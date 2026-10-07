羅家英80歲四度抗癌！前列腺癌初期難察覺　尿頻等5大病徵一文看

前列腺癌｜80歲羅家英（家英哥）四度抗癌，近日在訪問中慨嘆每月醫療費過萬，更直言「唔敢退休」。他早年確診的前列腺癌，正是本港男士第3大癌症！到底前列腺癌為何如此防不勝防？《香港01》長者生活頻道「01金齡」已為大家整理好前列腺癌懶人包，一文看清初期隱蔽警號、高危成因及篩查方法，並附上飲食自救攻略，教各位男士及早保住健康！



現年80歲的羅家英（家英哥）先後四度力抗癌魔，堅強意志令人佩服。（資料圖片）

前列腺癌｜羅家英四度抗癌 受訪坦言：睇醫生好貴

資深藝人羅家英（家英哥）四度力抗癌魔，堅強意志令人佩服。不過，近日接受訪問時他卻坦言，每月醫療費開支過萬，慨嘆「睇醫生好貴」。回顧家英哥的抗癌路，他除了曾兩度擊退肝癌，亦於2019年受前列腺癌困擾。雖然近年面臨前列腺癌再度復發，迎來第四度抗癌難關，多年來不斷進出醫院，但他抱持豁達心態抗癌，近日更透露現時身體狀況相當不俗。

值得關注的是，家英哥這種長期對抗病魔的沉重負擔，其實亦正悄悄威脅著本港的年長男性！

前列腺癌｜每25名男性有1位或成患者 發病率隨年齡遞增

參考醫管局香港癌症資料統計中心的最新數據，前列腺癌高踞本港男士常見癌症第三位，在香港，每25位男性就有一位有機會成為患者。更可怕的是，發病率隨年齡遞增，情況絕對不容忽視。前列腺癌初期毫無病徵，然而，一旦錯過黃金治療期，不但威脅性命，更會帶來龐大且長期的醫療負擔。

雖然前列腺癌被視為隱形殺手，但只要及早發現，治癒率其實相當高。根據香港癌症資料統計中心資訊，整體前列腺癌患者的五年相對存活率為84%。其中，第一至三期的五年相對存活率亦逾97%。然而，若掉以輕心導致癌細胞擴散至其他器官，惡化成「轉移性前列腺癌」（即第4期），病情便會急轉直下。

到底前列腺癌有什麼先兆？長者又可以如何預防？

前列腺癌高踞本港男士常見癌症第三位，在香港，每25位男性就有一位有機會成為患者。（AI生成圖片）

前列腺癌有什麼病徵？5大泌尿警號要注意

根據衞生署衞生防護中心及香港綜合腫瘤中心資訊，前列腺癌在病發早期通常沒有明顯症狀，但隨著腫瘤增大或擴散，會出現排尿與身體痛楚等病徵。如發現有以下症狀，應立即求醫：

1. 排尿困難：小便緩慢、不暢順、尿流細弱或斷斷續續。

2. 尿意急切：小便頻密（特別在夜間）、經常突發性尿急。

3. 排尿異常：小便時感到痛楚、灼痛或久久不能排出尿液。

4. 血尿或血精：小便或排出的精液中帶有血絲。

5. 身體局部疼痛：腰背、盆骨及大腿位置持續疼痛。



前列腺癌的成因是什麼？有哪些高危人士？

衞生署衞生防護中心指出，前列腺癌的成因至今依然不明，但患者以年長男性居多，一般發生在50歲或以上的男士身上。此外，家族中曾有人患上前列腺癌亦會增加風險。

前列腺癌的成因至今依然不明，但患者以年長男性居多。（資料圖片）

前列腺癌預防｜前列腺癌如何檢查？

很多男士聽到「驗前列腺」就聯想到尷尬的「探肛」，但事實上，現時的專科檢查已經十分現代化，醫生一般會按以下3個步驟進行檢查，長者亦毋須過度恐慌：

前列腺癌檢查【1】初步抽血（PSA血液檢查）

醫生會為患者抽取少量血液，檢驗當中的「前列腺特異抗原（PSA）」水平。若PSA指數低於4ng/mL，患上前列腺癌機會相對較低；如高於4ng/mL，則代表前列腺可能出現異常或是癌症先兆。

