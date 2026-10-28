牛奶營養｜長者宜飲全脂/低脂？邊款營養高？註冊營養師教揀奶3招
牛奶提供日常所需的蛋白質、鈣質及維他命，不過市面上的牛奶五花八門，有全脂、低脂、脫脂，長者應如何選擇牛奶飲品？《香港01》長者生活頻道「01金齡」就邀請了註冊營養師陳勇堅，為大家拆解有關牛奶的迷思。
牛奶營養｜牛奶有哪些成分？
英國註冊營養師陳勇堅表示，牛奶飲品的成分通常由水、奶固體及其他添加營養素等組成，而純牛奶的成分是100%鮮奶。據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，奶類（milk）指牛奶，所含奶脂不得少於3.25%。全脂純牛奶的脂肪含量及熱量較低脂（脂肪含量≦1.5%）或脫脂牛奶（脂肪含量≦0.3%）高。
牛奶營養｜低脂或脫脂奶營養比純牛奶稍高
陳勇堅指牛奶在均衡飲食中可補充額外營養，牛奶飲品大多會額外補充維他命及礦物質，營養價值比純牛奶稍高。減肥人士不妨選擇脫脂或低脂牛奶會較適合，有助減少熱量及脂肪量攝取。長者較成年人需要更多的鈣質促進骨骼健康，同時亦較易缺乏維他命D，選擇高鈣及添加維他命D的牛奶飲品，有助長者攝取更均衡營養。消費者可視乎個人需要，選擇適合自己的牛奶飲品。
牛奶飲品的營養成份及益處
市面上牛奶飲品大多會額外添加以下營養素及維他命，以下重點了解它們為身體帶來的益處︰
營養成份
好處
鈣質
1. 有助骨骼及牙齒生長 2. 預防骨質疏鬆
蛋白質
1. 促進細胞生長和修復 2. 有助免疫細胞的生成 3. 幫助肌肉合成
維他命D
1. 加強鈣質吸收 2. 有助維持正常免疫力
維他命A
1. 維持上皮組織及黏膜完整性，有助抵禦外來病菌。
維他命E
1. 有助抗氧化 2. 滋潤皮膚
牛奶營養｜不同人士喝不同牛奶
高鈣脫脂奶：以市面上一盒236毫升高鈣脫脂牛奶飲品為例，熱量84千卡，蛋白質8克，脂肪0克，鈣401毫克，適合減肥人士減少熱量攝取，有利控制體重。
高鈣低脂奶：飲品適合一般成年男女及高運動量的人士，補鈣來增加骨質密度，助維持神經及肌肉正常運作，對高運動量人士有益。
高鈣全脂奶：味較濃，口感較豐富，特別適合1至2歲幼兒飲用，幫助骨骼及牙齒成長。
補充維他命及營養不均衡的人士，例如進食量減少的長者，少接觸陽光的人士，可喝額外添加維他命的牛奶飲品來平衡營養所需。尤其是長者需要額外更多維他命D，因為他們的腸胃吸收力弱及皮膚轉化維他命D功能不佳，若缺乏維他命D，有機會引起肌肉流失及肌肉力量不足。
牛奶營養｜營養師挑選牛奶飲品3大貼士
貼士1：讀懂營養標籤！蛋白質、鈣質與糖分之間如何取捨？
陳勇堅解釋選牛奶或牛奶飲品首要是了解它的營養價值，留心營養標籤。牛奶最主要提供蛋白質及鈣質。以1盒236毫升的高鈣牛奶飲品為例，含401毫克鈣質，較純牛奶的261毫克高出約53%。以一般成年人每天約需要800至1,000毫克鈣質計算（視乎不同地區指引），每天飲2杯高鈣牛奶飲品（約800毫克鈣）已接近足夠的建議攝取量。
貼士2：破解添加劑迷思！E471、E407是什麼？安全嗎？
除了鈣質外，陳勇堅補充亦可選擇添加了維他命A、D及E的牛奶飲品。事實上，大部分已添加營養素的牛奶飲品，都會加入穩定劑來保持穩定性，例如產品質素及口感。一般來說，添加劑不影響牛奶本身的營養及分量，可以安全食用。據歐盟食品安全局（EFSA）及美國食品和藥物管理局（FDA）評估，牛奶飲品中常用的添加劑包括 E471、E460、E340、E466、E401、E412 及 E407均屬於安全的食用物質。
貼士3：奶源=產地？拆解包裝標籤隱藏的秘密與品質關鍵
市面上的牛奶飲品，奶源及製造地點不一定是同一地方，陳勇堅指出奶源未必可以在包裝標籤上找到，現在的奶源地大多來自紐西蘭、荷蘭、澳洲、中國內地或美國等。其中的紐西蘭、荷蘭及澳洲等地的牧場較出名，氣候、水質和空氣質素較佳。至於牛奶產地就會在包裝標籤上列明，例如由香港製造的牛奶，都需符合衞生及安全標準。
本文作者：張雨靜
《香港01》「01金齡」頻道編輯，日常專注發掘銀髮族生活消閒與理財資訊。平時會四出尋找適合長者的旅遊熱點、養生保健貼士和各項優惠。遇到退休規劃、醫療保險及財富管理等理財硬知識，就會化繁為簡，寫成生動貼地的實用指南。希望能成為老友記的得力助手，陪大家一起好好規劃安心的退休生活。