再就業津貼試行計劃｜申請方法｜勞工處推出的「再就業津貼試行計劃」，只要是年滿40歲並連續3個月沒有工作的人士，重投職場無論做全職抑或兼職均可獲發津貼，連續工作滿一年最高可賺取$20,000。《香港01》「01金齡」頻道為大家整理了再就業津貼的申請資格、全職與兼職的金額計法，並附上官方報名連結，助各位輕鬆領取津貼！



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「再就業津貼試行計劃」自2024年7月15日開始推行，計劃為期3年（至2027年7月14日完結），旨在鼓勵年滿40歲或以上、連續3個月或以上無從事獲酬工作的香港居民重投就業市場。每名合資格參加者可獲發最高$20,000的津貼。

再就業津貼發放形式

當勞工處核實你提交的工作證明及申請資料齊備無誤後，會將劃線支票郵寄至你申報的通訊地址。（一般預計在收齊文件後約2-3個月內寄出支票，但由於申請個案較多，有時可能需要等候更長時間。）



「再就業津貼試行計劃」自2024年7月15日開始推行，計劃為期3年（至2027年7月14日完結）。（資料圖片）

再就業津貼｜申請資格是什麼？

「再就業津貼試行計劃」的申請條件相當簡單，只要符合以下4大條件即可報名：

年齡要求：年滿40歲或以上，並可在香港合法受僱（非各項人才入境計劃、外勞或學生簽證持有人）；

待業狀態：登記前連續在香港3個月或以上沒有從事任何獲酬工作（包括受薪、自僱或做生意）；

無親屬關係：與新僱主沒有親屬關係；

非管理層：並非受僱公司的東主、合夥人或董事。



再就業津貼金額｜全職最高2萬／兼職最高1萬

「再就業津貼試行計劃」打破了過往必須做全職的限制，即使是兼職也能獲得津貼，津貼金額會根據你的工作時數及連續工作年期來計算，分為以下兩級制：

全職職位（每星期工作30小時或以上）

連續工作滿6個月：可獲發$10,000

連續工作滿12個月：可再獲發$10,000

（全職做滿一年，合共最高可獲$20,000）



兼職或散工職位（每周工時少於30小時）

兼職：

連續工作滿6個月：可獲發$5,000

連續工作滿12個月：可再獲發$5,000

（兼職做滿一年，合共最高可獲$10,000）

散工：若受僱不多於5名僱主，每30日內工時達72小時（視作兼職）或128小時（視作全職），合資格期將以30日為單位計算津貼。



「再就業津貼試行計劃」打破了過往必須做全職的限制，即使是兼職也能獲得津貼。（資料圖片）

為了讓大家更清楚明白，以下附上4個簡單實例：

再就業津貼申請例子【1】同時做幾份散工如何計算時數？

退休一年半的陳先生，早前登記了計劃並主力做散工（替假保安）。他在任何連續30天內，即使同時替3間不同的管理公司開工，只要合共做滿72小時（即符合兼職定義），便算作有效的累積工作期。（如30天內總工時達128小時，該時段會被視作「全職」）

再就業津貼申請例子【2】做散工中途轉工怎計算？

如果陳先生做了3個月後想轉行做餐廳侍應，只要他在離職後30天內找到新工作並重新受僱，且在新工入職後1個月內向勞工處申報，他之前的累積期便不會中斷，可以繼續計算！但若中斷日數超過30天，他的合資格年期便要重新計起。

再就業津貼申請例子【3】全職轉兼職點怎計算？

參加者如果原本做全職侍應，後來因個人或體力問題想轉做兼職，怎計算？根據勞工處指引，只要在合資格期內，「全職工作日數」佔了整段期的三分之二或以上，勞工處便會直接以「全職津貼額（最高2萬）」來計算總津貼，即使全職日數不足三分之二，處方也會按全職及兼職的日數比例來計算津貼。

再就業津貼申請例子【4】家庭主婦轉做兼職如何領取津貼？

45歲的李女士以往全職照顧家庭超過半年，零工作收入（符合待業滿3個月資格）。她早前透過勞工處登記參加計劃，並順利獲聘為每周工作20小時的診所兼職助理。為確保符合資格領取津貼，她在入職1個月內辦妥「就業申報」手續。

當她連續做滿第6個月，便成功獲發首期$5,000津貼；只要繼續工作至滿一年，即可再申領第二期$5,000，合共獲得$10,000額外補助。

家庭主婦轉做兼職同樣可領取津貼。《逃避雖可恥但有用》劇照）

再就業津貼申請｜申請方法是什麼？

1. 登記參加計劃：在計劃網頁登記或遞交紙本登記表格；

2. 尋找工作：經不同途徑尋找工作；

3. 成功就業：入職後1個月內向勞工處申報成功就業；

4. 申請再就業津貼：完成「合資格僱傭期」後，向勞工處遞交申請。

再就業津貼申請｜注意事項

【1】記得入紙申請！逾期不獲受理

參加者必須在連續完成6個月或12個月工作後的2個月內遞交申請表格及工作證明，逾期將不獲受理。

【2】最後召集！趕搭2027年7月尾班車

計劃將於2027年7月14日正式結束，合資格的工作期必須在該日期或之前完成。提提大家，若想趕及領取第一期6個月的津貼（全職$10,000／兼職$5,000），最遲必須在2027年1月中旬前成功入職並向勞工處完成申報！有興趣重投職場的老友記，建議把握報名機會，搭上這班津貼尾班車。

本文作者：蘇翰林

香港01《01金齡》、《好食玩飛》頻道編輯，深耕數碼媒體多年，擅長結合數據新聞分析與深度人物專訪，捕捉社會脈搏。蘇翰林精於本地城中熱話、流行文化觀察，以及海內外旅遊與美食推介。他致力將複雜的民生政策轉換成淺白易懂的懶人包，為讀者提供具參考價值的生活與休閒實用指南。



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