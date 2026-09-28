白韻琹傳腦退化　專家：不吃早餐風險增4倍！5大先兆自測

腦退化｜屢傳患嚴重腦退化的82歲才女白韻琹（白姐姐），近日獲丈夫謝偉俊分享短片曝光近況，見白姐姐精神飽滿，令網民鬆一口氣。不過本港數據顯示，香港每10名60歲或以上長者便有1名腦退化患者，情況絕對不能忽視。《香港01》長者生活頻道「01金齡」已為大家整理防退化懶人包，一文拆解5大初期隱蔽先兆與高危成因，並附上醫學界推崇的補腦飲食攻略，助各位老友記及早自救！



腦退化症｜白韻琹屢傳患腦退化症 本港每10名長者便有1患者

才女白韻琹近年屢傳患上嚴重腦退化症，健康狀況惹人擔憂。不過，剛迎來82歲生日的她，近日獲丈夫謝偉俊在Facebook上載一段影樓拍攝花絮，片中白姐姐笑容燦爛且精神飽滿，更與Paul溫馨互動，狀態不俗，令不少網民鬆一口氣。

然而，這次曝光亦喚起大眾對腦退化症的關注。根據衞生署引述最新《香港長者精神健康調查》的數據，香港每10名60歲或以上的長者中便有1名患者；而在85歲或以上的長者當中，受到不同程度認知障礙影響的比率更高達二分之一，情況絕對不容忽視。

更值得關注的是，腦退化症一旦錯過黃金干預期，惡化後隨時令患者徹底失去自理能力。到底腦退化有何初期警號？日常飲食又能如何自救？

腦退化症是什麼？拆解認知障礙症3大常見類型與病理機制

很多人誤以為老了，記憶力便一定會退化，但其實腦退化症（又稱認知障礙症、失智症，Dementia）並不是正常的老化過程。根據香港認知障礙症協會資訊，腦退化症是指因大腦神經細胞病變、受損或死亡速度比正常快，引致腦部功能逐漸衰退的疾病。腦退化症患者的大腦不但會持續受損，更會逐漸喪失判斷力和語言能力，甚至出現性格大變。

而腦退化症只是一個統稱，當中涵蓋了幾種最常見的疾病類型：

腦退化症【1】阿茲海默症（Alzheimer's Disease）

最常見的元兇，佔整體病例近六至七成。主要因腦部積聚異常蛋白質，導致腦細胞逐漸萎縮死亡，病情會呈持續且平穩的惡化。

腦退化症【2】血管性認知障礙症

多由中風或長期「三高」（高血壓、高血糖、高膽固醇）引起，導致腦部微血管阻塞受損，腦細胞因缺氧而壞死。這類患者的退化速度多呈「梯級式」急轉直下。

腦退化症【3】其他類型

包括路易氏體認知障礙症（易出現幻覺及柏金遜症症狀）、額顳葉認知障礙症（早期性格及行為會出現劇變）等。

腦退化症患者不但會大腦受損，更會逐漸喪失判斷力和語言能力，甚至出現性格大變。（Unplash）

腦退化症有什麼先兆？

很多家屬會將長者的異常行為當作健忘，因而錯失了延緩病情的黃金治療期。參考美國阿茲海默症協會（Alzheimer's Association）的臨床指引，腦退化症的初期警號往往藏在微小的生活細節中。若身邊長者出現以下5大情況，便應及早求醫：

腦退化症【1】短期記憶衰退

忘記剛剛發生的事、重複詢問同一條問題。普通健忘通常事後或經提醒會突然醒起，但腦退化患者會遺忘事件，無法透過任何提示回想起來。

腦退化症【2】難以完成熟悉任務

突然不懂得煮幾十年的拿手小菜、忘記如何使用電視遙控器，甚至在超市不懂得如何付款。

腦退化症【3】時地混亂

喪失對時間和空間的概念。最常見是在住了幾十年的地方迷路，或者搞不清現在是白天還是黑夜。

腦退化症【4】放錯物件位置

將物品放在完全不合常理的地方，例如將銀包放進雪櫃、將鎖匙扔入米缸，且無法按原路尋回。隨著病情加重，他們甚至會反過來多疑地指控家人或外傭偷竊。

腦退化症【5】情緒與性格劇變

腦細胞受損會直接影響情緒控制。原本溫和的長者會突然變得多疑、暴躁、焦慮，甚至出現被害妄想或幻覺。

腦細胞受損會直接影響情緒控制。原本溫和的長者會突然變得多疑、暴躁、焦慮，甚至出現被害妄想或幻覺。（AI生成圖片）

腦退化症的成因是什麼？哪些人群屬高危？

腦退化的成因其實與生活習慣息息相關。據國際醫學期刊《刺針》（The Lancet）腦退化症委員會最新研究報告，全球約45%的腦退化個案其實可透過及早改善14項危險因素來預防，以下為大家歸納出香港長者最易中招的4大高危族群：

