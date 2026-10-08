長者優惠餐廳39間｜大家樂減$3+KFC送熱飲+富臨$28小菜+水餃餐$15

長者優惠餐廳2026｜持有長者咭或樂悠咭的長者可享受不少食店或連鎖餐廳提供的優惠，讓長者們吃得更盡情。《香港01》長者生活頻道「01金齡」為大家整合本地餐廳優惠，涵蓋多間連鎖食肆及社企，包括大家樂、麥當勞、美心MX及銀杏館，詳情即睇下文！



長者優惠｜連鎖餐廳篇

長者優惠餐廳【1】大家樂——茶市滿$40減$3／會員滿$30送油菜

長者憑有效長者咭、長者八達通、樂悠咭或已驗認證長者會員咭，於茶市時段（下午2:30至5:00）惠顧大家樂，可享滿$40減$3優惠；在午市及晚市時段滿$30可獲免費油菜一客。

長者優惠餐廳【2】大快活——減$3現金優惠

長者憑長者咭或樂悠咭，於指定分店或大快活官方網站申請「快活關愛長者咭」，即可享每次消費減$3現金優惠，每月更可享總值港幣$300的現金優惠。

快活關愛長者咭（大快活官網）

長者優惠餐廳【3】麥當勞——滿$13送脆薯餅／奶茶／即磨咖啡

長者在早上11點前，只要憑長者咭惠顧單點正價食品1款滿$13或以上，即可免費獲贈脆薯餅一客；以正價惠顧凍或熱港式奶茶一杯，即可免費獲贈脆薯餅一客。

於早上11時點後，憑長者咭惠顧單點正價食品1款滿港幣$13或以上，即可免費獲贈細即磨黑咖啡、細即磨白咖啡、細熱港式奶茶、中汽水，或中薯條一客（任選其一）。但要注意，長者優惠不可與其他優惠同時使用，亦不適用於星期六、日及公眾假期。

長者在11點前或11點後惠顧也有不同的長者優惠。（資料圖片）

長者優惠餐廳【4】肯德基KFC——送薯蓉／奶茶咖啡

長者凡於星期一至五在KFC分店憑樂悠咭惠顧淨值滿$10或以上，即送熱香滑奶茶/熱美式咖啡/熱即磨白咖啡一杯；及在早上11時前惠顧淨值滿$20或以上，即送普通馬鈴薯蓉一客。

長者優惠餐廳【5】一粥麵——早／茶市送熱飲

即日至12月31日，長者持樂悠咭於一粥麵早／茶市惠顧任何套餐或單點主食（小食及飲品除外），以樂悠咭付款，或者出示長者咭，可獲贈茶／啡／熱飲一杯（特飲除外）。

長者優惠餐廳【6】美心MX及美心Food² —— 長者晚市75折

美心MX及美心Food²分店，每月第一個星期四（11月5日、12月3日）下午5點後，憑長者咭／樂悠咭／長者八達通惠顧，即享晚市堂食或外賣75折，晚市75折優惠只適用於全線美心MX分店（西九高鐵站除外）及全線美心Food²分店，於單一發票內最多只可使用一次。

長者優惠餐廳【7】譚仔三哥米線——送熱飲

長者憑長者咭或樂悠咭於下午2-6時惠顧譚仔三哥米線，購買一餸或以上米線，即送熱飲一杯。

長者優惠餐廳【8】譚仔雲南米線——送冷或熱飲品／自選兩餸米線減$8

長者憑長者咭或樂悠咭於指定分店購買自選兩餸或以上米線，可減$8；購買任何米線，送冷或熱飲品一杯。提提大家，優惠不包括淨米線、過橋米線、素過小橋米線、學生餐、下午茶餐；以及特飲、限定推廣特飲、豆漿及罐裝汽水。

