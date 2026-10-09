柏金遜症｜名醫患柏金遜靠畫畫療癒！4症狀不只手震+15秒自我檢測

撰文：蘇翰林
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柏金遜症惡化速度｜曾為已故鬼才黃霑主刀切除肺癌的心胸肺外科醫生嚴秉泉，確診柏金遜症後被迫放下手術刀，但他沒有自怨自艾，反以畫筆代替手術刀重拾人生。長者患上柏金遜症並不罕見。據統計，香港70歲長者當中，每30人就有一名患者。到底柏金遜症初期有什麼先兆？《香港01》「01金齡」為大家整合柏金遜症4大早期病徵及自測方法等。

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柏金遜症｜名醫嚴秉泉患柏金遜　轉戰畫畫成天然療法

對於一位心胸肺外科醫生而言，手震無疑是等同宣告職業生涯終結。現年68歲的嚴醫生，近日在無綫節目《醫生，你有病？》中親身剖白了這段抗病歷程。

約在十年前他患上柏金遜症，最初以為只有普通的不適，但隨著時間推移，他在確診後的第五年開始，浮現出明顯的慢性腦神經衰退病徵，包括：手腳僵硬與不靈活、動作變慢與手震、眼瞼失調及全身肌肉（包括聲帶）逐漸失調，導致說話聲音愈來愈小。病情最差的時候，他更試過「一日跌倒幾次」，連基本生活也備受打擊。

面對身體機能日漸衰退，嚴醫生由最初只能無奈「硬食」，到後來經歷漫長的身心沉澱，最終學會了平靜接受，並選擇以「轉念」來拯救自己。既然無法再在手術室救人，他便將心力轉移到畫布之上。他發現，當全神貫注地投入繪畫時，高度專注力竟能短暫壓制手震的徵狀；而畫布上強烈的色彩對比，更可以刺激他的感官以及釋放情緒，成為了一種自然療法。

他發現，當全神貫注地投入繪畫時，高度專注力竟能短暫壓制手震的徵狀。（無綫節目《醫生，你有病？》截圖）

究竟除了手震與動作遲緩，長者日常出現哪些異常舉動而要及早求醫？除了畫畫，長者又可以做什麼來對抗病情？

柏金遜症｜香港70歲長者當中　每30人就有一名患者

根據香港大學李嘉誠醫學院與賽馬會「柏動愛」計劃數據，本港70歲的長者當中，約每30人中就有一人為患者，情況不容忽視。柏金遜症屬慢性的腦神經組織衰退疾病，由於腦內產生「多巴胺」的神經細胞退化，導致患者漸漸失去控制肌肉的能力。柏金遜症目前無法完全根治，但透過適當的醫療和復康，仍可控制病情。

金遜症屬慢性的腦神經組織衰退疾病，由於腦內產生「多巴胺」的神經細胞退化，導致患者漸漸失去控制肌肉的能力。（ViuTV《暖男爸爸》劇照）

柏金遜症｜初期有什麼症狀？

除了手震這類較明顯的病徵，長者其實亦應注意，身體有沒有以下4個變化：

柏金遜症初期症狀【1】碎步拖行

行走時起步變得困難，步伐明顯變小（碎步），雙腳猶如黏在地上「拖著行」；走路時雙手亦會減少自然擺動，轉彎時顯得特別笨拙。

柏金遜症初期症狀【2】面部僵硬

面部肌肉變得僵硬，眨眼次數明顯減少，失去日常豐富的表情，令人誤以為長者心情低落或正在發脾氣。

柏金遜症初期症狀【3】字體愈來愈小

由於手部肌肉控制變差，患者寫字時會發現字體明顯比以前細小，而且愈寫愈擠迫，甚至難以辨認。

柏金遜症初期症狀【4】嗅覺遲鈍、發開口夢

除了肌肉活動受影響，患者在早年甚至發病前幾年，可能會出現嗅覺逐漸遲鈍、經常便秘，以及在睡眠時大叫或揮動手腳（發開口夢及睡眠行為障礙）。

患者在早年甚至發病前幾年，可能會出現嗅覺逐漸遲鈍、經常便秘，以及在睡眠時大叫或揮動手腳。（AI生成圖片）

柏金遜症成因｜只因年紀大？4大高危族群注意

醫學界目前雖然未能找出腦內「多巴胺」細胞退化的確實原因，但綜合美國國立衛生研究院香港柏金遜症基金香港腦科基金會等資訊，柏金遜症往往是由以下4大高危因素交織而成：

柏金遜症成因【1】年齡增長（最大元兇）

年齡增長是最主要的風險因素。柏金遜症較少發生在年輕人身上，患者多數在60歲或以上發病，隨著年齡增長，腦神經系統自然衰退的風險亦會倍增。

柏金遜症成因【2】家族遺傳基因

雖然大部分柏金遜症屬於「偶發性」（即家族中無人患病），但若直系親屬（如父母或兄弟姊妹）曾患上此症，自身患病的風險亦會較一般人略高。

柏金遜症成因【3】長期接觸環境毒素

醫學界近年發現，長期暴露於含有特定化學物質的環境中（例如長期接觸農藥、殺蟲劑或除草劑等工業毒素），有機會增加損害腦神經細胞的風險。

柏金遜症成因【4】曾受嚴重頭部創傷

腦部若曾遭受嚴重撞擊（例如車禍、高處墮下，或長期進行如拳擊等高撞擊性運動），日後誘發柏金遜症等腦神經退化疾病的機率亦會相應提升。

腦部若曾遭受嚴重撞擊，日後誘發柏金遜症等腦神經退化疾病的機率亦會相應提升。（AI生成圖片）

柏金遜測試方法｜15秒自測腦神經退化

長者手震震，到底只是身體老化，還是已患上柏金遜症？大家不妨參考哥倫比亞大學科技技術轉移中心（Columbia Tech Ventures） 的臨床指引；以及國際運動障礙學會建議的測試方法，看看自己有沒有「中招」！

柏金遜測試方法【1】畫螺旋線

長者可嘗試在白紙上畫出一個類似蚊香的「螺旋線」圖案，以此來測試雙手靈活度。

正常表現：線條流暢，每圈之間的距離大致平均。
異常表現：若畫出來的線條出現明顯抖動、呈波浪形，或者「愈畫愈小、愈擠迫」，便可能是柏金遜症影響了手部肌肉控制，應盡快求醫。

長者可嘗試在白紙上畫出一個類似蚊香的「螺旋線」圖案，以此來測試雙手靈活度。

柏金遜測試方法【2】食指拇指開合

國際運動障礙學會訂立了「柏金遜症統一評分量表」，當中設有一項「手指敲擊測試」。長者可嘗試舉起單手，食指與拇指盡量張開至最大幅度，然後快速閉合。重複動作連續做15秒。

正常表現：動作節奏穩定，開合幅度保持一致。
異常表現：若發現動作「愈做愈慢」，或者手指打開的「幅度明顯縮小」，甚至出現停頓，便屬於腦神經退化的早期先兆。

柏金遜症
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