長壽食物20大｜可預防心血管疾病認知障礙症！辣椒／咖啡都上榜？
食物是人體吸收營養的主要途徑，只要飲食健康，身體很多小毛病都可以改善！外國營養師早前就推介以下20種長壽食物，適量進食的話，能減少患病風險，維持身體健康。今次《香港01》長者生活頻道「01金齡」就會幫大家逐一介紹！
想食得健康？以下是由外國營養師推薦的長壽食物，涵蓋幾個種類，如：蔬菜、水果、五穀、肉類、主食和其他小食雜糧等，分別有預防癌症、心血管疾病、老人癡呆等病症，幫你把身體保持在年輕狀態。
即看20種由外國營養師推薦的長壽食物：
綠葉蔬菜
● 綠葉蔬菜包括：菠菜、羽衣甘藍、火箭菜和羅馬生菜等。
● 能降低8%患癌風險。
● 能降低15.8%心血管疾病風險。
特級初榨
橄欖油
● 有益心臟健康，並可抗氧化和護腦。
● 抗氧化劑對改善記憶力和認知能力有幫助。
杏仁
● 多吃堅果的人較少死於癌症。
合桃
● 能幫助降低壞膽固醇，防止認知力下降。
● 合桃的抗氧化劑能改善記憶力。
牛油果
● 可預防心臟病，並延長飽肚感。
● 含有能對付急性骨髓性白血病的幹細胞。
奇亞籽
● 高纖，能降低患心臟病和二型糖尿病風險。
● 增加膳食纖維攝取量可以降低死亡風險。
燕麥
● 燕麥可降低壞膽固醇水平。
● 降低血液膽固醇水平，即可降低患心血管疾病風險。
燈籠椒
● 燈籠椒的維他命A、C與B6相當多。
● 紅色燈籠椒具抗炎和延長壽命的抗氧化劑。
● 類胡蘿蔔素水平有助降低死亡率。
藍莓
● 藍莓的抗氧化劑有效抗衰老。
● 多食黃酮類食物，因慢性疾病引起的死亡率大幅降低。
紅酒
● 飲紅酒有助延長壽命。
● 每日建議飲1至2杯紅酒。
● 紅酒能預防心血管病和多種疾病。
茶
● 綠茶可改善新陳代謝和抗衰老。
● 每天喝綠茶能降低心血管疾病死亡率。
● 紅茶一樣可減少因癌症死亡的風險。
番茄
● 番茄中的茄紅素能抵抗炎症，並降低壞膽固醇。
● 茄紅素能降低患癌症與心血管疾病等慢性疾病的風險。
蘋果
● 蘋果連皮食，可預防二型糖尿病和降低患慢性病。
● 蘋果有助降低患癌症、心血管疾病和阿茲海默症的風險。
● 食蘋果可改善由衰老引致的認知能力問題。
咖啡
● 慢性炎症或導致多種可威脅生命的慢性疾病。
● 咖啡可幫助消除慢性炎症。
● 攝取咖啡因愈多，炎症水平最低。
豆類
● 豆類的纖維和鉀，對老年人尤其重要。
● 豆類營養高卻不含膽固醇。
● 豆類有助降低慢性病風險。
黑朱古力
● 黑朱古力富含抗氧化劑，有助預防疾病和延長壽命。
辣椒
● 常吃辛辣食物有助降低死亡風險。
● 辣椒素具抗炎特性，並加快新陳代謝。
三文魚 / 油性魚
● 含脂肪的魚類有助減緩心臟衰老和降血壓。
● 持續進食油性魚，可減少三酸甘油脂水平。
全麥 / 全穀物
● 減少食用精製碳水化合物，有助減重及延長壽命。
● 每天吃全穀物，過早死亡風險較低。
乳酪
● 食用乳酪的人更長命。
● 益生菌可調節胰島素反應，影響壽命。
上述是西方國家眼中的長壽食物，至於另一個出名長壽的國家——日本，又對此有甚麼看法？原來全日本有近7萬位老人年逾100歲，電視節目《この差って何ですか？》就曾對300位過百歲人瑞的飲食習慣展開調查，綜合出以下10種長壽食材，究竟與以上的例子會否一樣呢？
10. 番茄
83票
9. 梅乾
92票
8. 三文魚扒
123票
7. 納豆
130票
6. 雞肉
149票
5. 大白菜
159票
4. 鯖魚
192票
3. 豆腐
230票
2. 乳酪
236票
1. 豬肉
255票
本文作者：張雨靜
《香港01》「01金齡」頻道編輯，日常專注發掘銀髮族生活消閒與理財資訊。平時會四出尋找適合長者的旅遊熱點、養生保健貼士和各項優惠。遇到退休規劃、醫療保險及財富管理等理財硬知識，就會化繁為簡，寫成生動貼地的實用指南。希望能成為老友記的得力助手，陪大家一起好好規劃安心的退休生活。