指定分店名單參考

譚仔雲南米線——送冷或熱飲品／自選兩餸米線減$8（官方圖片）

長者優惠餐廳【9】必勝客 PIZZA HUT——下午茶減$5

長者憑長者咭或樂悠咭於堂食惠顧下午茶套餐，即可享$5優惠，每位長者每次只能享用優惠一次。

長者優惠餐廳【10】吉野家——滿$30減$3

長者於早市／茶市時段惠顧滿$30即減$3。優惠不適用於午後の輕食及精明の選系列。（各分店早市／茶市時段略有不同，詳情可瀏覽官方網站）

長者優惠餐廳【11】安平燒肉——長者優惠套餐低至$158

安平燒肉特設長者優惠，65歲或以上長者只需出示證明文件，即可享長者優惠套餐，價錢低至$158。詳情可瀏覽官方網頁。

地址：

旺角彌敦道593-601號創興廣場9樓全層9/F

荃灣眾安街55號大鴻輝(荃灣)中心17樓全層17/F

將軍澳唐賢街9號Popcorn商場2樓PopFood4號舖



長者優惠餐廳【12】華星冰室——滿$50減$5

持長者咭的長者，惠顧華星冰室單一消費滿$50，即減$5。如此類推，滿$100可減$10。

長者優惠餐廳【13】永年士多——送奶茶／檸茶／檸水

下午3時後，長者咭持有人在永年士多作任何消費，都可獲贈熱奶茶／檸茶／檸水一杯。提提大家，每天限用優惠一次，且沙田永年無法使用此優惠。

永年士多——送奶茶／檸茶／檸水（官方圖片）

長者優惠餐廳【14】薄餅博士PHD——下午茶減$2

長者於下午茶時段下午2時30分至5時30分，憑長者咭或樂悠咭於分店作任何消費（不包括小費、膠袋費），即可減$2。

長者優惠餐廳【15】牛涮鍋——全日火鍋放題81折起

即日至12月31日，65歲以上的長者出示有效身份證明文件，可享全日火鍋放題低至81折優惠，詳情可參考店內餐目。

長者優惠餐廳【16】丼丼亭——套餐51折

即日至12月31日，長者星期一至五惠顧丼丼亭，憑樂悠咭可以優惠價購買樂悠套餐。

長者優惠餐廳【17】南記粉麵——送細豆漿或生菜半份

長者出示長者咭、樂悠咭或長者八達通，購買任何粉麵（不包括生料、火鍋包及辣椒醬），即可獲細豆漿或生菜半份或芽菜半份。如購買套餐粉麵，可免費升級大豆漿或生菜半份。注意優惠只限堂食及每位長者每次只能享有一次免費優惠。優惠期由即日至另行通知。

長者優惠餐廳【18】錦麗——惠顧主食或套餐減$3

即日起至12月31日，持有樂悠咭或長者咭之長者，全日於錦麗任何分店惠顧主食或套餐即減$3。

長者優惠餐廳【19】銀龍飲食集團有限公司——下午茶套餐減$3

長者憑長者咭或樂悠咭於下午茶時段（下午2:30-6:00）堂食惠顧下午茶套餐，即可享減$3優惠，每位長者每次只能享用優惠一次。

長者優惠餐廳【20】Jollibee 快樂蜂——優惠價購指定早餐

長者憑長者咭於早上11點前，可使用優惠價$17，購買三件班戟配熱飲（早上11:00前供應）；$16磨菇飯配熱飲及$27肉醬意粉配熱飲。優惠只限星期一至星期五，公眾假期除外。

長者優惠餐廳【21】松記糖水店——9折優惠

長者憑長者咭於松記糖水店任何分店堂食，可享9折優惠。

松記糖水店（Instagram＠chungkeedessert_kwuntong）

長者優惠餐廳【22】八方雲集——$15套餐

八方雲集推出長者下午茶優惠，$15可享用鍋貼／水餃套餐連珍珠奶茶。

長者優惠餐廳【23】包點先生——減$3／9折

即日起至12月31日，長者逢星期五憑樂悠咭或長者咭於包點先生購買任何一款缽仔蒸飯即減$5。

長者優惠餐廳【24】 牛大人——長者優惠價低至$138

65歲持有有效身份證文件的長者，即可以長者優惠價低至$138，享用放題套餐。詳情可瀏覽官方網站。

長者優惠餐廳【25】茶木 ‧ 台式休閒餐廳——惠顧主食或套餐減$3

由即日起至12月31日，長者憑樂悠咭或長者咭，全日任何時段於全線茶木 ‧ 台式休閒餐廳分店惠顧主食或套餐即可減$3。

長者優惠餐廳【26】大喜屋／大瀛喜——88折

65歲或以上的長者，出示長者咭或身份證明文件，指定的大喜屋及大瀛喜分店享用午市時，可額外獲得88折。詳情可瀏覽官方網站。

長者優惠餐廳【27】一鍋堂——午市及晚市長者優惠

60歲持有效身份證明文件的長者，可以低至$158的長者優惠，享用火鍋放題套餐。詳情可瀏覽官方網站。

長者優惠｜酒樓、中菜館篇

長者優惠餐廳【28】花園點心火鍋——全日免茶

長者出示樂悠咭或長者咭，可享全日免茶錢。

地址： 香港仔香港仔大道223-227號利群商場1樓1及34號舖



長者優惠餐廳【29】蓮香樓——早市$2茗茶＋免收加一服務費

長者於早茶時段（06:00-09:45）惠顧蓮香樓，結帳時出示有效的「樂悠咭」或「長者咭」，可享$2茗茶及免收加一服務費。顧客必須在9時45分前完成結帳並離座。

地址： 中環威靈頓街160號／尖沙咀金巴利道25號長利商業大廈1-2/F



長者優惠餐廳【30】利東集團旗下酒樓——全日$2茶錢＋外賣自取95折

利東集團推出$2的茗茶優惠，長者出示有效樂悠咭，惠顧利東集團旗下任何一間酒樓，包括利東軒、利榮軒、利龍軒、利東酒家及港灣宴會廳均可享此優惠，且星期一至日全日適用。

