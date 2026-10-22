骨質疏鬆可逆轉嗎？骨質疏鬆症狀+檢查費用+治療方法+吃什麼食物

骨質疏鬆症狀｜背部不知不覺愈來愈拱，或是身高變矮？這可能是骨質疏鬆的警號！「香港01」《金齡》頻道已為大家整理好骨質疏鬆懶人包，一文看清症狀、高危群組、檢查須知等細節，讓各位老友記及早防範！



骨質疏鬆是什麼？

骨質疏鬆是指骨骼組織內的骨質密度逐漸流失，結構變得脆弱，令原本堅固緻密的骨頭變得像海綿般多孔，大大增加骨折風險。據台灣骨質疏鬆症學會資訊，人類30至40歲達到骨量高峰後，隨後便會以每年0.5%至1%的速度流失，而世界衛生組織（WHO）對骨質密度有明確的指標：

T值大於-1.0：骨質正常；

T值介乎-1.0至-2.5：骨質缺乏，屬骨質疏鬆前期；

T值等於或小於-2.5：確診骨質疏鬆，需按醫生指示接受藥物治療。



人類30至40歲達到骨量高峰後，隨後便會以每年0.5%至1%的速度流失。（香港體育教學網）

由於骨質流失的過程無聲無息，患者平時未必會感到痛楚，往往直到第一次骨折才驚覺。根據衞生防護中心及國際骨質疏鬆基金會（IOF）的指引，若長者出現以下4個情況，便應及早求醫並安排骨質密度檢查：

骨質疏鬆症狀／特徵

1. 身高明顯縮水：比年輕時最高的高度「縮水」達3厘米或以上

2. 姿勢改變與駝背：脊椎骨因骨質流失而無法承受上半身重量，導致背部向後拱起。

3. 不明原因的慢性腰背痛：脊椎骨受壓變形，引起無故或長期的背部及腰部痠痛。

4. 容易骨折（脆性骨折）：只是咳嗽、打噴嚏、彎腰搬重物，或在平地輕輕滑倒，就導致手腕、股骨（大腿骨）或脊椎斷裂。



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骨質流失的過程無聲無息，患者平時未必會感到痛楚。（AI生成圖片）

骨質疏鬆的成因是什麼？

據衞生署資訊，骨質疏鬆的主要原因是人體骨質流失的速度大於製造的速度，通常與年齡增長、荷爾蒙變化及不良生活習慣有關。

以下6大高危群組注意事項

1. 更年期後婦女：女性收經後，體內雌激素水平急降，骨質流失速度會大幅加快。

2. 65歲或以上長者：隨着自然老化，體內造骨細胞的活躍度會逐漸追不上破骨細胞的破壞速度。

3. 體型瘦削或過輕：骨骼缺乏足夠的體重負荷來刺激生長，本身的骨骼質量較少，流失時便更快見底。

4. 長期缺乏鈣質及維他命D人士。

5. 長期吸煙、酗酒，或每天飲用過量濃茶及咖啡的人士。

6. 長期服藥或患病，如患有甲狀腺功能亢進，或需長期服用類固醇藥物的人士。



長期吸煙、酗酒，或每天飲用過量濃茶及咖啡的人士，屬骨質疏鬆高危人士。（Unsplash）

骨質疏鬆檢查｜怎樣知道自己有質疏鬆？

由於骨質疏鬆沒有明顯痛楚，要準確得知骨骼健康狀況，唯一方法是進行雙能量X光骨質密度測量（DEXA）。過程如同照普通X光，只需平躺在儀器上約10至15分鐘便可檢測，而醫生會根據掃描結果計算出「T值」。

骨質疏鬆｜DEXA檢查要多少錢？可用醫療券嗎？

現時公立醫院的DEXA檢查主要留給高風險或已骨折的患者，輪候時間較長。如長者有需要，可轉向私營醫療機構檢查。

DEXA檢查收費一覽 對象 收費 私營收費參考 年滿65歲的合資格長者（可使用醫療券） 約$600至$1,500 家計會更年期診所 26歲或以上、或已婚的女性（須轉介信） 約$600

