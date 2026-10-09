柏金遜症｜名醫患柏金遜靠畫畫療癒！4症狀不只手震+15秒自我檢測

柏金遜症惡化速度｜曾為已故鬼才黃霑主刀切除肺癌的心胸肺外科醫生嚴秉泉，確診柏金遜症後被迫放下手術刀，但他沒有自怨自艾，反以畫筆代替手術刀重拾人生。長者患上柏金遜症並不罕見。據統計，香港70歲長者當中，每30人就有一名患者。到底柏金遜症初期有什麼先兆？《香港01》「01金齡」為大家整合柏金遜症4大早期病徵及自測方法等。



柏金遜症｜名醫嚴秉泉患柏金遜 轉戰畫畫成天然療法

對於一位心胸肺外科醫生而言，手震無疑是等同宣告職業生涯終結。現年68歲的嚴醫生，近日在無綫節目《醫生，你有病？》中親身剖白了這段抗病歷程。

約在十年前他患上柏金遜症，最初以為只有普通的不適，但隨著時間推移，他在確診後的第五年開始，浮現出明顯的慢性腦神經衰退病徵，包括：手腳僵硬與不靈活、動作變慢與手震、眼瞼失調及全身肌肉（包括聲帶）逐漸失調，導致說話聲音愈來愈小。病情最差的時候，他更試過「一日跌倒幾次」，連基本生活也備受打擊。

面對身體機能日漸衰退，嚴醫生由最初只能無奈「硬食」，到後來經歷漫長的身心沉澱，最終學會了平靜接受，並選擇以「轉念」來拯救自己。既然無法再在手術室救人，他便將心力轉移到畫布之上。他發現，當全神貫注地投入繪畫時，高度專注力竟能短暫壓制手震的徵狀；而畫布上強烈的色彩對比，更可以刺激他的感官以及釋放情緒，成為了一種自然療法。

他發現，當全神貫注地投入繪畫時，高度專注力竟能短暫壓制手震的徵狀。（無綫節目《醫生，你有病？》截圖）

究竟除了手震與動作遲緩，長者日常出現哪些異常舉動而要及早求醫？除了畫畫，長者又可以做什麼來對抗病情？

柏金遜症｜香港70歲長者當中 每30人就有一名患者

根據香港大學李嘉誠醫學院與賽馬會「柏動愛」計劃數據，本港70歲的長者當中，約每30人中就有一人為患者，情況不容忽視。柏金遜症屬慢性的腦神經組織衰退疾病，由於腦內產生「多巴胺」的神經細胞退化，導致患者漸漸失去控制肌肉的能力。柏金遜症目前無法完全根治，但透過適當的醫療和復康，仍可控制病情。

金遜症屬慢性的腦神經組織衰退疾病，由於腦內產生「多巴胺」的神經細胞退化，導致患者漸漸失去控制肌肉的能力。（ViuTV《暖男爸爸》劇照）

柏金遜症｜初期有什麼症狀？

除了手震這類較明顯的病徵，長者其實亦應注意，身體有沒有以下4個變化：

柏金遜症初期症狀【1】碎步拖行

行走時起步變得困難，步伐明顯變小（碎步），雙腳猶如黏在地上「拖著行」；走路時雙手亦會減少自然擺動，轉彎時顯得特別笨拙。

柏金遜症初期症狀【2】面部僵硬

面部肌肉變得僵硬，眨眼次數明顯減少，失去日常豐富的表情，令人誤以為長者心情低落或正在發脾氣。

柏金遜症初期症狀【3】字體愈來愈小

由於手部肌肉控制變差，患者寫字時會發現字體明顯比以前細小，而且愈寫愈擠迫，甚至難以辨認。

柏金遜症初期症狀【4】嗅覺遲鈍、發開口夢

除了肌肉活動受影響，患者在早年甚至發病前幾年，可能會出現嗅覺逐漸遲鈍、經常便秘，以及在睡眠時大叫或揮動手腳（發開口夢及睡眠行為障礙）。

患者在早年甚至發病前幾年，可能會出現嗅覺逐漸遲鈍、經常便秘，以及在睡眠時大叫或揮動手腳。（AI生成圖片）

柏金遜症成因｜只因年紀大？4大高危族群注意

醫學界目前雖然未能找出腦內「多巴胺」細胞退化的確實原因，但綜合美國國立衛生研究院、香港柏金遜症基金及香港腦科基金會等資訊，柏金遜症往往是由以下4大高危因素交織而成：

柏金遜症成因【1】年齡增長（最大元兇）

年齡增長是最主要的風險因素。柏金遜症較少發生在年輕人身上，患者多數在60歲或以上發病，隨著年齡增長，腦神經系統自然衰退的風險亦會倍增。

柏金遜症成因【2】家族遺傳基因

雖然大部分柏金遜症屬於「偶發性」（即家族中無人患病），但若直系親屬（如父母或兄弟姊妹）曾患上此症，自身患病的風險亦會較一般人略高。

柏金遜症成因【3】長期接觸環境毒素

醫學界近年發現，長期暴露於含有特定化學物質的環境中（例如長期接觸農藥、殺蟲劑或除草劑等工業毒素），有機會增加損害腦神經細胞的風險。

柏金遜症成因【4】曾受嚴重頭部創傷

腦部若曾遭受嚴重撞擊（例如車禍、高處墮下，或長期進行如拳擊等高撞擊性運動），日後誘發柏金遜症等腦神經退化疾病的機率亦會相應提升。

腦部若曾遭受嚴重撞擊，日後誘發柏金遜症等腦神經退化疾病的機率亦會相應提升。（AI生成圖片）

柏金遜測試方法｜15秒自測腦神經退化

長者手震震，到底只是身體老化，還是已患上柏金遜症？大家不妨參考哥倫比亞大學科技技術轉移中心（Columbia Tech Ventures） 的臨床指引；以及國際運動障礙學會建議的測試方法，看看自己有沒有「中招」！

柏金遜測試方法【1】畫螺旋線

長者可嘗試在白紙上畫出一個類似蚊香的「螺旋線」圖案，以此來測試雙手靈活度。

正常表現：線條流暢，每圈之間的距離大致平均。

異常表現：若畫出來的線條出現明顯抖動、呈波浪形，或者「愈畫愈小、愈擠迫」，便可能是柏金遜症影響了手部肌肉控制，應盡快求醫。



長者可嘗試在白紙上畫出一個類似蚊香的「螺旋線」圖案，以此來測試雙手靈活度。

柏金遜測試方法【2】食指拇指開合

國際運動障礙學會訂立了「柏金遜症統一評分量表」，當中設有一項「手指敲擊測試」。長者可嘗試舉起單手，食指與拇指盡量張開至最大幅度，然後快速閉合。重複動作連續做15秒。

正常表現：動作節奏穩定，開合幅度保持一致。

異常表現：若發現動作「愈做愈慢」，或者手指打開的「幅度明顯縮小」，甚至出現停頓，便屬於腦神經退化的早期先兆。

