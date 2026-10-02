白內障成因｜症狀不只老花！手術費/資助/預防/7類人高危一文看清

白內障成因｜白內障症狀｜看東西開始覺得「濛查查」，甚至老花眼鏡愈配愈深，隨時是白內障（英文：Cataract）先兆！「香港01」《金齡》頻道已為大家整理懶人包，白內障成因、白內障症狀、手術須知及各項資助計劃等細節，讓各位老友記及早察覺，重拾清晰視力！



白內障是什麼？

不少長者誤以為視力變差只是單純「老花」，但其實很可能與白內障有關。白內障是指眼睛內原本透明的水晶體變得混濁，導致光線無法正常聚焦在視網膜上，進而造成視力模糊的眼疾。白內障可單眼或雙眼發病，兩眼情況獨立，之間不會互相傳染或擴散。

若長者出現以下4個情況，便應及早進行眼科檢查：

白內障症狀

白內障症狀【1】視力模糊

眼前景象如同隔著一層磨砂玻璃，擦去淚水也無法改善。

白內障症狀【2】畏光及眩光

在陽光下或望向街燈時感到刺眼，甚至出現光暈。

白內障症狀【3】顏色變暗淡

眼中世界猶如褪色相片，難以分辨深淺顏色。

白內障症狀【4】度數反覆改變

短期內需要頻繁更換老花或近視眼鏡。

不少長者誤以為視力變差只是單純「老花」，但其實很可能與白內障有關。（AI生成圖片）

白內障成因是什麼？

長者患上白內障，最主要與身體機能退化有關，但日常習慣及長期病患亦會加速水晶體混濁。據醫院管理局（智友站）、香港大學文獻資訊，常見成因包括：

白內障成因【1】自然老化

隨着年齡增長，水晶體內的蛋白質會逐漸變性及混濁。

白內障成因【2】慢性疾病影響

患有糖尿病或甲狀腺疾病的長者，血糖長期偏高會加速水晶體病變。

白內障成因【3】長期受紫外線照射

戶外活動時無戴太陽眼鏡習慣，雙眼長期暴曬。

白內障成因【4】眼部創傷或曾發炎

眼睛曾受外傷，或曾患有虹膜炎、青光眼等眼疾。

白內障成因【5】長期服用藥物

長期使用類固醇藥物（如眼藥水或口服藥）。

隨着年齡增長，水晶體內的蛋白質會逐漸變性及混濁。（AI生成圖片）

白內障｜哪些是高危群組？

1. 65歲或以上長者

2. 有白內障家族史

3. 深近視人士

4. 糖尿病患者

5. 高血壓患者

6. 戶外工作者

7. 長期服用類固醇人士



白內障預防｜延緩眼睛退化方法是什麼？

雖然白內障在醫學上幾乎無可避免，但仍有以下這些方法可延緩眼睛退化。

1. 避免用眼過度；

2. 避免眼睛直接接觸強光及紫外線；

3. 定期接受眼科檢查；

4. 多吃深綠色、含花青素食物，例如藍莓、葡萄及黑豆，促進眼部血液循環。此外，葉黃素食物，例如羽衣甘藍、菠菜及開心果，幫助減低藍光對眼睛的傷害；

5. 避免缺水及血糖偏高。

6. 避免吸煙，以減少體內自由基對眼睛細胞的破壞。



白內障治療｜手術費用是多少？「熟透」才做手術？

一旦發現自己患上白內障怎麼辦？不少老友記誤以為要等白內障「熟透」（眼睛內的水晶體完全混濁、變硬）才開刀，然而，現今的手術已非常成熟，不用等到其「熟透」。

相反，正如香港中文大學醫院指出，過度成熟的晶體會變硬變厚，大幅增加微創超聲波手術的難度。因此，只要視力衰退已影響日常生活便應盡早求醫。

只要視力衰退已影響日常生活便應盡早求醫。（醫院管理局）

現時主要有以下3種白內障手術，患者可因應病情及預算選擇：

白內障手術【1】超聲波乳化微創手術——現時主流

醫生會在眼角膜邊緣切開約2至3毫米的微細切口，利用超聲波儀器將混濁的晶體震碎並吸出，最後植入人工晶體。

優點：傷口較小，毋須縫線、出血少。手術過程只需約15至30分鐘，視力復原較快，是目前公私營醫院最普及的術式。



缺點：若白內障拖延至「過熟」變硬，手術時需使用較高超聲波能量，術後初期或會出現短暫的角膜水腫，輕微影響視力恢復速度。



費用：



私營醫療：私營眼科診所或日間中心單眼（每隻眼）全包套餐收費一般約為$15,000至$25,000起（視乎醫生資歷及藥物而定）。



公立醫院：符合資格的香港居民若進行常規日間手術，基本單焦距人工晶體已獲政府資助全免，病人一般只需支付日間程序及治理費每次$250。



白內障手術【2】飛秒激光白內障手術——高階精準

結合先進電腦斷層掃描及影像定位，以飛秒激光（又稱飛秒雷射，Femtosecond Laser）代替傳統手術刀，製作微創切口、撕開晶體囊袋並預先打碎白內障，隨後再以超聲波吸出並植入晶體。

