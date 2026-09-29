長者跌倒｜盧海鵬突腳軟後傾險跌倒！腳軟6成因或柏金遜先兆+處理

長者跌倒｜長者腳軟｜現年84歲的盧海鵬（鵬哥）日前（9月26日）追月夜於中山舉行「2026盧海鵬（中山站）小欖公飯店巡回演唱會」，開Show期間鵬哥疑似忽然腳軟，站不穩向後傾險跌倒，幸得旁邊的顧冠忠立即扶住，才沒發生意外。長者「發軟蹄」的情況十分常見，一旦不幸跌倒可能會導致骨折，分分鐘手尾長！今次《香港01》長者生活頻道「01金齡」將會為大家解構長者腳軟的6大成因、跌倒後的處理方法及防如何防跌。



鵬哥9月26日在中山開show！（抖音＠香港趙大拿）

84歲的盧海鵬過去多次傳出身體出現問題，早前更因糖尿病引起的青光眼導致右眼失明。周潤發（發哥）曾擔心他的身體狀況，邀請鵬哥一起跑步強身健體。雖然身體大不如前，但鵬哥仍然熱愛舞台，今年追月夜（9月26日）就到中山舉行個唱！

不過表演期間鵬哥忽然向後傾，幸好身邊的顧冠忠立即扶穩，才沒有引起意外！從鵬哥出入的片段來看，可見他有點步履蹣跚，走路沒那麼靈活。

其實不少長者都容易出現腳軟、跌倒的問題，根據衞生署長者健康中心於2023年的統計指出，在三萬五千多名的65歲以上社區長者中，15.7%曾於一年內至少跌倒過一次，而曾跌倒的長者中，約9.8%因而骨折。

很多人都誤以為長者因為「論盡」所以容易跌倒。事實上，長者跌倒可能跟身體狀況有關，有機會是因為生理退化及慢性病引起，長者及其家人絕對不能輕視！

長者腳軟6大成因及預防方法

長者腳軟成因【1】糖尿病引發周邊神經病變——腳底觸覺變差

很多長者長期處於高血糖狀態，會嚴重損害微絲血管及神經線（尤其是下肢），引發「周邊神經病變」。患有糖尿病的長者對於地面高低起伏的反應會較遲鈍，一旦重心偏移，大腦無法及時傳達「糾正姿勢」的指令，便會導致跌倒。

預防方法：

~穩定血糖：嚴格控制飲食及按時服藥，避免微絲血管進一步受損。

~選防滑鞋：宜選舒適且包覆性好，鞋底有防滑坑紋或避震功能的平底鞋。

~善用拐杖：即使行動自如，使用拐杖可作為「第三隻眼」，透過手部觸覺探測前方地面高低，彌補腳底觸覺的遲鈍。



長者腳軟成因【2】心血管功能欠佳與姿態性低血壓——踎底起身頭暈

隨著年齡漸長，心血管功能會開始變差，導致血液循環欠佳。當長者突然改變姿勢（例如由坐轉站、從床上起身），血液未能及時送達大腦，就會引發「姿態性低血壓」，即俗語說的「踎底起身見頭暈」，出現眼前一黑、雙腿發軟，容易跌倒。

預防方法：

~動作宜慢：轉移姿勢時如起床、站起來，宜慢不宜快。可伸展下肢，助血液回流。

~使用扶手：姿勢轉變時放慢速度並使用扶手，以避免暈眩或不穩而跌倒。



長者腳軟成因【3】青光眼及白內障致視力衰退——失去空間立體感

人類的平衡力極依賴視覺建立的立體感與距離判斷。青光眼、白內障等長者常見眼疾，會導致空間感大幅變差、視野收窄。在燈光不足或雜物較多的環境下，長者容易失去重心導致跌倒。

預防方法：

~有需要時佩戴合適的眼鏡。

~確保日間有足夠的照明，夜間使用夜明燈或床頭燈，電掣位置需要方便長者觸及。



長者腳軟成因【4】肌少症與退化性關節炎——下肢無力

長者的肌肉量會隨年齡加速流失，漸漸形成「肌少症」。當大腿的「股四頭肌」力量不足，身體重量便會壓在關節上。只要稍微受力不均或雙腿疲勞，膝蓋就會突然「不受力」向後倒。當長者突然發現起身變得吃力、走路變慢，難以提起重物，就是有機會出現「肌少症」。醫管局亦強調「下肢無力」及「關節痛及退化」是導致長者失去平衡的常見成因。

