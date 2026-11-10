長者優惠早餐18大｜樂悠咭可享！最平$17連熱飲/$78自助餐/免茶位

長者優惠早餐｜樂悠咭優惠｜長者咭優惠｜長者持有樂悠咭及長者咭有什麼早餐優惠？《香港01》「01金齡」已為大家搜羅18間連鎖餐廳的早餐優惠，其中1間更只需$78，便可歎酒店自助早餐，詳情即看下文！



長者優惠早餐｜長者吃早餐有什麼優惠？

長者優惠早餐【1】麥當勞——滿$13送脆薯餅或奶茶咖啡

長者在早上11時前，只要憑長者咭惠顧單點正價食品1款滿$13或以上；或以正價惠顧凍或熱港式奶茶一杯，即可免費獲贈脆薯餅一客。提提大家，優惠不適用於星期六、日及公眾假期。

長者優惠早餐【2】KFC——滿$10送奶茶咖啡

只要憑長者咭惠顧任何食品滿$10，即可獲贈熱奶茶或熱即磨咖啡1杯。優惠不適用於星期六、日及公眾假期。

長者優惠早餐【3】大快活——會員每次消費減$6

長者以往使用「快活關愛長者咭」，都可享有減$3的恆常優惠。而為了配合11月15日的長者日，大快活將於2026年11月13日至11月19日，一連七日推出「窩心優惠加碼」優惠，長者憑「快活關愛長者咭」點餐，付款時可享全單減$6。優惠更涵蓋早、午、茶、晚四個不同時段。

快活關愛長者咭申請分店詳情｜網上申請

長者優惠早餐【4】一粥麵——早／茶市送熱飲

即日至2026年12月31日，長者持樂悠咭於一粥麵早市（早上11時前）／茶市（下午2時至5時）惠顧正價產品，出示並以樂悠咭支付即送熱飲一杯。

長者優惠早餐【5】吉野家——早／茶市減$3

即日至12月31日，長者於早市／茶市時段（下午2時至5時）惠顧滿$30即減$3。優惠不適用於午後之輕食及精明之選系列。提提大家，各分店早市時段不同，詳情可瀏覽官方網頁。

長者優惠早餐【6】Jollibee 快樂蜂——指定早餐+熱飲$17

長者憑長者咭於早上11點前，可使用優惠價$17，購買三件班戟配熱飲。優惠只限星期一至星期五，公眾假期除外。

長者優惠早餐【7】香港愉景灣酒店——自助早餐$78

長者持有樂悠咭，於星期一至五早上7時至10時30分，可以$78（原價$218）享用自助早餐。以上優惠只限堂食，另收10%服務費，並需使用實體樂悠咭結帳以享受優惠。優惠期由即日起至另行通知。

地址：大嶼山愉景灣海澄湖畔路88號



長者優惠早餐【8】錦麗——減$3

長者憑樂悠咭或長者咭全日於全線錦麗分店惠顧主食或套餐，可減$3。優惠期至2026年12月31日，適用於星期一至日及公眾假期。

長者優惠早餐【9】茶木——減$3

長者憑樂悠咭或長者咭全日於全線茶木分店惠顧主食或套餐，可減$3。優惠期至2026年12月31日，適用於星期一至日及公眾假期。

長者憑樂悠咭或長者咭全日於全線茶木分店惠顧主食或套餐，可減$3。（官方圖片）

長者優惠早餐【10】富臨皇宮——早茶$2茶位

富臨皇宮黃大仙分店推出長者優惠！60歲或以上持有樂悠咭的老友記，於早茶、午市以及下午茶時段（下午2時入座起計），只要入座前出示樂悠咭，即可享$2茶位。優惠期由即日至另行通知。

地址：九龍黃大仙龍翔道120號新光中心3樓



長者優惠早餐【11】蓮香樓——早市$2茗茶＋免加一

長者於早茶時段（早上6時至9時45分）惠顧蓮香樓及蓮香居，在結帳時出示有效的「樂悠咭」或「長者咭」，可享$2茗茶及免收加一服務費。顧客必須在9時45分前完成結帳並離座。優惠期由即日至另行通知。

地址：中環威靈頓街160號／尖沙咀金巴利道25號長利商業大廈1-2/F



長者優惠早餐【12】襟江酒家——早茶$2茶位＋免加一

擁有逾百年歷史的襟江酒家，推出早茶$2茶位兼免加一優惠。老友記出示有效樂悠咭或長者咭，於上午11時前結帳離座，即可享有此優惠，同行者亦可共享！優惠不適用於星期六、日及公眾假期。

地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓801號鋪



長者優惠早餐【13】Pacific Coffee——9折

長者凡出示有效長者咭，即享餐飲9折優惠，適用於惠顧咖啡、茶飲、烘焙食品或三文治等。優惠不適用於爹核士街及日富里分店。

出示有效長者咭，即享餐飲9折優惠。（Facebook@Pacific Coffee）

長者優惠早餐【14】Délifrance——購買套餐可免費添飲一次

長者出示有效長者咭或樂悠咭，堂食惠顧任何正價套餐即可享指定飲品免費添飲一次。優惠適用於星期一至五全日（公眾假期除外）。

地址：灣仔莊士敦道181號大有廣場101及102號舖／中環德輔道中19號環球大廈1樓／荔枝角長沙灣道800號香港紗廠工業大廈一、二期地下C2D舖／沙田沙田正街2-8號新城市廣場三期1樓A138號舖／荃灣青山公路398號愉景新城1樓1051號舖



長者優惠早餐【15】華星冰室——滿$50減$5

華星冰室在大埔、尖沙咀、旺角、灣仔等地區均有分店，早市提供多款種類的早餐。而長者持長者咭惠顧，單一消費滿$50即減$5，優惠折扣如此類推。

長者優惠早餐【16】凱日——茶位半價

凱日粤菜館推出長者半價茶位優惠，凡60歲或以上，並持有樂悠咭或長者咭，於早市、午茶、下午茶時段惠顧，埋單時出示長者咭及60歲證明文件，即可享半價茶位優惠。優惠由即日至另行通知。

地址：九龍佐敦彌敦道233-239號佐敦薈3樓



長者優惠早餐【17】堅信號上海生煎皇——減$3

即日至2026年12月31日，長者於早／茶市惠顧精選早晨套餐或下午茶套餐，並以樂悠咭付款，可享減$3優惠。

長者優惠早餐【18】和平飯店——全日免茶位

即日至2026年12月31日，長者惠顧和平飯店，並以樂悠咭全數支付，全日均可享免茶位優惠。

本文作者：蘇翰林

《香港01》「01金齡」、「好食玩飛」頻道編輯，深耕數碼媒體多年，擅長結合數據新聞分析與深度人物專訪，捕捉社會脈搏。蘇翰林精於本地城中熱話、流行文化觀察，以及海內外旅遊與美食推介。他致力將複雜的民生政策轉換成淺白易懂的懶人包，為讀者提供具參考價值的生活與休閒實用指南。

