港漂女苦呻香港生活成本極高　曾後悔來港數三宗罪：沒改變的可能

近年多了很多香港人移民海外，作出離鄉別井的決定實屬不易，亦要重新適應新地方的文化和生活習慣，而近日就有位內地母親為了子女有更好的發展，隻身帶子女來港生活，但因為生活習慣與內地有所不同，難以適應，直言自己後悔來港生活，引起網民熱議。



小紅書截圖

有位內地女為了自己的小孩接受更好的教育，因此決定隻身帶小孩到香港生活，而丈夫就繼續留在內地工作生活。近日在小紅書以「難道內地人接受不了香港的生活」為題，分享自己來港生活所面對的壓力，認為在香港生活成本太高，香港一般的房子都沒有陽台，「有濕衣服只能晾在洗手間，不滴水了再拿到房間窗台去晾乾」，在香港形容自己「每個月都等於花費一個名牌包包和一套護膚品」，光是住屋已經花費1.2萬、每個月車位開支$ 3500，每個月固定開支已經合共1.5萬元，再加上生活開支大概$10,000，剛上幼稚園的孩子補習班費用每月大概$1000 ，總共在香港每月的生活成本高達$36,000，表示「生活費都是算着花」高昂的生活成本令她壓力極大。

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內地女表示香港居住環境小，洗費又高，加上因為停車費昂貴的情況下經常要走路，「在香港永遠都有走不遠的路」，事主好友都認為以同一個生活開支在內地已經可以過上豪華舒適的生活，「你不覺得這樣的生活質量差很多嗎？」，事主表示雖然自己曾經後悔過來港生活，但還是要保持樂觀心態，整體沒有覺得跟以前生活有太大差異，「為了孩子的教育，一切都值得」、「沒有吃不了的苦，沒有過不了的生活」，事主認為只要對孩子的未來教育有所幫助，現時生活負擔壓力大並不算什麼，再加上之前在內地總是擔心自己肥胖和健康問題，但來到香港每天都不知不覺做運動，「或許就是香港人看起來顯年輕的秘訣」。

影片一出後隨即吸引兩地網民留言討論，不少內地網民都認為自己無法接受這種生活，「接受不了，對於我來說去香港真的遭罪」、「不是接受不了，是接受不了這樣的苦日子眼看着沒有改變的可能」、「不是內地人接受不了香港的生活，是接受不了香港的窮人生活」、「一直不理解晾在廁所怎麼會乾？而且很髒」、「待了一年多，浴室、廚房兩個人轉身都打擠，有一天突然覺得拿著這麼高工資還過這樣的生活有什麼必要呢，可以用窘迫來形容了，所以回來了」。同時亦有部份網民支持事主，認為她為了孩子未來的生活很偉大，「心態很讚」、「唔需要同其他人比，其他人的生活唔應該成為自己焦慮的源頭，自己過得開心就好」、「慢慢就會習慣啦，習慣咗發現其實香港挺好的」。