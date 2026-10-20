長者免費運動班7大推介｜屋邨太極／空手道／$0瑜伽｜附報名詳情

長者免費運動班｜退休之後想參加活動消磨時間？不妨留意「JC Fit City賽馬會好動城市計劃」！機構不單提供跑步班、太極班、圓網球、空手道及瑜伽等供長者參與，部分更是費用全免！想知道報名詳情？立即往下看！



今個11月，「JC Fit City賽馬會好動城市計劃」推出「至FIT 8小時」項目，為成人提供免費短期運動體驗班，部分課程參加年齡上限達65歲，基礎跑步班更放寬至75歲長者參與。活動場地主要位於房屋局及香港房屋委員會轄下的屋邨，由專業教練以廣東話指導上課。今次為大家精選7個免費運動班，有興趣的朋友可於「JC Fit City」手機應用程式或網站登記參與！

長者免費運動班推介【1】「至FIT 8小時」空手道B班

報名時段：即日至2026年10月21日（星期三）上午10時

活動日期：2026年11月5日至11月26日（逢星期四）

活動時間：晚上7時至9時

地點：啟德體藝館（UG層多用途活動室4）

參加資格：18至65歲（男女均可）

點擊前往 JC Fit City 官方報名頁面

長者免費運動班推介【2】「至FIT 8小時」太極A班

報名時段：即日至2026年10月22日（星期四）晚上11時59分

活動日期：2026年11月6日至11月27日（逢星期五）

活動時間：晚上7時至9時

地點：坪石邨多用途活動中心（彩虹站步行約1分鐘）

參加資格：18至65歲（男女均可）

點擊前往 JC Fit City 官方報名頁面

太極班最適合想強身健體的長者（官網圖片）

長者免費運動班推介【3】「至FIT 8小時」太極B班

報名時段：即日至2026年10月22日（星期四）晚上11時59分

活動日期：2026年11月6日至11月27日（逢星期五）

活動時間：晚上7時至9時

地點：天瑞（二）邨球場（近瑞林樓）

參加資格：18至65歲（男女均可）

點擊前往 JC Fit City 官方報名頁面

長者免費運動班推介【4】「活歷城市」訓練小組瑜伽

報名時段：即日至2026年10月26日（星期一）晚上11時59分

活動日期：2026年11月8日至2027年1月3日（逢星期日）

活動時間：晚上6時至8時

地點：觀塘巧明街111-113號富利廣場16樓1605室

參加資格：45至65歲（男女均可）

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瑜伽都有得學！（官網圖片）

長者免費運動班推介【5】4節體驗跑步班（深水埗區）

報名時段：即日至2026年10月23日（星期五）晚上11時59分

活動日期：2026年11月11日至12月2日（逢星期三）

活動時間：晚上7時30分至9時

地點：深水埗區

參加資格：15至65歲（男女均可）

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長者免費運動班推介【6】8節基礎跑步班（長沙灣蘇屋邨）

報名時段：即日至2026年10月21日（星期三）晚上11時59分

活動日期：2026年11月17日至2027年1月12日（逢星期二）

活動時間：晚上7時30分至9時

地點：香港房屋委員會長沙灣蘇屋邨

參加資格：15至75歲（男女均可）

點擊前往 JC Fit City 官方報名頁面

想強肺健體就不妨參加跑步班。

長者免費運動班推介【7】8節基礎跑步班（石硤尾白田邨）

報名時段：即日至2026年10月21日（星期三）晚上11時59分

活動日期：2026年11月14日至2027年1月9日（逢星期六）

活動時間：上午9時至10時30分

地點：香港房屋委員會石硤尾白田邨

參加資格：15至75歲（男女均可）

點擊前往 JC Fit City 官方報名頁面

「JC Fit City賽馬會好動城市計劃」尚有其他活動適合其他年齡層的市民參與，欲了解更多可到官網查看。

參考資料：賽馬會好動城市計劃