1. 私營收費參考：年滿65歲的合資格長者，可使用醫療券支付私營診所或體檢中心的DEXA檢查費用。

收費：約$600至$1,500

2. 家計會更年期診所：針對26歲或以上、或已婚的女性（須轉介信），可參與香港家庭計劃指導會（家計會）提供的骨質疏鬆評估及DEXA檢查服務。

收費：約$600

如長者有需要，可轉向私營醫療機構檢查。（AI生成圖片）

骨質疏鬆預防｜可以怎麼改善骨質疏鬆？

預防勝於治療，要預防骨質疏鬆，根據衞生署資訊，大家應盡早從以下4大生活習慣入手，以免骨質流失：

預防骨質疏鬆【1】均衡飲食

多選擇含豐富鈣質及富含維他命D的食物，另外亦應減少進食含高鹽分的食物，如鹹魚和豉油等調味料，以減少鈣質流失。而根據世界衞生組織（WHO）建議，50歲或以上人士每日需攝取1,000至1,200毫克鈣質。

骨質疏鬆吃什麼食物？

含豐富鈣質食物：

奶類食品：牛奶、奶類製品、芝士、乳酪等。

海產類：連骨或殼食用的海產，如白飯魚、銀魚乾及蝦米等。

豆品類：板豆腐、加鈣豆漿、素雞、枝竹及腐皮等。

蔬菜類：深綠色蔬菜，如白菜、西蘭花、菜心等。

果仁類：如杏仁及芝麻等。

維他命D食物：雞蛋黃、已添加維他命D的牛奶。



預防骨質疏鬆【2】切勿吸煙、酗酒

長期大量攝入酒精會抑制「成骨細胞」的活性與增殖，導致身體無法製造新骨來填補日常的骨骼損耗，而香煙中的尼古丁和重金屬（如鎘）對骨骼細胞具有毒性，會直接抑制甚至殺死負責製造新骨的「成骨細胞」，加速骨質流失。

香煙中的尼古丁和重金屬（如鎘）對骨骼細胞具有毒性，會直接抑制甚至殺死負責製造新骨的「成骨細胞」。（資料圖片）

預防骨質疏鬆【3】做適量負重運動

負重運動會刺激身體把鈣質沉積到骨頭裡，增加骨密度，同時，可鍛鍊腳力與平衡力，讓你走路更穩、不易跌倒，預防骨折。不過要留意，游泳對提升骨質密度幫助不大，因水有浮力，無法為骨骼提供足夠的重力刺激。

預防骨質疏鬆【4】戶外活動曬太陽

可透過戶外活動來增加曬太陽的機會，協助製造維他命D，以幫助吸收鈣質。但切忌曝曬，以免灼傷。

可透過戶外活動來增加曬太陽的機會，協助製造維他命D，以幫助吸收鈣質。（資料圖片）

骨質疏鬆治療｜骨質疏鬆可逆轉嗎？骨質疏鬆針＋藥

一旦DEXA報告確診骨質疏鬆，單靠食鈣片及維他命D已經無法逆轉病情。而骨質疏鬆不一定都要吃藥，是否需要用藥主要取決於患者的骨質密度嚴重程度與骨折風險。

根據醫院管理局（醫管局）及專科醫生的治療方向，患者必須透過處方藥物來控制病情，減低日後脆性骨折的風險。現時臨床常見的治療方案包括：

骨質疏鬆治療【1】長者——雙磷酸鹽類藥物

透過藥物，抑制破骨細胞的活躍度，減慢骨質流失速度。用法分為口服（每周或每月一次）及靜脈注射（如每年一次唑來膦酸，或每三個月一次伊班膦酸）。但要留意，口服雙磷酸鹽容易刺激食道，服藥時必須飲用一大杯清水，並在服藥後最少30分鐘內保持直立姿勢（不可躺平或睡覺），亦要暫時空腹。

骨質疏鬆治療【2】更年期婦女——荷爾蒙補充治療

主要針對剛步入更年期、因雌激素急降而導致骨質快速流失的婦女，能紓緩更年期不適兼達致保骨效果。

骨質疏鬆治療【3】嚴重患者——生物製劑（仿保骨素注射液）

透過皮下注射（每半年一次），抑制破骨細胞形成。特別適合對口服藥物產生腸胃不適，或屬於高骨折風險的嚴重患者。但要留意，該藥不能隨便停用，如自行停用，會引致骨質流失反彈，增加脊椎骨折風險。若需停藥（如進行牙科手術），必須經由醫生安排轉用雙磷酸鹽類等藥物，以穩定病情。

＊每位患者的身體狀況不同，部分藥物可能帶有副作用，用藥前必須由骨科或內分泌及糖尿科專科醫生作詳細評估。

