常習慣及長期病患亦會加速水晶體混濁。據醫院管理局（智友站）、香港大學文獻資訊，常見成因包括：
白內障成因【1】自然老化
隨着年齡增長，水晶體內的蛋白質會逐漸變性及混濁。
白內障成因【2】慢性疾病影響
患有糖尿病或甲狀腺疾病的長者，血糖長期偏高會加速水晶體病變。
白內障成因【3】長期受紫外線照射
戶外活動時無戴太陽眼鏡習慣，雙眼長期暴曬。
白內障成因【4】眼部創傷或曾發炎
眼睛曾受外傷，或曾患有虹膜炎、青光眼等眼疾。
白內障成因【5】長期服用藥物
長期使用類固醇藥物（如眼藥水或口服藥）。
白內障｜哪些是高危群組？
1. 65歲或以上長者
2. 有白內障家族史
3. 深近視人士
4. 糖尿病患者
5. 高血壓患者
6. 戶外工作者
7. 長期服用類固醇人士
白內障預防｜延緩眼睛退化方法是什麼？
雖然白內障在醫學上幾乎無可避免，但仍有以下這些方法可延緩眼睛退化。
1. 避免用眼過度；
2. 避免眼睛直接接觸強光及紫外線；
3. 定期接受眼科檢查；
4. 多吃深綠色、含花青素食物，例如藍莓、葡萄及黑豆，促進眼部血液循環。此外，葉黃素食物，例如羽衣甘藍、菠菜及開心果，幫助減低藍光對眼睛的傷害；
5. 避免缺水及血糖偏高。
6. 避免吸煙，以減少體內自由基對眼睛細胞的破壞。
白內障治療｜手術費用是多少？「熟透」才做手術？
一旦發現自己患上白內障怎麼辦？不少老友記誤以為要等白內障「熟透」（眼睛內的水晶體完全混濁、變硬）才開刀，然而，現今的手術已非常成熟，不用等到其「熟透」。
相反，正如香港中文大學醫院指出，過度成熟的晶體會變硬變厚，大幅增加微創超聲波手術的難度。因此，只要視力衰退已影響日常生活便應盡早求醫。
現時主要有以下3種白內障手術，患者可因應病情及預算選擇：
白內障手術【1】超聲波乳化微創手術——現時主流
醫生會在眼角膜邊緣切開約2至3毫米的微細切口，利用超聲波儀器將混濁的晶體震碎並吸出，最後植入人工晶體。
優點：傷口較小，毋須縫線、出血少。手術過程只需約15至30分鐘，視力復原較快，是目前公私營醫院最普及的術式。
缺點：若白內障拖延至「過熟」變硬，手術時需使用較高超聲波能量，術後初期或會出現短暫的角膜水腫，輕微影響視力恢復速度。
費用：
私營醫療：私營眼科診所或日間中心單眼（每隻眼）全包套餐收費一般約為$15,000至$25,000起（視乎醫生資歷及藥物而定）。
公立醫院：符合資格的香港居民若進行常規日間手術，基本單焦距人工晶體已獲政府資助全免，病人一般只需支付日間程序及治理費每次$250。
白內障手術【2】飛秒激光白內障手術——高階精準
結合先進電腦斷層掃描及影像定位，以飛秒激光（又稱飛秒雷射，Femtosecond Laser）代替傳統手術刀，製作微創切口、撕開晶體囊袋並預先打碎白內障，隨後再以超聲波吸出並植入晶體。
優點：誤差低，大幅減少超聲波能量對角膜神經的損耗。術後復原速度比超聲波微創更快，特別適合對視力要求高或選用「多焦距人工晶體」的患者。
缺點：費用相對較昂貴，且並非所有診所均配備此高階儀器。
私營機構費用（公營不提供服務）：
配基本單焦距晶體：全包套餐一般約為$28,000至$45,000不等。
配多焦距／功能性晶體：連同晶體升級差價，總費用一般需約$45,000至$65,000以上。
白內障手術【3】囊外白內障摘除手術——傳統開刀術式
手術會在眼角膜邊緣切開一個約10至12毫米的較大傷口，將整個混濁的晶體完整取出。
適用情況：主要針對白內障已經「過度熟透」變硬、無法使用超聲波震碎的嚴重個案。甚少作為首選。
缺點：屬於較舊式的傳統手術，傷口大且必須縫線，復原期較長，術後亦較容易引起散光或增加感染風險。
費用：
公立醫院：符合資格的香港居民享有政府資助。若以日間醫療形式進行，在2026年收費改革後，日間程序及治理費已調整為每次$250（基本單焦晶體同樣豁免）；若因個案嚴重需入住普通急症病床住院，則為每日$300。
私營醫療：私家醫院或日間眼科中心單眼收費約為$15,000至$55,000 不等。
手術種類
傷口大小及復原速度
適合人士／情況
公立醫院收費（單眼）
私營醫療收費（單眼）
超聲波乳化微創
約2-3毫米、復原快
絕大部分初期至中期白內障患者
$250（日間程序）
約$15,000至$25,000起
飛秒激光
復原最快（減角膜損耗）
對視力要求極高／選配「多焦距晶體」者
暫無提供
約$28,000至$65,000起
囊外白內障摘除
約10-12毫米、復原較慢
晶體過度熟透、變硬之嚴重個案
$250（日間程序） $300（住院每日）
約$15,000至$55,000
白內障資助｜提供白內障手術資助機構
除了醫院管理局的官方計劃外，有多個慈善機構、非政府組織（NGO）和私家醫院，為有經濟困難或正在公立醫院長期輪候的白內障患者提供手術資助，部分更提供全額免費手術。
1. 「耀眼行動」白內障手術協作計劃：
醫管局會主動發信邀請正在公立醫院輪候白內障手術、並適合局部麻醉的病人參與計劃。政府定額資助$8,000，患者自付額每隻眼最高為$8,000。若患者屬於特定弱勢社群（如領取綜援、75歲或以上長者生活津貼等），可獲全額豁免自付費。
2. 睛彩慈善基金：
專為正領取綜援或長生津、適合局部麻醉的低收入人士提供免費白內障手術。
3. 香港盲人輔導會：
由香港公益金撥款，資助通過經濟審查的貧困長者，於香港盲人輔導會接受免費白內障手術。
4. 健康快車 ——「香港光明行」免費白內障跨境手術計劃：
針對在公立醫院輪候時間長且有經濟困難的香港患者（綜援／長者生活津貼／傷殘津貼人士），提供於深圳希華愛康健醫院進行手術的免費名額。首階段資助一隻眼睛，患者需自理往返交通及膳食開支。
5. 郭炳江先生夫人慈善白內障手術及研究計劃：
由郭炳江及家人慈善基金捐助，透過香港聖公會福利協會甄選有經濟困難、正輪候公院手術的基層市民，在港大眼科中心接受免費白內障手術。
6. 博愛醫院「愛老・護老・悅目計劃」：
為已參與醫管局「耀眼行動」但無法負擔餘額，且持有醫療費用減免證明書或長生津的長者，提供高達$8,000 的手術費餘額資助。