平安三寶缺一不可防3危機！立遺囑仍戶口凍結+6機構收費+免費申請

平安三寶｜以為立了平安紙（遺囑）就一勞永逸？若缺少了持久授權書或預設醫療指示隨時引發不同的危機！「香港01」《金齡》頻道已為大家整理平安三寶懶人包，為你一次過拆解遺囑、持久授權書及預設醫療指示的分別、收費預算、事前準備，以及提供一條龍協助的機構，助各位老友記及早掌握財務與醫療自主權！



預先安排好人生最後階段的財產、照顧與醫療決定，避免家人在危急或離世時陷入法律困境與爭執。（《愛.回家之開心速遞》劇照）

平安三寶是什麼？

平安三寶分別是遺囑、持久授權書及預設醫療指示，三份文件具不同法定效力、功能、生效時間等，讓人在「精神健全、識得諗」的時候，應預先為自己的醫療及財產作好規劃：

平安三寶分別 遺囑（平安紙） 持久授權書 預設醫療指示 主要作用 管理身後財產 管理失能時的財產處理 為立案人作出醫療決定 生效時間 立案人身故後 立案人喪失精神行為能力時 立案人病情危殆／不可逆轉昏迷時 主要處理事項 決定物業、存款、股票如何分配給後人 授權信任的人，提取存款支付醫療費及生活開支 拒絕無謂且痛苦的搶救（如插喉、心肺復甦法），醫生或家屬均不可違背 法定見證人要求 2名成年見證人（絕不能是受益人或受益人的配偶） 1名註冊醫生（證明精神能力） + 1名香港註冊律師 2名見證人（不能是遺產受益人；其中1名須為註冊醫生） 收費參考 律師草擬及見證：約$2,000至$3,000 律師草擬及見證：約$5,000至$12,000不等 律師／醫生講解及見證：約$2,000

想了解遺囑、持久授權書及預設醫療指示的各項詳情，可點擊以下文章👇👇👇

一旦發生意外、嚴重疾病或失智，代價隨時遠超想像。（《愛.回家之開心速遞》劇照）

平安三寶｜做少一樣可以嗎？

雖說平安三寶並非必須全部辦理，但現實中，三者互不替代，缺少任何一份都可能觸發危機：

【1】沒有立持久授權書——無法動用存款

長者萬一患上嚴重認知障礙症或昏迷，平安紙尚未生效，但銀行戶口已經被全面凍結，子女便無法動用存款支付私家醫院或院舍費用，甚至要耗時數月至一年向法庭申請成為產業受託監管人，過程繁複且手續費高昂。

【2】沒有立預設醫療指示——臨終受苦違背意願

長者步入生命倒數階段時，沒有立預設醫療指示，便無法表達真正的意願。家人可能因不忍心或意見分歧，要求醫生進行具侵入性且痛苦的「維持生命治療」（如反覆心肺復甦、強制插胃喉）。病人無法尊嚴地走完最後一程，家屬亦承受巨大心理創傷。

【3】沒有立遺囑——易引發爭產危機

長者身故後沒有明確的資產分配指示，導致遺產必須按《無遺囑者遺產條例》分配，不但手續繁瑣，且未必能將心意留給你真正想傳承的人。

長者步入生命倒數階段，沒有立預設醫療指示，便無法表達真正的意願。（《日落下的彩虹》劇照）

平安三寶｜辦理平安三寶有什麼事前準備？

搞懂了三寶的重要性，實際應該從何入手？跟著以下3個步驟，即可按部就班完成規劃：

【1】盤點資產與釐清意願

● 針對遺囑：整理財產清單，包括名下所有物業、銀行戶口、股票及保險清單，並初步構思誰是遺產受益人。



● 針對持久授權書：你需要物色1至2位可信、且具備理財能力的成年人作為受權人（不一定要有血緣關係）。



● 針對預設醫療指示：坦誠問自己，若去到生命末期或植物人狀態，是否堅拒插喉、心肺復甦等搶救？建議在規劃前可參與各大機構，如平安五寶、毋忘愛等機構舉辦的講座，加深了解。



