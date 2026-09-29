康文署長者免費運動班｜$0學游泳／乒乓球／太極　附報名連結

康文署長者免費運動班｜康文署一直致力推廣「普及體育」，鼓勵不同年齡的市民恆常參與體育運動，當中免費長者運動班提供各類球類運動、游泳、太極、八段錦等，分為先到先得、抽籤及即場報名。11月的免費運動班將於10月1日至7日開放予市民報名抽籤，即看內文了解詳情！



康文署免費長者運動班 現開放11月活動抽籤

康樂及文化事務署一直致力推廣「普及體育」，在各區康樂事務辦事處都會定期舉辦不同社區康樂體育活動，鼓勵不同年齡及體能的市民恆常參與體育運動和體能活動。

康文署11月免費長者運動班開放抽籤（SmartPLAY 網頁截圖）

當中免費長者運動班專為年滿60歲或以上市民而設，提供各類球類運動（高爾夫球、羽毛球、乒乓球等等）、游泳、太極、普及體操、社交舞、八段錦等，分為先到先得、抽籤及即場報名。抽籤一般會在每月的1日至7日進行，11月的免費運動班將會在10月1日至7日開放予市民報名抽籤。

康文署免費運動班3大報名方法 每人最多可報10項

市民只需透過SmartPLAY網頁、SmartPLAY 流動應用程式或設置於康樂場地的智能自助服務站遞交電子表格，便能報名參加18區舉辦的康體活動。每份抽籤申請表最多可填報 10項活動，當中最多可獲分配3項活動，抽籤結果通常於每月首輪抽籤截止後數日內（即約每月8日至10日前後）於SmartPLAY系統公布，中籤者須在指定期限內完成繳費確認或登記；剩餘名額隨後才以先到先得形式開放。

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此外，未滿60歲人士亦可參與收費相宜的成人課程，各區均有開辦，課程價格由$20起。當中包括：獨木舟、滑浪風帆、健體舞、瑜伽、排球、場地單車等平常較難接觸的運動。

康文署推出長者免費活動及運動可以報名（圖片來源：Getty Images）

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