腦退化症成因【1】心血管疾病（三高）患者

長期高血壓、高膽固醇及糖尿病會破壞腦部微血管，阻礙氧氣與營養輸送，是引發血管性腦退化的最大元兇。

腦退化症成因【2】中年聽力受損人士

報告特別指出，中年時期出現聽力下降而未有及時配戴助聽器，會令大腦長期缺乏外界聲音刺激，加速腦神經網絡萎縮。

腦退化症成因【3】缺乏社交與腦部活動人士

退休後長期宅在家中、缺乏社交活動或患有抑鬱症，大腦缺乏刺激，便會漸漸失去活力，從而加速退化。

腦退化症成因【4】煙酒過多及缺乏運動人士

長期吸煙、過量飲酒，加上缺乏規律的帶氧運動，會令身體長期處於慢性發炎狀態，損害腦細胞。

14項危險因素一覽：受教育程度較低、聽力受損、低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）過高、抑鬱症、創傷性腦損傷、缺乏運動、糖尿病、肥胖、未治療的視力受損、社交孤立、處於空氣污染的環境、高血壓、吸煙、過量飲酒。



長期吸煙、過量飲酒，加上缺乏規律的帶氧運動，會令身體長期處於慢性發炎狀態，損害腦細胞。（資料圖片）

如何判斷患上腦退化症？

如果擔心自己，或是家中長者患上腦退化症，可以透過以下3個方法進行初步的自我測試（測試僅為初步評測，並不能代替專業臨床評估）：

腦退化症自測【1】AD8（認知能力自我篩查）

由美國聖路易華盛頓大學製作的AD8問卷（認知能力自我篩查），針對腦退化症設計出8條簡單的問題，可以作為初步評估。若在過去幾年間有出現以下1個情況，即得1分，得分2分或以上，便表示有高機率患有早期認知障礙。

1. 對嗜好及活動興趣減少

2. 判斷力出現問題，如：決定事情的能力退步

3. 重複問同一個問題或講述同一事情

4. 學習新事物時有困難，如：不能學會使用電話

5. 忘記正確的年份和月份

6. 不能處理較為複雜的財務問題，如：稅單、雜費

7. 忘記重要約會、覆診日期

8. 持續（如一星期內數次或更頻密）出現思考和記憶方面的問題



腦退化症自測【2】畫時鐘測驗

參考美國阿茲海默症協會臨床指引中的「迷你認知評估（Mini-Cog）」標準，拿一張白紙，請受測者畫一個時鐘的圓形，標上數字，並將指針指在「11點10分」，以此測試其大腦的空間感、抽象思考與規劃能力。

～正常：時鐘圓形結構完整；1到12的數字順序與位置正確；長短針明顯區分，且精準指向「11」與「2」。

～異常：缺失任何一個數字、數字順序顛倒或分佈嚴重不均；指針長短不分或指向錯誤的時間（例如把10分指到數字10）。



拿一張白紙，請受測者畫一個時鐘的圓形，標上數字，並將指針指在「11點10分」。（Mini-Cog）

腦退化症自測【3】1分鐘動物命名法

美國精神醫學學會（APA）於診斷指引（DSM-5）中建議，可透過「語義流利度測驗」來評估神經認知障礙。在1分鐘內盡可能說出不同四腳動物的名字，若能說出12種以上通常代表短期語言流利度及格。

預防腦退化飲食攻略｜日醫護腦菜單公開

日本研究老年醫學的專家、精神科醫生和田秀樹指出，預防腦退化的第一步，絕對不能不吃早餐。他解釋，長者若出現低血糖或營養不良，對腦部造成的傷害極大，從而增加腦退化風險。

而《日本保健福祉學會誌》一項追蹤525名65歲以上長者的研究亦證實，不吃早餐的長者，患上認知障礙症的風險比習慣吃早餐者高出約4倍。研究指出，大腦空腹一晚後需葡萄糖補充能量，加上進食時的「咀嚼」動作能促進腦部血液循環，幫助喚醒大腦。

為了有效預防腦退化，大家不妨參考和田醫生公開的作息與飲食守則：

腦退化症預防【1】規律進食：定時三餐、只吃八分飽

想預防腦退化，不能單靠一餐。和田醫生每日嚴格遵守定時進食（早上8時、中午12時半、晚上8時半），每餐僅吃八分飽，戒絕零食並每日飲夠1.5公升水。這不但能減輕腸胃負擔，更有助長者穩定血糖、改善睡眠及穩定情緒。

腦退化症預防【2】碳水＋蛋白質：飯糰配雞蛋喚醒大腦

大腦需要葡萄糖作能量。和田醫生的早餐配搭必定包含碳水化合物與蛋白質，例如一個海鮮或肉類飯糰，配以煎蛋及火腿，加上進食時的「咀嚼」動作，能促進腦部血液循環。

日本名醫分享的連續吃了12年的防失智早餐。（來源：介護ポストセブン）

腦退化症預防【3】無糖乳酪＋3大香料

和田醫生亦分享堅持吃了12年的護腦秘方，在100克原味無糖乳酪中，加入共1.5克的肉桂、芫茜及薑黃粉。他解釋，這份食物有以下好處：

1. 鞏固腸腦軸：乳酪的益生菌能維持腸道健康，減少腦神經發炎。

2. 香氣活化大腦：灑上肉桂等香料不單增添風味，其獨特香氣更能直接刺激嗅覺神經。由於嗅覺神經與大腦負責記憶的海馬體相連，單是聞到這陣香料味，已能發揮活化大腦的作用。



提提大家，雖然護腦飲食有助延緩退化，但腦退化症目前無法完全根治。若發現家中長者出現上述初期警號，最穩妥做法仍是盡快求醫。