此外，即日至12月31日，長者憑樂悠咭惠顧外賣自取可享95折優惠。

酒樓地址：

利東軒：土瓜灣土瓜灣道78-80號定安大廈地下及1樓

利榮軒：屯門建榮街24號建榮商業大廈

利龍軒：九龍灣常悅路9號企業廣場地下1號舖

利東酒家：油塘崇信街8號鯉灣天下地下5-6號舖及1樓8號舖

港灣宴會廳： 新蒲崗寧遠街3-23號越秀廣場5樓



長者優惠餐廳【31】銀杏館——$2小菜／半自助午餐$38起／$1茗茶＋點心低至$2／長者85折

社企餐廳銀杏館價錢便宜，食物標榜無味精、無激素，而且採用有機菜烹調，深受老友記歡迎。銀杏館近年除了推出低至$38午市自助餐及$2小菜優惠外，最近更提供一盅兩件的點心，而且還有早市親民優惠！

銀杏館各分店優惠一覽：

【1】油塘分店：還推出午市半自助餐優惠，老友記可以低至$38優惠價，自選一款主菜，如鑊氣小炒、蒸飯及特色麵食等，還可以任食沙律、白飯、粥、湯或咖啡。供應時間為每日下午1時至3時。



【2】油麻地、太古、油塘分店：使用樂悠咭，可以$2換領特定菜式一份（4月-12月份菜式為古法冰梅骨、懷舊咖喱三寶）。



【3】油麻地、太古分店：茗茶只需$1，蛋點（烚蛋等）$2起。另外，長者飲茶更有額外85折優惠。



地址：油麻地彌敦道385號平安大樓1樓20號舖（油麻地分店）／油塘天台花園R01鋪大本型（油塘分店）／鰂魚涌基利路7號太吉樓（太古分店）



長者優惠餐廳【32】富臨皇宮——早茶、午市、下午茶$2茶芥／$28指定小菜

老友記凡入座前出示長者樂悠咭，持咭者茶芥只需$2/位！早茶、市茶、下午茶時段都適用，優惠只限黃大仙分店限定。

地址：九龍黃大仙龍翔道120號新光中心3樓



長者優惠餐廳【33】襟江酒家——早茶$2茶位＋免加一

擁有逾百年歷史的襟江酒家，推出早茶$2茶位兼免加一優惠。老友記出示有效樂悠咭或長者咭，於早上10時前結帳離座，即可享有此優惠，同行者亦可共享！優惠不適用於星期六、日及公眾假期。

地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓801號舖電話



長者優惠餐廳【34】神燈海鮮酒家——$2茶位

持樂悠咭長者可享$2茶位。

持樂悠咭長者可享$2茶位。

屯門分店 (神燈會館)

地址：屯門市廣場1期3樓3230號舖



長者優惠餐廳【35】香江花月——$2茶位

長者持有樂悠咭茶位費只需$2。

地址：佐敦佐敦道31-37號百誠大廈2樓

地址：荃灣大壩街4-30號荃灣廣場6樓621-630B號舖



長者優惠｜咖啡店、涼茶店篇

長者優惠餐廳【36】Starbucks——$5折扣優惠

即日至8月27日，長者在早上11時前於香港Starbucks購買中杯裝或以上手調飲品，並全數使用樂悠咭支付，可享$5折扣優惠一次。

Starbucks——減$5（IG@starbuckshk）

長者優惠餐廳【37】 Pacific Coffee——餐飲9折優惠

長者於全線香港Pacific Coffee分店，出示有效樂悠咭／長者咭，並以樂悠咭支付全數款項，即享全單9折優惠 (不適用於小商品、寄賣商品、咖啡機或咖啡豆)。

長者優惠餐廳【38】鴻福堂——指定產品8折

即日起至2026年12月31日，長者出示樂悠咭/長者咭到鴻福堂全線分店以正價購買指定產品，包括所有自家湯、自家涼茶、健康茶、功效茶、龜苓膏、豆漿及甘露系列，可享8折優惠。

長者優惠餐廳【39】海天堂——滿$100減$25

即日起至2026年12月31日，長者憑長者咭或樂悠咭，以現金或電子支付購買正價產品滿$100，可享$25優惠。 注意不適用於購買禮券、現金券及產品券。

（全文完）