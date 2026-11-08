長者營養奶粉推薦2026｜雅培/雀巢/安怡8推介　護腸防三高肌少症

長者營養奶粉｜成人營養奶粉｜市面上的營養奶粉花多眼亂，到底揀邊款好？今次《香港01》長者生活頻道「01金齡」將會為大家推薦市面上最具人氣、網上最多人談論的8款營養奶粉，當中有針對關節、心臟、腸胃而設，想知哪款適合你？即看內文！



看到架上有數十款營養奶粉，應該要揀邊款呢？（AI生成圖片）

長者營養奶粉推介【1】雅培活力加營素——專利HMB改善肌少症＋雙益菌護腸配方

雅培活力加營素是一款為長者提供19種營養素的「全面均衡營養配方」奶粉，有效提升長者活力及強健身體。加入了HMB（β-羥基-β-甲基丁酸鹽），結合鈣、維他命D、蛋白質，有助重建肌肉、減少肌肉流失，特別適合想強化骨骼或預防肌少症的長者。成分適合乳糖敏感者或乳糖不耐者飲用，同時含有益生元，有助促進腸道健康。另有低糖配方，適合喜歡口味輕盈的長者。

雅培活力加營素（Ensure NutriVigor）（官方圖片)

雅培活力加營素（Ensure NutriVigor）

功效：達至營養均衡、預防肌少症及強化骨骼

特點：含HMB、蛋白質、鈣、益生元、27種維他命及礦物質

建議零售價：$310／850克

長者營養奶粉推介【2】倍力康全效均衡營養粉——高熱量低乳糖配方！體重降食慾差首選

倍力康全效均衡營養粉是一款含有超過20種維他命和礦物質的全效配方奶粉，適合有營養不良或需要加強熱量的長者。含有益菌生纖維，增強腸道保護機能，並增強人體免疫力；添加奧米加3脂肪酸有助維持血管健康；加入蛋白質、維他命D和鈣有助增加肌肉、改善肌力，減低跌倒和骨折風險。而且低乳糖、不含麩質，適合對乳糖和麩質敏感的長者。另有低糖完整均衡營養粉「倍速定」，適合關注血糖人士。

倍力康全效均衡營養粉（Fresubin®Powder）（官方圖片)

倍力康全效均衡營養粉（Fresubin®Powder）

功效：補充營養及熱量，助維持血管、腸道、骨骼健康，提升免疫力及增加肌肉

特點：含奧米加3、蛋白質、鈣、益菌生纖維、20種維他命及礦物質

建議零售價：$140／500克

長者營養奶粉推介【3】安怡關節適高鈣低脂奶粉——含1600毫克葡萄糖胺＋雙倍高鈣強健骨骼

安怡關節適是一款針對保養關節而調配的營養奶粉，主打強健關節及骨骼。加入1,600毫克葡萄糖胺，幫助重建軟骨和關節滑液，減慢軟骨磨蝕，有助修補和更新關節軟骨，讓關節活動自如。並含有2倍鈣質，滿足成年人所需鈣質，有助強健骨骼，減低患上骨質疏鬆風險。配合鎂、維他命D3以及多種營養成分。選用低升糖配方，糖尿病病人可按照醫生或營養師的建議考慮飲用。

安怡關節適高鈣低脂奶粉（Anlene Projoint）（官方圖片）

安怡關節適高鈣低脂奶粉（Anlene Projoint）

功效：有助修補關節軟骨、減慢軟骨磨蝕

特點：含葡萄糖胺、鈣、鎂、維他命D3及多種營養成分

建議零售價：約$150／800克

長者營養奶粉推介【4】雀巢三花柏齡健心三清高奶粉——添加植物固醇＋奧米加3維持心血管健康

雀巢三花柏齡健心三清高、高鈣較低脂奶粉是一款主打防三高的營養奶粉，加入奧米加3和奧米加6，有益心血管健康；加入植物固醇有助降低體內的「壞膽固醇」；加入鉀質穩定血壓。另選用較低脂配方，總脂肪含量每100克比一般全脂奶粉少58%。而且價錢相當親民，是長者日常當作早餐飲用的極佳選擇。