優點：誤差低，大幅減少超聲波能量對角膜神經的損耗。術後復原速度比超聲波微創更快，特別適合對視力要求高或選用「多焦距人工晶體」的患者。



缺點：費用相對較昂貴，且並非所有診所均配備此高階儀器。



私營機構費用（公營不提供服務）：



配基本單焦距晶體：全包套餐一般約為$28,000至$45,000不等。

配多焦距／功能性晶體：連同晶體升級差價，總費用一般需約$45,000至$65,000以上。



飛秒鐳射白內障手術誤差低，大幅減少超聲波能量對角膜神經的損耗。（醫院管理局）

白內障手術【3】囊外白內障摘除手術——傳統開刀術式

手術會在眼角膜邊緣切開一個約10至12毫米的較大傷口，將整個混濁的晶體完整取出。

適用情況：主要針對白內障已經「過度熟透」變硬、無法使用超聲波震碎的嚴重個案。甚少作為首選。



缺點：屬於較舊式的傳統手術，傷口大且必須縫線，復原期較長，術後亦較容易引起散光或增加感染風險。



費用：



公立醫院：符合資格的香港居民享有政府資助。若以日間醫療形式進行，在2026年收費改革後，日間程序及治理費已調整為每次$250（基本單焦晶體同樣豁免）；若因個案嚴重需入住普通急症病床住院，則為每日$300。



私營醫療：私家醫院或日間眼科中心單眼收費約為$15,000至$55,000 不等。



白內障手術比較 手術種類 傷口大小及復原速度 適合人士／情況 公立醫院收費（單眼） 私營醫療收費（單眼） 超聲波乳化微創 約2-3毫米、復原快 絕大部分初期至中期白內障患者 $250（日間程序） 約$15,000至$25,000起 飛秒激光 復原最快（減角膜損耗） 對視力要求極高／選配「多焦距晶體」者 暫無提供 約$28,000至$65,000起 囊外白內障摘除 約10-12毫米、復原較慢 晶體過度熟透、變硬之嚴重個案 $250（日間程序） $300（住院每日） 約$15,000至$55,000

囊外白內障摘除手術主要針對白內障已經「過度熟透」變硬、無法使用超聲波震碎的嚴重個案。（香港中文大學醫院）

白內障資助｜提供白內障手術資助機構

除了醫院管理局的官方計劃外，有多個慈善機構、非政府組織（NGO）和私家醫院，為有經濟困難或正在公立醫院長期輪候的白內障患者提供手術資助，部分更提供全額免費手術。

1. 「耀眼行動」白內障手術協作計劃：

醫管局會主動發信邀請正在公立醫院輪候白內障手術、並適合局部麻醉的病人參與計劃。政府定額資助$8,000，患者自付額每隻眼最高為$8,000。若患者屬於特定弱勢社群（如領取綜援、75歲或以上長者生活津貼等），可獲全額豁免自付費。

2. 睛彩慈善基金：

專為正領取綜援或長生津、適合局部麻醉的低收入人士提供免費白內障手術。

3. 香港盲人輔導會：

由香港公益金撥款，資助通過經濟審查的貧困長者，於香港盲人輔導會接受免費白內障手術。

4. 健康快車 ——「香港光明行」免費白內障跨境手術計劃：

針對在公立醫院輪候時間長且有經濟困難的香港患者（綜援／長者生活津貼／傷殘津貼人士），提供於深圳希華愛康健醫院進行手術的免費名額。首階段資助一隻眼睛，患者需自理往返交通及膳食開支。

5. 郭炳江先生夫人慈善白內障手術及研究計劃：

由郭炳江及家人慈善基金捐助，透過香港聖公會福利協會甄選有經濟困難、正輪候公院手術的基層市民，在港大眼科中心接受免費白內障手術。

6. 博愛醫院「愛老・護老・悅目計劃」：

為已參與醫管局「耀眼行動」但無法負擔餘額，且持有醫療費用減免證明書或長生津的長者，提供高達$8,000 的手術費餘額資助。