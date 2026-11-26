手機樂悠咭｜八達通正式推出手機樂悠咭予合資格長者使用，60歲或以上香港居民可經八達通App直接申請新咭，或將現有實體咭轉移至手機，從此一機在手即可拍卡搭車，繼續享用「兩蚊兩折」公共交通票價優惠。《香港01》「01金齡」頻道已為大家整理申請資格、轉移步驟及5大注意事項，詳情即睇下文！



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八達通推出手機樂悠咭予合資格人士使用，長者可按個人習慣，在實體咭與手機版之間二選一，但須留意任何時間只可持有一張有效樂悠咭，而且無論新申請或由實體咭轉移，全程均須透過「智方便」核實身份。

提提大家，萬一不小心刪除了八達通App亦無須擔心，咭內的增值額並不會就此消失：

iPhone用戶：手機樂悠咭儲存在「Apple 銀包」內，刪App後仍可如常拍咭；

Android用戶：即使因此令手機咭失效，只要重新下載App並透過「智方便」補領新咭，原有餘額及按金亦會全數轉移。



八達通App下載：Android｜iOS

合資格長者可按個人習慣，在實體咭與手機版之間二選一。（資料圖片）

手機樂悠咭｜申請資格是什麼？

想改用手機樂悠咭，開卡前必須先確認符合以下基本條件：

手機樂悠咭申請資格【1】年齡及身份要求

年滿60歲（或於遞交申請日起計3個月內滿60歲），並持有有效香港智能身份證的香港居民。

手機樂悠咭申請資格【2】持有上限

任何時間只能持有一張有效樂悠咭（實體或手機版二選一）。

手機樂悠咭申請資格【3】費用及按金

首次申請的$20行政費由政府資助；另設$50可退還按金，首次增值須多於$50（例如增值$200，扣除按金後可用餘額為$150）。

手機樂悠咭申請資格【4】手機型號

支援裝置

iPhone：iPhone 8、8 Plus 或更新型號（須支援最新版本iOS）

Android：由香港特約零售商銷售、具NFC功能，並運行Android 12或以上（或EMUI 13或以上）系統。

不支援裝置：不適用於Apple Watch及其他智能手錶。



必備軟件：

須預先下載並更新至最新版本的八達通App及「智方便」App（須已登入申請人本人賬戶）；Android用戶另須登記及登入八達通銀包賬戶。

申請手機樂悠咭前，須預先下載並更新至最新版本的八達通App及「智方便」App。（八達通）

手機樂悠咭｜新申請VS實體轉移步驟教學

情況【1】未持有樂悠咭（新申請，一般約2星期批核）

開卡前準備：

1. 香港智能身份證（只接受2018年11月26日起簽發的新智能身份證）

2. 最近6個月內拍攝的彩色證件相（白色或純淺色背景、解像度最少600×800像素；電子檔）

3. 香港通訊地址

4. 手機號碼及電郵地址



申請步驟：

1. 打開八達通App，於主頁「快捷功能」點選「全部功能」＞「樂悠咭」＞「申請樂悠咭」。

2. 細閱須知並同意條款後，點選「手機樂悠咭」，「以智方便繼續」跳轉至「智方便」核實身份。

3. 返回八達通App掃描香港智能身份證、填寫聯絡資料並上載證件相，核對無誤後提交並記下參考編號。

4. 批核一般需時約2星期，收到SMS及電郵獲批通知後，在八達通App點選「加入手機樂悠咭」，再經「智方便」核實即可加至Apple Pay或Android手機。



詳細圖文教學：

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情況【2】已有實體樂悠咭（直接轉移，切勿重複申請）

1. 打開八達通App，進入「服務中心」＞「樂悠咭」＞點選「轉移實體樂悠咭至手機樂悠咭」。

2. 將實體樂悠咭拍向手機背面感應位置，按指示跳轉至「智方便」完成身份核實。

3. 確認轉移後，iPhone用戶會跳轉至Apple銀包選擇「從現有的卡轉出」，輸入實體咭號碼最後5位數字（連括號內數字）、出生日期及身份證括號前最後4位數字；Android用戶則輸入實體咭最後6位數字（連括號內數字）。

