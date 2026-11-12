長者優惠|尖沙咀健康體驗日 免費檢查三高骨鬆+送智能錶+登記連結

長者優惠｜油尖旺地區康健中心將於2026年11月19日聯同尖沙咀街坊福利會舉辦「醫社同心 · 松柏同行 健康體驗日」，提供免費健康講座、三高與乙型肝炎篩查、流感疫苗接種服務等，參與活動更可獲贈大型福包一份！想知活動詳情，以及如何登記，即看下文！



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長者優惠｜尖沙咀健康體驗日11.19舉行 免費檢查送福包

由九龍樂善堂營運的油尖旺地區康健中心，致力為區內市民提供健康推廣與教育、健康風險評估及慢性疾病管理等多元化基層醫療服務。

中心將於2026年11月19日聯同尖沙咀街坊福利會，在尖沙咀會堂舉辦「醫社同心 · 松柏同行 健康體驗日」，不但有多場免費健康講座，更有多項免費健康檢查及醫療服務。完成活動的參加者更可獲贈精美大型福袋一份，包括血壓計、智能手錶等。名額有限，先到先得。

「醫社同心 · 松柏同行 健康體驗日」提供多項免費健康檢查及醫療服務。（Google Earth）

尖沙咀健康體驗日活動詳情

日期：2026年11月19日（星期四）

時間：下午1時至3時30分（時段A）；下午2時至4時30分（時段B）

地點：尖沙咀會堂（尖沙咀彌敦道136A號）

交通方法：港鐵尖沙咀站B1出口，步行約5分鐘／港鐵佐敦站D出口，步行約3分鐘

報名方法：按此網上報名或致電2326 7800與中心職員聯絡。

尖沙咀健康體驗日｜6大服務

【1】免費健康風險評估

現場提供專業的健康風險評估，幫助參加者及早了解潛在健康危機。

【2】乙肝及三高篩查

中心現場提供「三高」（高血壓、高血糖、高血脂）及乙型肝炎篩查服務，並配合政府基層醫療政策，資助1988年或以前出生（38歲或以上）且符合資格的市民參與乙肝篩查及跟進管理。

【3】流感疫苗接種服務

中心提供接種流感疫苗服務，合資格會員可免費接種。

合資格會員條件：

- 50歲或以上人士（以出生年份計算）

- 18至49歲長期病患人士^

- 18至49歲智障人士或傷殘人士^

- 6個月至未滿18歲的兒童及青少年

^需提供相關證明文件



中心提供接種流感疫苗服務，合資格會員可免費接種。（資料圖片）

【4】免費健康專題講座

活動當日將舉辦多場健康專題講座，向長者及街坊傳遞實用的醫療與養生資訊。

【5】「五選一」免費健康篩查（每位參加者可參與一項）

活動提供「五選一」免費健康篩查，每位參加者可參與以下其中一項：

～AI口腔健康篩查：運用人工智能技術進行口腔健康檢查。

～體脂分析：檢測身體脂肪比例，關注身型與代謝健康。

～步姿測試：評估步行姿勢及下肢平衡力。

～骨質密度評估：檢測骨質疏鬆風險。

～心房顫動測試：檢測心跳規律，防範心血管問題。



【6】送贈禮品與福包

活動當日提供「慢性疾病共同治理計劃」，資助年滿45歲或以上、無糖尿病或高血壓病史的香港市民進行篩查，成功登記更可獲贈豐富禮品一份。中心將按評估及會員需要，贈送如血壓計、智能手錶或電子磅等實用禮品。數量有限，先到先得。

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