雀巢三花柏齡健心三清高高鈣較低脂奶粉（Nestlé Carnation Senior）（官方圖片）

雀巢三花柏齡健心三清高高鈣較低脂奶粉（Nestlé Carnation Senior）

功效：有助維持心血管健康、降低膽固醇、穩定血糖及血壓，兼高鈣及較低脂

特點：含奧米加3及奧米加6、鉀，選用植物固醇

建議零售價：約$259.9／1600克

長者營養奶粉推介【5】惠氏倍力加成人均衡營養素——29種人體必需營養素！偏食長輩適用

惠氏倍力加成人均衡營養素是一款為成人提供29種重要成分的均衡營養配方奶粉，主打守護6大健康需要，包括骨骼健康、維持肌肉健康、腦部健康、維持眼睛健康、支持免疫力及心臟健康。對於胃口變差、偏食的長者，就可以填補日常飲食導致營養不足的情況。

惠氏倍力加成人均衡營養素（Wyeth ENERCAL PLUS®）（官方圖片）

惠氏倍力加成人均衡營養素（Wyeth ENERCAL PLUS®）

功效：維持骨骼、肌肉、腦部、眼睛健康、心臟健康

特點：

建議零售價：$220／900克

每日1-2杯營養奶，可補充營養流失。（AI生成圖片）

長者營養奶粉推介【6】雀巢佳膳益生營養粉——L.P.乳酸菌＋益生元雙效配方！紓緩便秘促吸收

雀巢佳膳益生是一款針對腸道和免疫系統的營養奶粉，有助維持腸道健康及免疫力。加入Lactobacillus Paracasei（L.P.）乳酸益生菌與PREBIO 1™益生元雙重防護配方，特別適合有便秘、營養吸收欠佳的長者，為他們提供均衡營養，提升體力，減少疲倦感。同時選用低糖、低鈉配方，有助穩定血糖及血壓，保護心血管健康。

雀巢佳膳益生（Nestlé Nutren Optimum）（官方圖片）

雀巢佳膳益生（Nestlé Nutren Optimum）

功效：促進腸道健康，提升免疫系統，補充全面營養、減少疲勞

特點：含乳酸益生菌與益生元

建議零售價：約$260／800克

長者營養奶粉推介【7】瑞一寶關節4D羊奶粉——含葡萄糖胺與酸櫻桃精華！紓緩退化性關節不適

瑞一寶關節4D羊奶粉是一款針對關節健康的營養奶粉，添加7大強化修補關節元素，包括葡萄糖胺、軟骨素、有機硫和骨膠原，有助修復退化關節軟骨；添加鈣質，強化關節同時補充鈣質修護骨骼。檸檬馬鞭草提取物（PLX）有助重建受損肌肉組織，酸櫻桃可預防尿酸引致關節不適。適合修補軟骨，紓緩關節痛，增強肌肉力量，預防尿酸引致關節不適。

瑞一寶關節4D羊奶粉（4DJoint Care Goat's Milk Powder）（官方圖片）

瑞一寶關節4D羊奶粉（4DJoint Care Goat's Milk Powder）

功效：修補軟骨，紓緩關節痛，增強肌肉力量，預防尿酸引致關節不適

特點：含葡萄糖胺、軟骨素、有機硫、骨膠原、鈣質、檸檬馬鞭草提取物（PLX）、酸櫻桃

建議零售價：$359／800克

長者營養奶粉推介【8】卡洛塔妮3護高鈣羊奶粉——新西蘭純羊奶好吸收！護骨、護眼、護心全方位保養

卡洛塔妮3護高鈣羊奶粉是一款全方位保養的成人羊奶粉，主打護骨、護眼、護心「三重守護配方」。成分含極高葡萄糖胺比例（每100克含2,000毫克），有助增加關節潤滑，強化軟骨健康。同時加入鈣、鯊魚軟骨、維他命D3及鎂，有預防骨質疏鬆、加速軟骨再生等功能。添加葉黃素及維他命A有助護眼；添加奧米加3及多種維他命，降低心臟病風險。100%紐西蘭純羊奶製造，較容易被腸胃消化吸收。

卡洛塔妮3護高鈣羊奶粉（Tri-Pro Goat Milk）（官方圖片）

卡洛塔妮3護高鈣羊奶粉（Tri-Pro Goat Milk）

功效：主打護骨、護眼、護心；羊奶較易被腸胃消化吸收

特點：含葡萄糖胺、鯊魚軟骨、葉黃素、奧米加3、鎂及多種維他命

建議零售價：約$320／800克