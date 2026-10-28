牛奶營養｜長者宜飲全脂/低脂？邊款營養高？註冊營養師教揀奶3招

牛奶提供日常所需的蛋白質、鈣質及維他命，不過市面上的牛奶五花八門，有全脂、低脂、脫脂，長者應如何選擇牛奶飲品？《香港01》長者生活頻道「01金齡」就邀請了註冊營養師陳勇堅，為大家拆解有關牛奶的迷思。



註冊營養師陳勇堅表示，牛奶飲品的成分通常由水、奶固體及其他添加營養素等組成，而純牛奶的成分是100%鮮奶。（資料圖片）

牛奶營養｜牛奶有哪些成分？

英國註冊營養師陳勇堅表示，牛奶飲品的成分通常由水、奶固體及其他添加營養素等組成，而純牛奶的成分是100%鮮奶。據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，奶類（milk）指牛奶，所含奶脂不得少於3.25%。全脂純牛奶的脂肪含量及熱量較低脂（脂肪含量≦1.5%）或脫脂牛奶（脂肪含量≦0.3%）高。

全脂純牛奶的脂肪含量及熱量較低脂（脂肪含量≦1.5%）或脫脂牛奶（脂肪含量≦0.3%）高。（Burst/Pexels）

牛奶營養｜低脂或脫脂奶營養比純牛奶稍高

陳勇堅指牛奶在均衡飲食中可補充額外營養，牛奶飲品大多會額外補充維他命及礦物質，營養價值比純牛奶稍高。減肥人士不妨選擇脫脂或低脂牛奶會較適合，有助減少熱量及脂肪量攝取。長者較成年人需要更多的鈣質促進骨骼健康，同時亦較易缺乏維他命D，選擇高鈣及添加維他命D的牛奶飲品，有助長者攝取更均衡營養。消費者可視乎個人需要，選擇適合自己的牛奶飲品。

牛奶飲品大多會額外補充維他命及礦物質，營養價值比純牛奶稍高。（資料圖片）

牛奶飲品的營養成份及益處

市面上牛奶飲品大多會額外添加以下營養素及維他命，以下重點了解它們為身體帶來的益處︰

牛奶飲品的營養成份及益處 營養成份 好處 鈣質 1. 有助骨骼及牙齒生長 2. 預防骨質疏鬆 蛋白質 1. 促進細胞生長和修復 2. 有助免疫細胞的生成 3. 幫助肌肉合成 維他命D 1. 加強鈣質吸收 2. 有助維持正常免疫力 維他命A 1. 維持上皮組織及黏膜完整性，有助抵禦外來病菌。 維他命E 1. 有助抗氧化 2. 滋潤皮膚

額外添加維他命 A、D 和 E的牛奶飲品，適合改善營養不均衡問題的人士飲用。註冊營養師陳勇堅亦指出每個年齡階段普遍容易缺乏維他命 D，因為大家都少接觸陽光，（資料圖片）

牛奶營養｜不同人士喝不同牛奶

高鈣脫脂奶：以市面上一盒236毫升高鈣脫脂牛奶飲品為例，熱量84千卡，蛋白質8克，脂肪0克，鈣401毫克，適合減肥人士減少熱量攝取，有利控制體重。

高鈣低脂奶：飲品適合一般成年男女及高運動量的人士，補鈣來增加骨質密度，助維持神經及肌肉正常運作，對高運動量人士有益。

高鈣全脂奶：味較濃，口感較豐富，特別適合1至2歲幼兒飲用，幫助骨骼及牙齒成長。

補充維他命及營養不均衡的人士，例如進食量減少的長者，少接觸陽光的人士，可喝額外添加維他命的牛奶飲品來平衡營養所需。尤其是長者需要額外更多維他命D，因為他們的腸胃吸收力弱及皮膚轉化維他命D功能不佳，若缺乏維他命D，有機會引起肌肉流失及肌肉力量不足。

牛奶營養｜營養師挑選牛奶飲品3大貼士

貼士1：讀懂營養標籤！蛋白質、鈣質與糖分之間如何取捨？

陳勇堅解釋選牛奶或牛奶飲品首要是了解它的營養價值，留心營養標籤。牛奶最主要提供蛋白質及鈣質。以1盒236毫升的高鈣牛奶飲品為例，含401毫克鈣質，較純牛奶的261毫克高出約53%。以一般成年人每天約需要800至1,000毫克鈣質計算（視乎不同地區指引），每天飲2杯高鈣牛奶飲品（約800毫克鈣）已接近足夠的建議攝取量。

貼士2：破解添加劑迷思！E471、E407是什麼？安全嗎？

除了鈣質外，陳勇堅補充亦可選擇添加了維他命A、D及E的牛奶飲品。事實上，大部分已添加營養素的牛奶飲品，都會加入穩定劑來保持穩定性，例如產品質素及口感。一般來說，添加劑不影響牛奶本身的營養及分量，可以安全食用。據歐盟食品安全局（EFSA）及美國食品和藥物管理局（FDA）評估，牛奶飲品中常用的添加劑包括 E471、E460、E340、E466、E401、E412 及 E407均屬於安全的食用物質。

貼士3：奶源=產地？拆解包裝標籤隱藏的秘密與品質關鍵

市面上的牛奶飲品，奶源及製造地點不一定是同一地方，陳勇堅指出奶源未必可以在包裝標籤上找到，現在的奶源地大多來自紐西蘭、荷蘭、澳洲、中國內地或美國等。其中的紐西蘭、荷蘭及澳洲等地的牧場較出名，氣候、水質和空氣質素較佳。至於牛奶產地就會在包裝標籤上列明，例如由香港製造的牛奶，都需符合衞生及安全標準。

選牛奶或牛奶飲品首要是留心營養標籤，其他包括穩定劑安全性及辨清產品奶源及製造地點。（資料圖片）

本文作者：張雨靜



《香港01》「01金齡」頻道編輯，日常專注發掘銀髮族生活消閒與理財資訊。平時會四出尋找適合長者的旅遊熱點、養生保健貼士和各項優惠。遇到退休規劃、醫療保險及財富管理等理財硬知識，就會化繁為簡，寫成生動貼地的實用指南。希望能成為老友記的得力助手，陪大家一起好好規劃安心的退休生活。