舉辦預設醫療指示講座的機構：毋忘愛｜平安五寶｜同行 Alongside

【2】選擇合適的辦理途徑與預算

尋找私家律師／診所：

● 委託律師樓草擬。遺囑收費約$2,000起；

● 持久授權書（連同醫生及律師雙重見證）收費約$5,000至$12,000不等；

● 預設醫療指示私家醫生見證費則約$2,000起。



非牟利機構：

● 如賽馬會耆智園、東華三院「圓滿人生服務」或聖雅各福群會等。這些機構會提供前期諮詢與家庭輔導，部分更設有註冊律師／醫生合作套票。



非牟利機構平安三寶申請途徑：賽馬會耆智園 平安三寶｜東華三院「圓滿人生服務」｜聖雅各福群會「後顧無憂」規劃服務

【3】安排法定見證人簽署

草擬好文件後，必須在符合法律要求的見證人面前動筆才算有效：

● 遺囑：需2名成年見證人（絕對不能是受益人或其配偶）。



● 持久授權書：需1名註冊醫生證明你具精神行為能力，並於28日內由1名香港執業律師見證簽署。



● 預設醫療指示：需2名見證人（不能是遺產受益人；其中1名必須為註冊醫生）。



長者身故後沒有明確的資產分配指示，遺產便會按《無遺囑者遺產條例》分配。（《日落下的彩虹》劇照）

辦理平安三寶的社福機構（非牟利組織 / 社會服務機構與社會企業）

平安三寶社福機構【1】平安五寶中心

由三間社會企業聯合策劃的專業生前身後事規劃服務，推廣「平安五寶」，比三寶多了身後事規劃及生命故事。當中「放心晒計劃」，為合資格人士（經指定機構轉介的60歲以上長者、長期病患者、或末期病患者）提供免費辦理平安五寶（名額有限）。

單項收費：

● 立遺囑：標榜$0（由聯合策劃社企「遺善最樂」提供。當事人必須承諾願意捐贈最少$10,000的遺產給其合作之慈善機構，通常安排為在生捐贈$5,000及遺產捐贈$5,000）



● 持久授權書：$22,000



● 預設醫療指示：$4,000（若與持久授權書同時訂立，優惠價為 $3,000）



● 身後事規劃諮詢：$500／1小時



● 對象：任何人都可以申請



平安五寶中心由三間社會企業聯合策劃的專業生前身後事規劃服務，推廣「平安五寶」，比三寶多了身後事規劃及生命故事。（平安五寶中心）

平安三寶社福機構【2】安心三寶

機構分「自行使用App製作」與「由律師／醫生專業見證辦理」兩種收費，當中設有一價全包套餐，包含由專業人士製作的平安三寶、律師／醫生見證，以及高院註冊，一條龍套餐收費$11,500-$11,800（已包專業人士製作文件、律師／醫生雙重見證，以及代辦高院註冊），任何人都能申辦。

單項收費：

● 遺囑收費：$388起

● 持久授權書：$4,828起

● 預設醫療指示：$2,388起



● 對象：任何人都能申辦，適合追求快捷、想靈活控制預算的家庭

＊若選擇App自助服務，讀者仍需自行安排符合法定資格的見證人簽署，方具法律效力。



平安三寶社福機構【3】賽馬會耆智園

專注腦退化症（認知障礙症）支援，提供跨專業一站式服務平台，由註冊律師親自檢視及草擬文件，同時設有家庭治療師，能從旁輔導，化解長者與家屬討論生死議題時的避忌與溝通僵局。完成三寶基本收費約$13,000起，費用為自負盈虧模式之市場參考價，已全包合資格執業律師草擬費、多次跨專業會面、以及法律所需的註冊醫生臨床精神能力評估與共同見證費用。不過，實際費用會因應長者的認知程度、個案複雜度調整。

對象：任何人都能申辦，適合關注生前規劃的家庭、確診早期認知障礙症的長者及其照顧者。



平安三寶社福機構【4】東華三院「圓滿人生服務」

主打貼地的社區支援。提供免費生前規劃諮詢、生死教育講座，並有專人協助釐清意願及填寫預備表格。機構雖不直接代辦法律文件，但能為長者打好心理底子，及提供合適的專業轉介。前期諮詢及社區講座費用全免，如需轉介特約律師／醫生正式辦理文件，則按個別合作夥伴的優惠價收費。

對象：一般社區長者、晚期病患者及其家屬。



平安三寶社福機構【5】聖雅各福群會（「後顧無憂」規劃服務）

由專業社工陪伴長者探討生死課題，協助在神志清醒時預先紀錄葬禮意願、骨灰安放方式，並協助辦理相關法定法律及醫療文件，針對無依的長者，機構亦提供擔任「遺願執行者」的服務。

● 對象：不開放給一般公眾。必須年滿60歲或以上（或經醫生證實為末期病患者），且在香港本地完全沒有可以代辦後事的親屬，並須經由註冊社工轉介及評估。



● 生前規劃諮詢、平安文件（如遺囑）：$0



● 身後殯殮規費：綜援受助人為$0；非綜援人士則須在生前預繳預存約$12,500起之殯殮開支。



平安三寶社福機構【6】終生自主 • Alongside 同行

為全港首間專為性別小眾（LGBT+）及非傳統家庭友善的生死規劃社企，透過辦理「平安三寶」填補同性伴侶缺乏醫療決定權與財產繼承權的法律缺口。提供免費的生前規劃與法律文件效用諮詢，及一站式生前身後服務，涵蓋免費諮詢、文件草擬、醫生與律師的法定雙重見證，以及喪葬策劃與遺物整理。

單項收費：

● 遺囑：$2,500起

● 持久授權書：$10,500起

● 預設醫療指示：$2,000起



● 對象：普通市民、性別小眾等



＊本文資訊僅供參考，各機構收費及法律要求或因個案情況調整，申辦前請諮詢獨立專業律師或醫生意見。

