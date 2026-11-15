長壽食物20大｜可預防心血管疾病認知障礙症！辣椒／咖啡都上榜？

食物是人體吸收營養的主要途徑，只要飲食健康，身體很多小毛病都可以改善！外國營養師早前就推介以下20種長壽食物，適量進食的話，能減少患病風險，維持身體健康。今次《香港01》長者生活頻道「01金齡」就會幫大家逐一介紹！



想食得健康？以下是由外國營養師推薦的長壽食物，涵蓋幾個種類，如：蔬菜、水果、五穀、肉類、主食和其他小食雜糧等，分別有預防癌症、心血管疾病、老人癡呆等病症，幫你把身體保持在年輕狀態。

即看20種由外國營養師推薦的長壽食物：

20種由外國營養師推薦的長壽食物： 綠葉蔬菜 ● 綠葉蔬菜包括：菠菜、羽衣甘藍、火箭菜和羅馬生菜等。 ● 能降低8%患癌風險。 ● 能降低15.8%心血管疾病風險。 特級初榨 橄欖油 ● 有益心臟健康，並可抗氧化和護腦。 ● 抗氧化劑對改善記憶力和認知能力有幫助。 杏仁 ● 多吃堅果的人較少死於癌症。 合桃 ● 能幫助降低壞膽固醇，防止認知力下降。 ● 合桃的抗氧化劑能改善記憶力。 牛油果 ● 可預防心臟病，並延長飽肚感。 ● 含有能對付急性骨髓性白血病的幹細胞。 奇亞籽 ● 高纖，能降低患心臟病和二型糖尿病風險。 ● 增加膳食纖維攝取量可以降低死亡風險。 燕麥 ● 燕麥可降低壞膽固醇水平。 ● 降低血液膽固醇水平，即可降低患心血管疾病風險。 燈籠椒 ● 燈籠椒的維他命A、C與B6相當多。 ● 紅色燈籠椒具抗炎和延長壽命的抗氧化劑。 ● 類胡蘿蔔素水平有助降低死亡率。 藍莓 ● 藍莓的抗氧化劑有效抗衰老。 ● 多食黃酮類食物，因慢性疾病引起的死亡率大幅降低。 紅酒 ● 飲紅酒有助延長壽命。 ● 每日建議飲1至2杯紅酒。 ● 紅酒能預防心血管病和多種疾病。 茶 ● 綠茶可改善新陳代謝和抗衰老。 ● 每天喝綠茶能降低心血管疾病死亡率。 ● 紅茶一樣可減少因癌症死亡的風險。 番茄 ● 番茄中的茄紅素能抵抗炎症，並降低壞膽固醇。 ● 茄紅素能降低患癌症與心血管疾病等慢性疾病的風險。 蘋果 ● 蘋果連皮食，可預防二型糖尿病和降低患慢性病。 ● 蘋果有助降低患癌症、心血管疾病和阿茲海默症的風險。 ● 食蘋果可改善由衰老引致的認知能力問題。 咖啡 ● 慢性炎症或導致多種可威脅生命的慢性疾病。 ● 咖啡可幫助消除慢性炎症。 ● 攝取咖啡因愈多，炎症水平最低。 豆類 ● 豆類的纖維和鉀，對老年人尤其重要。 ● 豆類營養高卻不含膽固醇。 ● 豆類有助降低慢性病風險。 黑朱古力 ● 黑朱古力富含抗氧化劑，有助預防疾病和延長壽命。 辣椒 ● 常吃辛辣食物有助降低死亡風險。 ● 辣椒素具抗炎特性，並加快新陳代謝。 三文魚 / 油性魚 ● 含脂肪的魚類有助減緩心臟衰老和降血壓。 ● 持續進食油性魚，可減少三酸甘油脂水平。 全麥 / 全穀物 ● 減少食用精製碳水化合物，有助減重及延長壽命。 ● 每天吃全穀物，過早死亡風險較低。 乳酪 ● 食用乳酪的人更長命。 ● 益生菌可調節胰島素反應，影響壽命。

上述是西方國家眼中的長壽食物，至於另一個出名長壽的國家——日本，又對此有甚麼看法？原來全日本有近7萬位老人年逾100歲，電視節目《この差って何ですか？》就曾對300位過百歲人瑞的飲食習慣展開調查，綜合出以下10種長壽食材，究竟與以上的例子會否一樣呢？

日本人票選10大長壽食物 10. 番茄 83票 9. 梅乾 92票 8. 三文魚扒 123票 7. 納豆 130票 6. 雞肉 149票 5. 大白菜 159票 4. 鯖魚 192票 3. 豆腐 230票 2. 乳酪 236票 1. 豬肉 255票

本文作者：張雨靜



《香港01》「01金齡」頻道編輯，日常專注發掘銀髮族生活消閒與理財資訊。平時會四出尋找適合長者的旅遊熱點、養生保健貼士和各項優惠。遇到退休規劃、醫療保險及財富管理等理財硬知識，就會化繁為簡，寫成生動貼地的實用指南。希望能成為老友記的得力助手，陪大家一起好好規劃安心的退休生活。