不過，有些前列腺癌患者的PSA指數是正常的，因此不能單憑PSA指數作為確診前列腺癌的指標。醫生還會參照你的年齡、前列腺體積、指數變化速度和曾否食用可能影響PSA值的藥物，再作診斷。

前列腺癌檢查【2】直腸指檢（探肛）

若檢測過後，醫生仍然認為你屬高風險人士，便會建議進行直腸指檢。醫生會經肛門觸診前列腺的大小、硬度及有沒有異常硬塊。整個過程通常只需數十秒，患者會有少許便意及不適，但甚少產生劇痛。

前列腺癌檢查【3】磁力共振（MRI）及活組織檢驗

若上述兩項檢查均發現異樣，醫生會安排前列腺磁力共振掃描（MRI），尋找可疑的腫瘤位置。最後，醫生會透過超聲波引導進行微創手術，抽取前列腺活組織進行化驗，以作最終確診。

現時的專科檢查已經十分現代化。（Pixabay）

前列腺癌3大迷思

不少男性對前列腺癌充滿疑慮，例如年長的男性患上前列腺增生，會否演變成前列腺癌，或是若然不幸患上前列腺癌，接受手術後會否影響性生活或生育能力，以下根據癌症基金會資訊，為大家一一拆解！

前列腺癌迷思【1】前列腺增生會演變成前列腺癌？

50歲以上男士約有一半會出現「前列腺增生」，這屬於良性的自然老化現象。增大的前列腺會壓迫尿道，導致小便不暢順；相反，前列腺癌是由於細胞發生惡性病變，初期未必會令前列腺嚴重腫大至壓迫尿道。簡而言之，良性前列腺肥大並不會直接演變成癌症。

前列腺癌迷思【2】前列腺癌的治療會否影響性生活及生育能力？

不少男士擔心接受手術或放射治療後，會影響性生活及生育能力。事實上，全面切除前列腺或精囊確實會終止造精功能，導致無法生育，但並不代表徹底失去性能力。由於不同方案（如微創手術、電療、荷爾蒙治療）帶來的作用不一，患者在落實方案前與醫生坦白溝通憂慮，便能制訂最合適的對策，將後遺症減至最低。

前列腺癌迷思【3】年紀大確診，一定強制做手術嗎？

若腫瘤生長緩慢且未有擴散跡象，醫生會綜合評估患者的年齡與身體狀況。部分年長患者未必需要即時開刀，而是透過定期覆診追蹤病情，並優先以藥物紓緩尿頻等困擾症狀，與癌細胞共處。因此，老友記毋須因害怕手術而拒絕求醫。

部分年長患者未必需要即時開刀，而是透過定期覆診追蹤病情，與癌細胞共處。因此，老友記毋須因害怕手術而拒絕求醫。（AI生成圖片）

前列腺癌如何預防？

雖然醫學界目前尚未找出患上前列腺癌的成因，但只要保持健康的生活方式，可盡量減低患上前列腺癌的機會。參考衞生署衞生防護中心及香港大學臨床腫瘤學系的防癌指引，男士們除了定期檢查，不妨從日常飲食著手：

前列腺癌預防【1】多吃熟番茄

番茄、西瓜及木瓜蘊含豐富番茄紅素，具備抗氧化作用，能破壞誘發癌變的自由基。緊記番茄必須經過加熱烹調，才能釋放最多營養讓人體吸收。

前列腺癌預防【2】大豆製品

豆腐、無糖豆漿含有大豆異黃酮。這類植物性雌激素能干擾男性荷爾蒙對前列腺的過度刺激，有助減緩前列腺肥大及預防癌變。

前列腺癌預防【3】戒除高脂及加工肉

長期進食大量紅肉及高動物脂肪食物，會促使體內產生致癌物質。建議改以深海魚類或白肉取代，並配合規律運動控制體重。