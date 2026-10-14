長者免費防跌班3推介｜學柔道安全著地防跌倒！送$400超市現金券

長者免費防跌班推介｜長者跌親非同小可！坊間有不少機構都關注長者跌倒問題，定期舉行活動班、講座，希望增加長者防跌意識，避免意外發生。今次《香港01》長者生活頻道「01金齡」就為大家搜集了坊間的可以免費參加的防跌健體班、工作坊，有興趣的老友記即看內文！



社區中心不時會舉辦適合老友記的免費講座。(AI生成圖片）

免費長者防跌班【1】理大ｘ賽馬會——「柔韌有餘」防跌管理計劃

香港理工大學（理大）聯同五間社福機構，推出「賽馬會『柔韌有餘』防跌管理計劃」，是本港首個結合柔道安全著地技巧與跌倒生物力學理論的防跌管理項目。

先評估能力：骨質疏鬆、平衡力、跌倒風險、認知能力

長者可以先經網上填寫問卷評估，隨後會被安排於指定地點進行詳盡的健康篩查（包括骨質疏鬆、平衡力、跌倒風險、認知能力評估等等），如果經過評估發現骨質或認知結果低於正常值，就轉介到物理治療師諮詢或其他建議。

理大ｘ賽馬會——「柔韌有餘」防跌管理計劃流程。(官方圖片)

理大研究團隊ｘ專業柔道教練設計12星期課程

如評估後發現有中及高跌倒風險，就會展開運動課程評估，通過評估便會開始由理大研究團隊和專業柔道教練共同設計、爲期12星期的課程，利用柔道原理學習安全著地及身體保護技巧，以減少跌倒時的衝擊力和骨折風險。

課程：每周兩次每節一小時／送$400超市現金券

課程由一名受訓導師及一名物理治療助理共同帶領，每周上課兩次，每節課時為一小時，完成課程並參與評估研究，更可獲贈總值$400超市現金券。報名表格按此

理大賽馬會「柔韌有餘」防跌管理計劃



對象：60歲或以上、居於社區的長者

篩選條件：

～沒有被醫學診斷為骨質疏鬆

～過去一年沒有骨折

～沒有服用薄血丸（包括阿士匹靈）

～四肢活動能力正常

～健康狀況穩定

報名日期：即日起至2026 年12月



更多活動詳情可留意：「賽馬會柔韌有餘防跌管理計劃 JC SafeMove」facebook

康文署亦有為長者開設免費運動班，幫大家撐住啲肌肉！即睇：

免費長者防跌班【2】聖雅各福群會HUBBA Lab——防跌工作坊／水中健體體驗班

聖雅各福群會HUBBA Lab在10月將會舉辦2個免費工作坊，其中「穩步人生：家居防跌與自我保護工作坊」有專業教練講解，並有互動體驗，可以學習家居防跌的知識、了解安全著地的技巧。此外，「水中健體體驗班」由專業導師帶領，長者可以體驗如何透過水中健體活動增強肌力、平衡感與行動能力，亦有助長者避免跌倒。

聖雅各福群會各區的鄰舍中心都會定期舉辦長者防跌講座／運動班，詳情可留意各區的鄰舍中心公布。

穩步人生：家居防跌與自我保護工作坊

日期：2026年10月29日（星期四）

時間：上午10時至11時15分

地點：灣仔

對象：50至68歲人士



水中健體體驗班

日期：2026年10月26日（星期一）

時間：上午9時至10時

地點：灣仔

對象：50至68歲人士



👉🏻免費工作坊報名連結

報名後，會收到聖雅各福群會HUBBA Lab的確認電話/WhatsApp，並於電話/WhatsApp確認埋義工服務安排，一站式完成報名程序。

免費長者防跌班【3】房協長者安居資源中心——肌不可失講座

房協長者安居資源中心也會不定期舉辦不同主題的講座、活動，當中專為60歲或以上長者而設的「健康探索團」，就有「肌不可失」的主題，內容圍繞肌肉健康及跌倒風險，長者透過活動可以測試肌肉量、肌少症及跌倒風險，同時學習強化肌肉運動，更會有家居防跌講座、防跌小工具講座，「肌不可失」剛於9月16日已圓滿結束，中心還未公報下一次日期，有興趣便要留意官方網站喇！

「肌不可失」工作坊

日期及時間：待定；密切留意官網公布

地址：九龍油麻地眾坊街3號駿發花園地下 A-C 舖

對象：針對60歲或以上人士，費用全免，參加人數最多40人，每次活動約2.5小時。



👉🏻最新免費長者活動及講座

房協長者安居資源中心——肌不可失講座（官方圖片）

亦可以參加家居導賞團，例如「樂齡家居睇真D」同「智醒家居睇真D」，教導長者及家人如何透過樂齡科技及家居改造（例如防滑地磚、扶手設計）減低家居跌倒的風險。

最新活動可參考：「房協長者通」facebook 或 房協長者安居資源中心網站