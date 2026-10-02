太平山頂長者優惠5大｜纜車來回票$75／特快通道／蠟像館門票4折

長者優惠｜香港太平山頂，常被譽為「城市綠肺」的瑰寶，不僅是遊客到訪熱點，更是長者們享受悠閒時光的好去處！而年滿65歲或以上之長者，更可享有多項優惠，當中低至$52就能乘搭纜車，飽覽山頂美景！想知道優惠詳情，即看下文啦！



山頂長者優惠【1】山頂纜車紅鑽尊享（特快尊屬通道）——$222特享專屬快速通道

山頂纜車每年都有數以百萬計、來自世界各地的旅客乘坐，若想體驗山頂旅程，該項優惠套票讓65歲或以上的長者，可以$222（原價$342）的價錢，登上香港最高觀景台——凌霄閣摩天台428、坐來回山頂纜車以及獲得紅鑽通行證。透過紅鑽通行證，賓客可以使用山頂纜車上下總站的專屬出入點，從而縮短排隊時間！

透過紅鑽通行證，賓客可以使用山頂纜車上下總站的專屬出入點，從而縮短排隊時間！（資料圖片）

山頂長者優惠【2】山頂纜車車票——$52起！

65歲或以上的長者，如果只對纜車有興趣，可選擇$52單程山頂纜車長者特惠票（對比成人單程原價$82，節省$30）；或購買長者來回車票，特惠價為$75（對比成人來回原價$116，節省$41），相當於約65折優惠。

滿65歲之長者可以$52就能乘坐山頂纜車！（資料圖片）

山頂長者優惠【3】山頂纜車優惠套票——節省$64

65歲或以上的長者，可以優惠價$118購買山頂纜車優惠套票（成人售價$182；即節省$64），套票包含來回山頂纜車，以及同日入場的摩天台428門票，讓你同時登上香港最高觀景台以及體驗山頂纜車旅程。

山頂長者優惠【4】山頂纜車早晨優惠套票——節省$55

如果想避開人潮，享受更舒適的乘坐體驗，不妨考慮購買山頂纜車早晨優惠套票。年滿65歲或以上長者只需$100（成人早晨優惠套票為$155），即可於中午12時前乘坐纜車登上山頂，套票包含來回纜車及凌霄閣摩天台428門票；而回程纜車則無時段限制（尾班車於晚上11時開出），讓長者盡情享受山頂美景。

山頂長者優惠【5】杜莎夫人蠟像館門票——$120！4折優惠！

由即日起至2026年12月31日，年滿65歲或以上之香港居民，於杜莎夫人蠟像館正門售票處出示有效香港身份證連同長者咭或樂悠咭，即可以長者優惠價$120（對比成人正價$300）購買門票，即足足4折！每位長者限購2張。