預防方法：

~定時運動，強化肌肉及關節功能，增加身體平衡力。



長者腳軟成因【5】藥物副作用影響——反應遲鈍增跌倒風險

長者每天可能需要服用多種藥物，常見的血壓藥、血糖藥甚至是感冒藥，其副作用會增加頭暈、肌肉放鬆及反應遲鈍的風險。除了西藥外，某些中藥的副作用也可能會增加長者跌倒的機會。

藥物常見副作用 降血壓藥 服用後會令血壓改變，可能令長者在移動身體時感到頭暈或引致疲倦 降血糖藥 可引致低血糖而暈眩 止痛藥 可能引致神智不清 感冒藥 會引致昏昏欲睡 抗敏感藥 部分會引致嗜睡或暈眩 抗抑鬱藥／鎮靜劑／安眠藥 服用後會出現行動緩慢、步履不穩或頭暈

預防方法：

~長者應主動向醫生或藥劑師查詢正在服用的藥物會否引起暈眩，並嚴格遵從醫囑，切勿自行買藥或停藥。



長者腳軟成因【6】柏金遜症／中風／腦退化——平衡力及中樞神經受損

腦部主要控制身體平衡，若長者患有腦神經系統疾病，例如中風、柏金遜症、認知障礙症，跌倒風險會大幅增加。

腦神經系統疾病導致長者腳軟 柏金遜症 患者常常出現步履碎小（起步困難）、關節僵硬，而且重心容易向後傾，一旦起步或轉身時極容易向後跌倒。 中風 即使是輕微中風，也可能導致半身不遂或單側肢體乏力（偏癱），令走路時左右重心不均。 認知障礙症（腦退化） 患者除了平衡力減弱，安全意識下降。如忘記自己走路不穩而拒絕使用拐杖，或無法準確判斷環境危險（如地滑、有門檻）而經常絆倒。

預防方法：

～在家中高危位置（如企缸、馬桶旁）安裝穩固的扶手，並鋪設防滑墊。

～柏金遜或認知障礙症患者外出時，照顧者應站在長者的側後方，以便在長者向後傾倒時能第一時間托住其腋下。



長者跌倒可以好大件事！（AI生成圖片）

長者腳軟處理｜跌倒後急救方法

如果不幸跌倒，長者及家人切勿慌張，可以根據以下5個步驟逐步處理：

1. 保持鎮定並檢視傷勢，特別是頭部及四肢的活動功能是否受阻。

2. 如無大礙可借力站起，移至牆邊或穩固家具例如椅子或床，慢慢扶著起來。

3. 若感到劇痛或不能站立，千萬不要勉強拉扯身體。可嘗試在地上移動去打電話、按動平安鐘，或打開大門及鐵閘並高聲呼救。

4. 如有輕微擦傷，應先作基本傷口護理；若感到嚴重痛楚，可能骨折，應盡快求醫。

5. 事後檢討及改善家居安全，有否需要加裝防滑扶手等。日後覆診時應向醫生跟進跌倒的根本原因（例如是否因藥物或頭暈引起）。



長者腳軟｜現5大情況須馬上求醫

長者腳軟或跌倒通常是身體轉差的警號，即使跌倒後仍然行得、走得，亦應該看醫生了解身體有機會出現的隱藏問題。若長者出現以下情況，必須盡快求醫甚至前往急症室：

【1】頻密發軟蹄／反覆跌倒

短期內無故出現2次或以上突然腳軟，走路時腳「拖地」，有機會是柏金遜症初期的神經退化，或其他心血管疾病。

【2】跌倒前後曾失去意識或神智混亂

跌倒前天旋地轉、胸痛、心悸，跌倒後曾短暫暈倒，都有機會是腦缺血或心律異常。

【3】跌倒時撞到頭部

長者腦血管較脆弱，跌倒可能會引致慢性硬膜下出血（慢性顱內出血），即使沒有表面傷痕亦應求醫檢查。

如果撞到頭部後感到持續頭痛、就要馬上去看醫生。（AI生成圖片）

【4】痛楚加劇及無法受力

長者跌倒容易出現骨折，如果發現關節變形、持續腫脹劇痛，就應該馬上求醫。

【5】單側肢體突然麻痺或面部歪斜

長者跌倒後出現手腳無力、麻木，言語不清或面部歪斜，都是中風的典型先兆，須馬上求醫把握黃金時間急救。

（全文完）