4. 再次將實體咭拍向手機背面直至轉移完成，Android用戶最後須將預設付款應用程式設為「Google錢包／Google Pay」（一般Samsung裝置選「Android作業系統」、Huawei裝置選「八達通」）。



詳細圖文教學：

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提提各位長者，如手上只持有其他租用版實體八達通，現階段未能一步轉入手機樂悠咭，須先到八達通服務站透過「易轉服務」轉至實體樂悠咭，再用App轉入手機。

手機樂悠咭｜實體咭轉移至手機後 哪些服務會跟著轉移？

轉移成功後，系統會自動產生一組新卡號，各項原有服務的過渡安排如下：

跟著轉移的服務 會自動轉移（如有） 不會轉移（須重新綁定） 按金、餘額、最近9次交易紀錄 停車場時租／月租服務 自動增值服務（信用卡／轉數快） 港鐵泊車轉乘計劃 未領取的公共交通費用補貼（次月16日起用新咭領取） ／ 屋苑／大廈／校園門禁及穿梭巴士 ／ 九巴月票、城巴優惠、新渡輪票證、港鐵全月通及MTR Mobile賬戶（連結更新需時約3日） ／

手機樂悠咭｜5大必看注意事項！申請前考慮清楚

長者在轉用手機樂悠咭時，應留意以下5大事項，以免影響日常生活時使用：

【1】實體咭即時作廢

轉移完成後，原有實體樂悠咭會立即註銷，原卡號失效且無法還原；舊咭亦不再作為二元優惠資格證明，凡以舊卡號登記的部分服務（如停車場時租／月租服務）均須更新。

【2】遇上查票必須開App

日常拍卡雖然毋須解鎖（iPhone須設定「特快交通卡」），但遇上職員查票時，必須打開八達通App主頁點選「卡資料」，出示相片、姓名、卡號及實時時間戳（畫面設防截圖功能）。

即使部分iPhone（iPhone XS／XS Max／XR或更新型號）慳電模式可在無電後拍卡約5小時，但開不到App便無法配合查票，營辦商有權要求繳付全額車費，長途出門緊記帶備移動電源（俗稱「尿袋」）。

日常拍卡雖毋須解鎖，但遇上職員查票時，必須打開八達通App。（資料圖片）

【3】Android用家留意單卡限制及切忌亂刪App

一部Android手機同一時間只支援一張手機八達通，如本身已有Android版八達通，必須先刪除並辦理退款才可加入手機樂悠咭；另外，解除安裝八達通App會同時移除手機樂悠咭，未備份下誤刪會導致該咭失效。

【4】「智方便」不可由家人代勞

家人可協助準備文件及讀出畫面指示，但身份核實一步必須在申請人本人的手機及「智方便」賬戶完成；若長者仍持有舊款身份證或獲豁免換證，則只可用紙本方式申請實體樂悠咭。

【5】換機先備份、報失要趁早兼提防騙案

換新機前必須先在舊機八達通App備份再到新機還原（跨平台須用同一八達通銀包賬戶）；如遺失手機應盡快經App或官網報失（收費$20，報失後3小時內損失自負）。

注意，八達通不會透過SMS要求提交個人資料或費用，亦不會以WhatsApp發送訊息，收到可疑催款訊息切勿輕信，有疑問可直接致電八達通熱線2266 2222查詢。

本文作者：蘇翰林

香港01《01金齡》、《好食玩飛》頻道編輯，深耕數碼媒體多年，擅長結合數據新聞分析與深度人物專訪，捕捉社會脈搏。蘇翰林精於本地城中熱話、流行文化觀察，以及海內外旅遊與美食推介。他致力將複雜的民生政策轉換成淺白易懂的懶人包，為讀者提供具參考價值的生活與休閒實用指南。



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